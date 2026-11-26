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Διαδηλώσεις κατά της βίας σε βάρος των γυναικών σε τουλάχιστον 19 πόλεις της Τουρκίας, πορεία στο Ταξίμ παρά την απαγόρευση
Διαδηλώσεις κατά της βίας σε βάρος των γυναικών σε τουλάχιστον 19 πόλεις της Τουρκίας, πορεία στο Ταξίμ παρά την απαγόρευση
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν το κέντρο της Κωνσταντινούπολης – «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα φοβηθούμε, δεν θα υπακούσουμε», φώναζαν οι διαδηλώτριες
Διαδηλώσεις σε τουλάχιστον 19 πόλεις της Τουρκίας πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (25/11), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, με τις συμμετέχουσες να καταγγέλλουν τις γυναικοκτονίες και να διεκδικούν την προστασία των δικαιωμάτων τους.
Στην Κωνσταντινούπολη, γυναίκες πραγματοποίησαν πορεία στην περιοχή του Ταξίμ, παρά την αρχική απαγόρευση των τοπικών αρχών και την ανάπτυξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή.
Οι διαδηλώτριες αρνήθηκαν να αποχωρήσουν, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό με το μήνυμα «Εξεγειρόμαστε ενάντια στη βία του ανδροκρατούμενου κράτους που απειλεί τις ζωές μας».
Περί τις 20:00, ο αστυνομικός αποκλεισμός της πορείας άρθηκε και οι συγκεντρωμένες κινήθηκαν προς την οδό Ιστικλάλ.
Στη Σμύρνη, μέλη της πλατφόρμας «Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες» πραγματοποίησαν πορεία, κρατώντας φωτογραφίες θυμάτων γυναικοκτονιών και πλακάτ με τα μηνύματα «Δεν θα επιτρέψουμε να θιγεί το δικαίωμά μας στη διατροφή», «Για όλες εκείνες των οποίων η ιστορία έμεινε ημιτελής» και «Μην τη συγκαλύπτετε, φέρτε την στο φως».
Οι πολιτικοί βάδισαν πίσω από πανό με το μήνυμα «Οργανώνουμε το θάρρος απέναντι στη βία του ανδροκρατούμενου κράτους, διευρύνουμε τον αγώνα».
Οι διαδηλώτριες φώναζαν συνθήματα όπως «Οι γυναικοκτονίες είναι πολιτικό ζήτημα» και «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα φοβηθούμε, δεν θα υπακούσουμε».
Στην Κωνσταντινούπολη, γυναίκες πραγματοποίησαν πορεία στην περιοχή του Ταξίμ, παρά την αρχική απαγόρευση των τοπικών αρχών και την ανάπτυξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή.
Kadınlar, Taksim’e ulaşmalarını engellemek için önlerine kurulan barikatları yıkarak Tünel’e doğru yürüyor. pic.twitter.com/CoE7Qu54Or— Toplumsal Muhalefet (@ToplumsalMht354) November 25, 2026
Οι διαδηλώτριες αρνήθηκαν να αποχωρήσουν, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό με το μήνυμα «Εξεγειρόμαστε ενάντια στη βία του ανδροκρατούμενου κράτους που απειλεί τις ζωές μας».
Περί τις 20:00, ο αστυνομικός αποκλεισμός της πορείας άρθηκε και οι συγκεντρωμένες κινήθηκαν προς την οδό Ιστικλάλ.
🔴 Kendilerini feminist olarak tanımlayan bir grup, “Kahrolsun şeriat, yaşasın laiklik” sloganlarıyla yürüyüş yaptı. pic.twitter.com/VlhewAZRFt— Mahfil (@mahfildijital) November 25, 2026
Στη Σμύρνη, μέλη της πλατφόρμας «Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες» πραγματοποίησαν πορεία, κρατώντας φωτογραφίες θυμάτων γυναικοκτονιών και πλακάτ με τα μηνύματα «Δεν θα επιτρέψουμε να θιγεί το δικαίωμά μας στη διατροφή», «Για όλες εκείνες των οποίων η ιστορία έμεινε ημιτελής» και «Μην τη συγκαλύπτετε, φέρτε την στο φως».
«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα φοβηθούμε, δεν θα υπακούσουμε»Στην Άγκυρα, στην πορεία συμμετείχαν και στελέχη της τουρκικής αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων η συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Τουλάι Χατιμογουλαρί, η εκπρόσωπος του κόμματος, Αϊσεγκιούλ Ντογάν, η πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Ασού Καγιά, και η αντιπρόεδρος του CHP, Γκιοκτσέ Γκιοκτσέν.
Οι πολιτικοί βάδισαν πίσω από πανό με το μήνυμα «Οργανώνουμε το θάρρος απέναντι στη βία του ανδροκρατούμενου κράτους, διευρύνουμε τον αγώνα».
Οι διαδηλώτριες φώναζαν συνθήματα όπως «Οι γυναικοκτονίες είναι πολιτικό ζήτημα» και «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα φοβηθούμε, δεν θα υπακούσουμε».
Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 16 ακόμη πόλεις της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων η Αττάλεια, η Προύσα, η Σαμψούντα και το Ντιγιαρμπακίρ.
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