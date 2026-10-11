Eρευνα και παραπομπή σε δίκη των συντελεστών του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ ζητά ο Νετανιάχου: Δυσφημούν το Ισραήλ
Eρευνα και παραπομπή σε δίκη των συντελεστών του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ ζητά ο Νετανιάχου: Δυσφημούν το Ισραήλ
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστηρίζει πως το Naza «παρουσιάζει μια ψευδή, παραπλανητική και μεροληπτική πλοκή, η οποία δυσφημεί το κράτος του Ισραήλ και τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις σε ολόκληρο τον κόσμο»
Την έναρξη έρευνας σε βάρος των συντελεστών του ντοκιμαντέρ NAZA και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη ζητά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τους για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών, τη δυσφήμηση και την υπονόμευση των πολιτικών συμφερόντων και της ασφάλειας της χώρας.
Σε ανάρτησή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός καλεί τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ και τη γενική εισαγγελέα να προχωρήσουν σε διεξοδική διερεύνηση της υπόθεσης.
Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει μια «ψευδή, παραπλανητική και μεροληπτική» αφήγηση, η οποία, όπως ισχυρίζεται, δυσφημεί το κράτος του Ισραήλ και τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) διεθνώς.
Παράλληλα, εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στους Ισραηλινούς στρατιώτες, διαμηνύοντας ότι θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό τους.
H ανάρτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου:
«Απαιτώ από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον επικεφαλής της Σιν Μπετ και τη γενική εισαγγελέα να ξεκινήσουν μια ολοκληρωμένη έρευνα σε βάρος όσων συμμετείχαν στην ταινία "ZAZ" και να τους παραπέμψουν σε δίκη για σοβαρά αδικήματα που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριών, την ποινικά κολάσιμη δυσφήμηση και την πρόκληση βλάβης στα πολιτικά συμφέροντα και στα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ.
Η ταινία παρουσιάζει μια ψευδή, παραπλανητική και μεροληπτική πλοκή, η οποία δυσφημεί το κράτος του Ισραήλ και τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις σε ολόκληρο τον κόσμο και προκαλεί σοβαρή ζημιά στη διεθνή θέση του Ισραήλ. Θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό των αγαπημένων και ηρωικών μαχητών μας!».
Το NAZA, σε σκηνοθεσία των Ισραηλινών δημοσιογράφων Γιουβάλ Αβραάμ και Ρέιτσελ Σορ, υποστηρίζει ότι οι μαζικοί θάνατοι αμάχων ενσωματώνονταν συστηματικά στις αποφάσεις στόχευσης του Ισραήλ στη Γάζα, κάτι που ο Νετανιάχου και ο στρατός απορρίπτουν.
Η ταινία, η οποία κέρδισε σημαντικό βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, πήρε τον τίτλο της από έναν ισραηλινό στρατιωτικό όρο για τις αναμενόμενες «παράπλευρες απώλειες» και βασίζεται σε ανώνυμες συνεντεύξεις με αξιωματικούς των υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες.
Σε ανάρτησή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός καλεί τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ και τη γενική εισαγγελέα να προχωρήσουν σε διεξοδική διερεύνηση της υπόθεσης.
Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει μια «ψευδή, παραπλανητική και μεροληπτική» αφήγηση, η οποία, όπως ισχυρίζεται, δυσφημεί το κράτος του Ισραήλ και τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) διεθνώς.
Παράλληλα, εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στους Ισραηλινούς στρατιώτες, διαμηνύοντας ότι θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό τους.
H ανάρτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου:
«Απαιτώ από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον επικεφαλής της Σιν Μπετ και τη γενική εισαγγελέα να ξεκινήσουν μια ολοκληρωμένη έρευνα σε βάρος όσων συμμετείχαν στην ταινία "ZAZ" και να τους παραπέμψουν σε δίκη για σοβαρά αδικήματα που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριών, την ποινικά κολάσιμη δυσφήμηση και την πρόκληση βλάβης στα πολιτικά συμφέροντα και στα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ.
Η ταινία παρουσιάζει μια ψευδή, παραπλανητική και μεροληπτική πλοκή, η οποία δυσφημεί το κράτος του Ισραήλ και τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις σε ολόκληρο τον κόσμο και προκαλεί σοβαρή ζημιά στη διεθνή θέση του Ισραήλ. Θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό των αγαπημένων και ηρωικών μαχητών μας!».
Υπενθυμίζεται πως στα μέσα Σεπτεμβρίου ο Νετανιάχου είχε δεσμευτεί να προωθήσει νόμο για την ανάκληση της υπηκοότητας οποιουδήποτε δυσφημεί τους Ισραηλινούς στρατιώτες.
אני דורש מהרמטכ״ל, מראש השב״כ ומהיועמ״שית לפתוח בחקירה מקיפה כנגד המשתתפים בסרט ״נז״א״ ולהעמיד אותם לדין בגין עבירות ביטחון מידע חמורות, הוצאת דיבה פלילית ופגיעה באינטרסים מדיניים וביטחוניים של ישראל. הסרט מגולל עלילה שקרית, מטעה ומגמתית שמוציאה דיבה רעה על מדינת ישראל ועל צה״ל בעולם ופוגעת פגיעה קשה במעמדה של ישראל. אנחנו תמיד נעמוד עם לוחמינו האהובים והגיבורים!— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 11, 2026
Το NAZA, σε σκηνοθεσία των Ισραηλινών δημοσιογράφων Γιουβάλ Αβραάμ και Ρέιτσελ Σορ, υποστηρίζει ότι οι μαζικοί θάνατοι αμάχων ενσωματώνονταν συστηματικά στις αποφάσεις στόχευσης του Ισραήλ στη Γάζα, κάτι που ο Νετανιάχου και ο στρατός απορρίπτουν.
Η ταινία, η οποία κέρδισε σημαντικό βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, πήρε τον τίτλο της από έναν ισραηλινό στρατιωτικό όρο για τις αναμενόμενες «παράπλευρες απώλειες» και βασίζεται σε ανώνυμες συνεντεύξεις με αξιωματικούς των υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες.
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