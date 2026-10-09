Καθηγήτρια ελληνικής καταγωγής κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση μαθητή στην Αυστραλία

Η 32χρονη Ντιάντρα Κοντού αντιμετωπίζει εννέα κατηγορίες για περιστατικά σε σχολείο και εκπαιδευτική εκδρομή – Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους





Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης και η ομογενειακή εφημερίδα «The Greek Herald», οι φερόμενες πράξεις εκτείνονται σε χρονικό διάστημα έξι μηνών μέσα στο 2017, όταν η Κοντού εργαζόταν ως καθηγήτρια Γεωγραφίας στο Newington College, στο Σίδνεϊ.







Οι κατηγορίες δεν έχουν ακόμη εξεταστεί επί της ουσίας από το δικαστήριο και η ίδια δεν έχει δηλώσει αν τις αποδέχεται ή τις αρνείται.





Οι καταγγελίες για όσα συνέβαιναν μέσα στο σχολείο Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η καθηγήτρια φέρεται αρχικά να έδειξε στον ανήλικο μαθητή υλικό άσεμνου περιεχομένου και στη συνέχεια να επικοινωνούσε μαζί του μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.



Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά εντασσόταν σε μια διαδικασία σταδιακής προσέγγισης και χειραγώγησης του μαθητή, με σκοπό τη σεξουαλική του εκμετάλλευση, γνωστή διεθνώς ως grooming.



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Οι αυστραλιανές αρχές έχουν χαρακτηρίσει ορισμένα από τα αδικήματα ως διακεκριμένα, καθώς η κατηγορούμενη βρισκόταν σε θέση εξουσίας απέναντι στον μαθητή, λόγω της ιδιότητάς της ως εκπαιδευτικού.



Η εκπαιδευτική εκδρομή στο νησί Φιτζρόι Ιδιαίτερη βαρύτητα στο κατηγορητήριο έχουν όσα φέρονται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο νησί Φιτζρόι (Fitzroy Island), στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο της Αυστραλίας, περίπου 1.900 χιλιόμετρα μακριά από το Σίδνεϊ.



Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Κοντού φέρεται να άγγιξε σεξουαλικά τον μαθητή δύο φορές κατά τη διάρκεια της εκδρομής τελειόφοιτων αγοριών.



Αντιμέτωπη με εννέα κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανήλικου μαθητή βρίσκεται μια 32χρονη πρώην καθηγήτρια του Newington College, ενός από τα πιο γνωστά ιδιωτικά σχολεία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία . Η Ντιάντρα Κοντού (Deandra Kontou) κατηγορείται ότι προσέγγισε με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίησε μαθητή ηλικίας κάτω των 16 ετών, τόσο στους χώρους του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής το 2017. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα και για τη μετέπειτα πρόσληψή της σε δημόσιο σχολείο, παρά το γεγονός ότι οι αρχικές καταγγελίες είχαν γίνει γνωστές χρόνια νωρίτερα.Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης και η ομογενειακή εφημερίδα «The Greek Herald», οι φερόμενες πράξεις εκτείνονται σε χρονικό διάστημα έξι μηνών μέσα στο 2017, όταν η Κοντού εργαζόταν ως καθηγήτρια Γεωγραφίας στο Newington College, στο Σίδνεϊ.Η 32χρονη, η οποία την περίοδο εκείνη χρησιμοποιούσε το επώνυμο Χαραλαμπίδη (Haralambidis), αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορίες για διακεκριμένη σεξουαλική επίθεση, σεξουαλικές πράξεις σε βάρος ανηλίκου και διαδικτυακή προσέγγιση παιδιού με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.Οι κατηγορίες δεν έχουν ακόμη εξεταστεί επί της ουσίας από το δικαστήριο και η ίδια δεν έχει δηλώσει αν τις αποδέχεται ή τις αρνείται.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η καθηγήτρια φέρεται αρχικά να έδειξε στον ανήλικο μαθητή υλικό άσεμνου περιεχομένου και στη συνέχεια να επικοινωνούσε μαζί του μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά εντασσόταν σε μια διαδικασία σταδιακής προσέγγισης και χειραγώγησης του μαθητή, με σκοπό τη σεξουαλική του εκμετάλλευση, γνωστή διεθνώς ως grooming.Η Κοντού κατηγορείται επίσης ότι εξανάγκασε τον ανήλικο σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ ορισμένα από τα καταγγελλόμενα περιστατικά φέρονται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, στις εγκαταστάσεις του Newington College στην περιοχή Στάνμορ του Σίδνεϊ.Οι αυστραλιανές αρχές έχουν χαρακτηρίσει ορισμένα από τα αδικήματα ως διακεκριμένα, καθώς η κατηγορούμενη βρισκόταν σε θέση εξουσίας απέναντι στον μαθητή, λόγω της ιδιότητάς της ως εκπαιδευτικού.Ιδιαίτερη βαρύτητα στο κατηγορητήριο έχουν όσα φέρονται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο νησί Φιτζρόι (Fitzroy Island), στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο της Αυστραλίας, περίπου 1.900 χιλιόμετρα μακριά από το Σίδνεϊ.Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Κοντού φέρεται να άγγιξε σεξουαλικά τον μαθητή δύο φορές κατά τη διάρκεια της εκδρομής τελειόφοιτων αγοριών.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ακολούθησε σοβαρότερο περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος του ανηλίκου.



Τα συγκεκριμένα περιστατικά περιλαμβάνονται στις εννέα κατηγορίες που αντιμετωπίζει η πρώην εκπαιδευτικός.



Παραιτήθηκε το 2019, αλλά προσλήφθηκε ξανά σε σχολείο το 2024 Η Κοντού αποχώρησε από το Newington College το 2019, αφού οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά της είχαν γνωστοποιηθεί στη διοίκηση του σχολείου.



Ωστόσο, παρά την ύπαρξη της καταγγελίας, το 2024 προσελήφθη στο δημόσιο σχολείο Georges River College, στην περιοχή Ότλεϊ του νότιου Σίδνεϊ.



Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου των εκπαιδευτικών πριν από την πρόσληψή τους στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.



Μάλιστα, μετά την απαγγελία των κατηγοριών, η υπουργός Παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Πρου Καρ, διέταξε επείγουσα επανεξέταση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά την πρόσληψη της Κοντού.



Η έρευνα επικεντρώνεται στο τι γνώριζαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικές αρχές είχαν ενημερωθεί για την αστυνομική έρευνα το 2024.



Διευκρινίζεται ότι καμία από τις εννέα κατηγορίες δεν αφορά την περίοδο κατά την οποία εργαζόταν στο δημόσιο σχολείο.







Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και χωρίς άδεια διδασκαλίας Η 32χρονη συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2026 και οδηγήθηκε ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου του Σάδερλαντ.



Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, στους οποίους περιλαμβάνονται η παράδοση του διαβατηρίου της στις αρχές και η υποχρέωση καθημερινής παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα.



Επιπλέον, της έχει απαγορευτεί να εργάζεται με παιδιά, να εισέρχεται σε σχολικούς χώρους και να επικοινωνεί με τον καταγγέλλοντα ή με μάρτυρες της υπόθεσης.



Η αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακάλεσε την πιστοποίησή της ως εκπαιδευτικού, ενώ η ίδια τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων χωρίς αποδοχές.



Η Κοντού αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου του Μπέργουντ τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής διαδικασίας.



Δεύτερη υπόθεση με εκπαιδευτικό του ίδιου σχολείου Η υπόθεση της Κοντού έρχεται λίγους μήνες μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος ενός ακόμη εκπαιδευτικού του Newington College.



Ο Μπέντζαμιν Ντέιβιντ Κόλιντζ (Benjamin David Collinge) κατηγορήθηκε για διαδικτυακή προσέγγιση 14χρονης με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.



Απαντώντας για τις υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τις αρχές, το Newington College ανακοίνωσε ότι δεν ανέχεται οποιαδήποτε συμπεριφορά παραβιάζει τα επαγγελματικά του πρότυπα ή τη νομοθεσία.



Το Newington College συγκαταλέγεται στα γνωστότερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της Αυστραλίας, με ετήσια δίδακτρα που ξεπερνούν τα 33.000 δολάρια.



Πρόκειται για σχολείο που καλύπτει τη φοίτηση από τις πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες έως και την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με εγκαταστάσεις στο Στάνμορ και σε άλλες περιοχές του Σίδνεϊ, και πλέον δέχεται αγόρια και κορίτσια.



Στους αποφοίτους του συγκαταλέγονται υψηλόβαθμοι κρατικοί αξιωματούχοι της Αυστραλίας, καθώς και μέλη βασιλικών οικογενειών από τα νησιωτικά κράτη Τόνγκα και Φίτζι στον Ειρηνικό Ωκεανό.