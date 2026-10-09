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Συγκλονιστικό βίντεο από τροχαίο στην Τουρκία: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε 52χρονο, η σύζυγός του που ακολουθούσε έπαθε νευρικό κλονισμό
Συγκλονιστικό βίντεο από τροχαίο στην Τουρκία: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε 52χρονο, η σύζυγός του που ακολουθούσε έπαθε νευρικό κλονισμό
Στη μηχανή πάνω στην οποία επέβαινε ο Αλί Μπιλενσίρ, ο οποίος ήταν γνωστός voice actor στην Τουρκία, επέβαινε και ο γιος του που τραυματίστηκε σοβαρά
Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε λεπτό προς λεπτό το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 52χρονος Αλί Μπιλενσίρ στην Προύσα της Τουρκίας, δόθηκε στη δημοσιότητα από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Στο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο μέσα σε σήραγγα, φαίνεται ένα αυτοκίνητο να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να πετάει στον αέρα τη μηχανή στην οποία επέβαινε ο Μπιλενσίρ μαζί με τον γιο του, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.
Στα ίδια πλάνα έχει καταγραφεί, επίσης, η στιγμή που στο σημείο του τροχαίου φτάνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η σύζυγος του Μπιλενσίρ, η οποία ακολουθούσε με δική της μηχανή.
Η γυναίκα, η οποία στη δική της μηχανή είχε τον δεύτερο γιο της οικογένειας, φαίνεται να παθαίνει νευρικό κλονισμό καθώς αντιλαμβάνεται το μέγεθος της τραγωδίας.
Ο Αλί Μπιλενσίρ, ο οποίος ήταν επαγγελματίας voice actor και πατέρας δύο παιδιών, ήταν επικεφαλής ομάδας μοτοσικλετιστών που πήγαινε σε φεστιβάλ.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο Μπιλενσίρ και ο γιος του, συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την έναρξη της δίκης για το τροχαίο δυστύχημα.
Στο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο μέσα σε σήραγγα, φαίνεται ένα αυτοκίνητο να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να πετάει στον αέρα τη μηχανή στην οποία επέβαινε ο Μπιλενσίρ μαζί με τον γιο του, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.
Bursa’da tünelde otomobilin karşı şeride geçerek motosiklete çarptığı kazada Ali Bilensir hayatını kaybetti, 13 yaşındaki oğlu ağır yaralandı. Kazaya arkalarından motosikletle gelen eşi Figen Bilensir de tanık oldu. pic.twitter.com/VV4nkCc7c4— Vatan (@Vatan) October 8, 2026
Στα ίδια πλάνα έχει καταγραφεί, επίσης, η στιγμή που στο σημείο του τροχαίου φτάνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η σύζυγος του Μπιλενσίρ, η οποία ακολουθούσε με δική της μηχανή.
Η γυναίκα, η οποία στη δική της μηχανή είχε τον δεύτερο γιο της οικογένειας, φαίνεται να παθαίνει νευρικό κλονισμό καθώς αντιλαμβάνεται το μέγεθος της τραγωδίας.
TRAGIC | Security camera footage has emerged of the accident in Bursa where motorcyclist Ali Bilensir (52), who collided with a car in a tunnel, lost his life, and his son C.B. (13) was seriously injured.— Mindbeast (@mindbeast) October 8, 2026
His wife Figen Bilensir, who was following behind on another motorcycle,… pic.twitter.com/zc4b3dDKOB
Ο Αλί Μπιλενσίρ, ο οποίος ήταν επαγγελματίας voice actor και πατέρας δύο παιδιών, ήταν επικεφαλής ομάδας μοτοσικλετιστών που πήγαινε σε φεστιβάλ.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο Μπιλενσίρ και ο γιος του, συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την έναρξη της δίκης για το τροχαίο δυστύχημα.
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