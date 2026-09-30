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Ελληνικά F-16 «βομβάρδισαν» στην Κύπρο - Σε ανησυχία η Τουρκία
Η εντυπωσιακή αποστολή της 340 Μοίρας, οι εικονικές προσβολές επίγειων στόχων που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της τουρκικής πλευράς και η νέα, ιδιαίτερα ενισχυμένη ελληνική παρουσία στην Κύπρο το 2026.
Μια εντυπωσιακή ιστορία με πρωταγωνιστές ελληνικά F-16 και την Κύπρο επανήλθε τις τελευταίες εβδομάδες στο προσκήνιο, συνοδευόμενη από αναφορές για ελληνικά μαχητικά που έφτασαν αιφνιδιαστικά στο νησί και πραγματοποίησαν εικονικό «βομβαρδισμό» επίγειων στόχων.
Η επιχείρηση πράγματι έγινε. Δεν έγινε όμως τώρα.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό επεισόδιο της ελληνοκυπριακής αμυντικής συνεργασίας, το οποίο σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019, κατά την τελική φάση της μεγάλης διακλαδικής άσκησης «Ατσάλινο Βέλος» της Εθνικής Φρουράς.
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