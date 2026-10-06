Συναγερμός για τον θάνατο εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο για την πανώλη στη Σιβηρία: Εντοπίστηκαν όλες οι επαφές της, λέει ο ΠΟΥ
Συναγερμός για τον θάνατο εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο για την πανώλη στη Σιβηρία: Εντοπίστηκαν όλες οι επαφές της, λέει ο ΠΟΥ
Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κριστιάν Λίντμαγερ είπε ότι οι ρωσικές αρχές ερευνούν αν η πνευμονική πανώλη προκάλεσε τον θάνατο της γυναίκας
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές αρχές έχουν εντοπίσει όλους εκείνους που ήρθαν σε επαφή με μια εργαζόμενη σε ερευνητικό ινστιτούτο, το οποίο ειδικεύεται στη μελέτη και αντιμετώπιση της πανώλης, στη Σιβηρία, η οποία πέθανε από άγνωστη αιτία.
«Ολες οι επαφές... φέρεται ότι έχουν εντοπιστεί και παρακολουθούνται για τυχόν νόσηση και μέχρι σήμερα καμία από αυτές δεν έχει εμφανίσει συμτπώματα νόσου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κριστιάν Λίντμαγερ.
Ο ίδιος είπε ότι οι ρωσικές αρχές, οι οποίες δεν έχουν απαντήσει επισήμως σε αίτημα του ΠΟΥ για να παράσχουν πληροφορίες, ερευνούν αν είναι η πνευμονική πανώλη που προκάλεσε τον θάνατο της γυναίκας.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαιρέτισε την πρόταση για βοήθεια από την πλευρά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι η εθνική δημόσια αρχή υγείας της Ρωσίας Rospotrebnadzor χειρίζεται την κατάσταση και θα δώσει περισσότερες πληροφορίες όταν αυτές θα είναι διαθέσιμες ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά τον θάνατο της εργαζόμενης.
«Ολες οι επαφές... φέρεται ότι έχουν εντοπιστεί και παρακολουθούνται για τυχόν νόσηση και μέχρι σήμερα καμία από αυτές δεν έχει εμφανίσει συμτπώματα νόσου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κριστιάν Λίντμαγερ.
Ο ίδιος είπε ότι οι ρωσικές αρχές, οι οποίες δεν έχουν απαντήσει επισήμως σε αίτημα του ΠΟΥ για να παράσχουν πληροφορίες, ερευνούν αν είναι η πνευμονική πανώλη που προκάλεσε τον θάνατο της γυναίκας.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαιρέτισε την πρόταση για βοήθεια από την πλευρά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι η εθνική δημόσια αρχή υγείας της Ρωσίας Rospotrebnadzor χειρίζεται την κατάσταση και θα δώσει περισσότερες πληροφορίες όταν αυτές θα είναι διαθέσιμες ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά τον θάνατο της εργαζόμενης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα