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Υδροστρόβιλοι βγήκαν στη στεριά και σάρωσαν περιοχές της Σικελίας: Τραυματίες, κατεστραμμένα σπίτια, ΙΧ κατέληξε σε χαράδρα - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Σικελία Ιταλία Ύδροστρόβιλος

Υδροστρόβιλοι βγήκαν στη στεριά και σάρωσαν περιοχές της Σικελίας: Τραυματίες, κατεστραμμένα σπίτια, ΙΧ κατέληξε σε χαράδρα - Δείτε βίντεο

Ανάμεσα στα θύματα είναι και παιδιά - Προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κατέρρευσε τμήμα τοίχου δημοτικού σταδίου

Υδροστρόβιλοι βγήκαν στη στεριά και σάρωσαν περιοχές της Σικελίας: Τραυματίες, κατεστραμμένα σπίτια, ΙΧ κατέληξε σε χαράδρα - Δείτε βίντεο
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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη δυτική Σικελία, όταν δύο ισχυροί υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη θάλασσα, κοντά στο λιμάνι της Μαρσάλα και στη συνέχεια βγήκαν στη στεριά, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, αυτοκίνητα, δημόσια κτίρια και καλλιέργειες.

Οι δύο υδροστρόβιλοι δημιουργήθηκαν σε μικρή απόσταση από τις ακτές, στην επαρχία του Τράπανι. Αφού έφτασαν στη στεριά, συνέχισαν την πορεία τους προς το εσωτερικό του νησιού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πέρασμά τους, ενώ αρκετοί άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Στην περιοχή του Πετροζίνο, αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τη δύναμη του ανέμου και κατέληξε σε χαράδρα. Οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σοβαρά τραυματισμένος 70χρονος, σε νοσοκομεία τέσσερα παιδιά

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 70χρονος που εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έφερε πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ο άνδρας διατηρούσε τις αισθήσεις του και είχε επαφή με το περιβάλλον. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του στο χειρουργείο και αποφασίστηκε η μεταφορά του στο εξειδικευμένο κέντρο τραύματος του νοσοκομείου Villa Sofia στο Παλέρμο.

Κλείσιμο
Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύτηκε και μία γυναίκα, η οποία υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στον αστράγαλο.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο της Μαρσάλα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε τέσσερα παιδιά και πέντε ενήλικες, οι οποίοι έφεραν ελαφρά τραύματα, εκδορές και κοψίματα. Στο νοσοκομείο της Ματσάρα ντελ Βάλο ενεργοποιήθηκε επίσης το ειδικό σχέδιο διαχείρισης έκτακτων περιστατικών με μεγάλο αριθμό τραυματιών (PEIMAF).


Καταστράφηκαν σπίτια στο Πετροζίνο

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταστροφές στο Πετροζίνο, όπου καταγράφηκαν τέσσερις ελαφρά τραυματίες, ενώ πολλές κατοικίες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές και ορισμένες καταστράφηκαν.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Τζάκομο Αναστάζι, ανέφερε ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που επλήγησαν βρίσκονται και δύο εργαζόμενοι στο δημοτικό κέντρο συλλογής απορριμμάτων.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν επίσης προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ στο δημοτικό στάδιο κατέρρευσε τμήμα του τοίχου.

Παράλληλα, γίνονται προετοιμασίες για την προσωρινή φιλοξενία κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και δεν μπορούν να επιστρέψουν λόγω των ζημιών.

Από το πέρασμα των υδροστροβίλων επλήγη και το σχολείο «Alcide De Gasperi», στην περιοχή Τερενόβε της Μαρσάλα, όπου
καταγράφηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις.
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