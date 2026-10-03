Επιχείρηση κατά του Ισλαμικού Κράτους σε 16 επαρχίες της Τουρκίας, 51 συλλήψεις
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Τουρκία Συλλήψεις Ισλαμικό Κράτος

Επιχείρηση κατά του Ισλαμικού Κράτους σε 16 επαρχίες της Τουρκίας, 51 συλλήψεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι οι ύποπτοι παρείχαν χρηματοδότηση στην οργάνωση μέσω προσώπων που συνδέονται με αυτήν και αποκαλούμενων φιλανθρωπικών οργανώσεων

Επιχείρηση κατά του Ισλαμικού Κράτους σε 16 επαρχίες της Τουρκίας, 51 συλλήψεις
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Σε 51 συλλήψεις υπόπτων για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS) προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε 16 επαρχίες της χώρας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Τρομοκρατίας της Γενικής Διοίκησης Στρατοχωροφυλακής και των εισαγγελικών Αρχών. Οι συλλήψεις έγιναν σε Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sinop, Şanlıurfa και Zonguldak.

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι συλληφθέντες είναι μέλη του ISIS και φέρονται να παρείχαν χρηματοδότηση στην οργάνωση, μέσω προσώπων που συνδέονται με αυτήν και οργανώσεων που εμφανίζονται ως φιλανθρωπικές.



Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες Αρχές, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι από τους υπόπτους πραγματοποιούσαν προπαγάνδα υπέρ της οργάνωσης μέσω λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το τουρκικό υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των δομών δράσης και χρηματοδότησης του ISIS θα συνεχιστούν.

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