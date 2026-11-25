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Ταυτοποιήθηκε 41χρονος που άναψε ναυτικό πυρσό σε γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη για κάνναβη και μαχαίρι
Ταυτοποιήθηκε 41χρονος που άναψε ναυτικό πυρσό σε γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη για κάνναβη και μαχαίρι
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα στοιχεία του μέσω των καμερών ασφαλείας του γηπέδου – Τι βρέθηκε κατά την έρευνα στο σπίτι του
Στη σύλληψη ενός 41χρονου, ο οποίος ταυτοποιήθηκε για τη χρήση ναυτικού πυρσού κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν αστυνομικοί, έπειτα από έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν κάνναβη και ένα μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 41χρονος είχε ανάψει τον ναυτικό πυρσό κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη στις 13 Σεπτεμβρίου 2026 σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας αξιοποίησαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου, καταφέρνοντας να εξακριβώσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του και να σχηματίσουν δικογραφία σε βάρος του.
Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 41χρονου, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,6 γραμμάρια κάνναβης (μεικτό βάρος) και ένα μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», συνολικού μήκους 23 εκατοστών, με λάμα μήκους 11,5 εκατοστών.
Ο 41χρονος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 41χρονος είχε ανάψει τον ναυτικό πυρσό κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη στις 13 Σεπτεμβρίου 2026 σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας αξιοποίησαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου, καταφέρνοντας να εξακριβώσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του και να σχηματίσουν δικογραφία σε βάρος του.
Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 41χρονου, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,6 γραμμάρια κάνναβης (μεικτό βάρος) και ένα μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», συνολικού μήκους 23 εκατοστών, με λάμα μήκους 11,5 εκατοστών.
Ο 41χρονος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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