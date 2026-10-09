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Συγκλονιστικό βίντεο από τροχαίο στην Τουρκία: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε 52χρονο, η σύζυγός του που ακολουθούσε έπαθε νευρικό κλονισμό
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Τροχαίο Τροχαίο Δυστύχημα Μηχανή Σύζυγος Γυναίκα

Συγκλονιστικό βίντεο από τροχαίο στην Τουρκία: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε 52χρονο, η σύζυγός του που ακολουθούσε έπαθε νευρικό κλονισμό

Στη μηχανή πάνω στην οποία επέβαινε ο Αλί Μπιλενσίρ, ο οποίος ήταν γνωστός voice actor στην Τουρκία, επέβαινε και ο γιος του που τραυματίστηκε σοβαρά

Συγκλονιστικό βίντεο από τροχαίο στην Τουρκία: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε 52χρονο, η σύζυγός του που ακολουθούσε έπαθε νευρικό κλονισμό
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Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε λεπτό προς λεπτό το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 52χρονος Αλί Μπιλενσίρ στην Προύσα της Τουρκίας, δόθηκε στη δημοσιότητα από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Στο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο μέσα σε σήραγγα, φαίνεται ένα αυτοκίνητο να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να πετάει στον αέρα τη μηχανή στην οποία επέβαινε ο Μπιλενσίρ μαζί με τον γιο του, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.



Στα ίδια πλάνα έχει καταγραφεί, επίσης, η στιγμή που στο σημείο του τροχαίου φτάνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η σύζυγος του Μπιλενσίρ, η οποία ακολουθούσε με δική της μηχανή.

Η γυναίκα, η οποία στη δική της μηχανή είχε τον δεύτερο γιο της οικογένειας, φαίνεται να παθαίνει νευρικό κλονισμό καθώς αντιλαμβάνεται το μέγεθος της τραγωδίας.



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Ο Αλί Μπιλενσίρ, ο οποίος ήταν επαγγελματίας voice actor και πατέρας δύο παιδιών, ήταν επικεφαλής ομάδας μοτοσικλετιστών που πήγαινε σε φεστιβάλ.

Συγκλονιστικό βίντεο από τροχαίο στην Τουρκία: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε 52χρονο, η σύζυγός του που ακολουθούσε έπαθε νευρικό κλονισμό
Ο Αλί Μπιλενσίρ με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους σε παλαιότερες ευτυχισμένες στιγμές
Συγκλονιστικό βίντεο από τροχαίο στην Τουρκία: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε 52χρονο, η σύζυγός του που ακολουθούσε έπαθε νευρικό κλονισμό
Ο Αλί Μπιλενσίρ ήταν γνωστός voice actor στην Τουρκία


Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο Μπιλενσίρ και ο γιος του, συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την έναρξη της δίκης για το τροχαίο δυστύχημα.
57 ΣΧΟΛΙΑ

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