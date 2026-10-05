Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Εκτελέστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο του 2026
Εκτελέστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο του 2026
Οι συλλήψεις αφορούσαν το θάνατο τεσσάρων αστυνομικών
Το Ιράν εκτέλεσε δύο άνδρες που είχαν συλληφθεί στη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ισφαχάν σε σχέση με τους θανάτους τεσσάρων αστυνομικών, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας Mizan.
Το πρακτορείο μετέδωσε ότι ο Αλιρεζά Σεπαχί και ο Αλιρεζά Ραϊσί καταδικάστηκαν εις θάνατον με κατηγορίες που περιλαμβάνουν την «συμμετοχή σε ένοπλη οργάνωση ανταρτών, διενέργεια πολέμου κατά του Θεού μέσω οπλοφορίας, δημιουργία φόβου και ανασφάλειας, διαφθορά επί της γης και υποκίνηση σε πόλεμο και ανθρωποκτονία».
Η ίδια πηγή μετέδωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τις ποινές τους και οι άνδρες εκτελέστηκαν σήμερα το πρωί.
Το πρακτορείο μετέδωσε ότι ο Αλιρεζά Σεπαχί και ο Αλιρεζά Ραϊσί καταδικάστηκαν εις θάνατον με κατηγορίες που περιλαμβάνουν την «συμμετοχή σε ένοπλη οργάνωση ανταρτών, διενέργεια πολέμου κατά του Θεού μέσω οπλοφορίας, δημιουργία φόβου και ανασφάλειας, διαφθορά επί της γης και υποκίνηση σε πόλεμο και ανθρωποκτονία».
#MiddleEast: #Iran executed two men arrested over January protests in #Isfahan in connection with the deaths of four police officers, the judiciary's Mizan news agency reported on Monday. https://t.co/N9ceasnPoz— LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) October 5, 2026
Η ίδια πηγή μετέδωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τις ποινές τους και οι άνδρες εκτελέστηκαν σήμερα το πρωί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα