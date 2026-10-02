Η Αραμπατζή απαντά για δημοσιεύματα σχετικά με το ιατρείο της: Ελέγχομαι για μια πινακίδα

Η μικροβιολόγος βουλευτής της ΝΔ απάντησε στο ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ελέγχεται το αν έκανε στο ιατρείο της θεραπείες μπότοξ σε πελάτες της - «Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι επιθέσεις και πόλεμο»