Η Αραμπατζή απαντά για δημοσιεύματα σχετικά με το ιατρείο της: Ελέγχομαι για μια πινακίδα
Η Αραμπατζή απαντά για δημοσιεύματα σχετικά με το ιατρείο της: Ελέγχομαι για μια πινακίδα
Η μικροβιολόγος βουλευτής της ΝΔ απάντησε στο ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ελέγχεται το αν έκανε στο ιατρείο της θεραπείες μπότοξ σε πελάτες της - «Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι επιθέσεις και πόλεμο»
Στο ρεπορτάζ του Mega, σύμφωνα με το οποίο η βιοπαθολόγος-μικροβιολόγος και βουλευτής της ΝΔ Στέλλα Αραμπατζή ελέγχεται το αν έκανε στο ιατρείο της θεραπείες μπότοξ σε πελάτες της, απάντησε η ίδια, υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος που την αφορά είναι «για μια πινακίδα» και προαναγγέλλοντας μήνυση κατά του τηλεοπτικού σταθμού και δημοσιογράφων.
Η βουλευτής της ΝΔ αναφέρει ότι στο ρεπορτάζ γίνεται λόγος για έλεγχο σε βάρος της σχετικά με παράνομες ιατρικές πράξεις, κάτι που η ίδια αρνείται. Όπως υποστηρίζει, της έχουν γίνει συστάσεις για γνωστοποίηση εγγράφων.
Επειδή πριν από λίγο κυκλοφόρησε μεγάλο κανάλι των Αθηνών βιντεάκι με το πρόσωπο μου και την ιατρική μου ιδιότητα στο οποίο αναφέρει ότι ελέγχομαι για παράνομες ιατρικές πράξεις ενημερώνω ότι ελέγχομαι για μια πινακίδα και μου έχουν γίνει συστάσεις για γνωστοποίηση εγγράφων.
Το επόμενο διάστημα θα προβώ σε μήνυση κατά του καναλιού και των δημοσιογράφων για συκοφαντική δυσφήμιση και διασυρμό της ιατρικής μου ιδιότητας.
Ορισμένοι που θέλουν να αποκαλούνται δημοσιογράφοι θα έπρεπε να ντρέπονται για το πώς ασκούν το επάγγελμα τους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι επιθέσεις και πόλεμο.»
Η βουλευτής της ΝΔ αναφέρει ότι στο ρεπορτάζ γίνεται λόγος για έλεγχο σε βάρος της σχετικά με παράνομες ιατρικές πράξεις, κάτι που η ίδια αρνείται. Όπως υποστηρίζει, της έχουν γίνει συστάσεις για γνωστοποίηση εγγράφων.
Η δήλωση της Στέλλας Αραμπατζή«Καλημέρα με υγεία και χαρά!!!
Επειδή πριν από λίγο κυκλοφόρησε μεγάλο κανάλι των Αθηνών βιντεάκι με το πρόσωπο μου και την ιατρική μου ιδιότητα στο οποίο αναφέρει ότι ελέγχομαι για παράνομες ιατρικές πράξεις ενημερώνω ότι ελέγχομαι για μια πινακίδα και μου έχουν γίνει συστάσεις για γνωστοποίηση εγγράφων.
Το επόμενο διάστημα θα προβώ σε μήνυση κατά του καναλιού και των δημοσιογράφων για συκοφαντική δυσφήμιση και διασυρμό της ιατρικής μου ιδιότητας.
Ορισμένοι που θέλουν να αποκαλούνται δημοσιογράφοι θα έπρεπε να ντρέπονται για το πώς ασκούν το επάγγελμα τους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι επιθέσεις και πόλεμο.»
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