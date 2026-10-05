Εκτελέστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο του 2026
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Συλλήψεις Διαδήλωσεις Εκτέλεση

Εκτελέστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο του 2026

Οι συλλήψεις αφορούσαν το θάνατο τεσσάρων αστυνομικών

Εκτελέστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο του 2026
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Το Ιράν εκτέλεσε δύο άνδρες που είχαν συλληφθεί στη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ισφαχάν σε σχέση με τους θανάτους τεσσάρων αστυνομικών, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας ⁠Mizan.

Το πρακτορείο μετέδωσε ότι ο Αλιρεζά Σεπαχί και ο Αλιρεζά Ραϊσί καταδικάστηκαν εις θάνατον με κατηγορίες που περιλαμβάνουν την «συμμετοχή σε ένοπλη οργάνωση ανταρτών, διενέργεια πολέμου κατά του Θεού μέσω οπλοφορίας, δημιουργία φόβου και ανασφάλειας, διαφθορά επί της γης και υποκίνηση σε πόλεμο και ανθρωποκτονία».



Η ίδια πηγή μετέδωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τις ποινές τους και οι άνδρες εκτελέστηκαν σήμερα το πρωί.
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