Ελληνικά F-16 «βομβάρδισαν» στην Κύπρο - Σε ανησυχία η Τουρκία

Μια εντυπωσιακή ιστορία με πρωταγωνιστές ελληνικά F-16 και την Κύπρο επανήλθε τις τελευταίες εβδομάδες στο προσκήνιο, συνοδευόμενη από αναφορές για ελληνικά μαχητικά που έφτασαν αιφνιδιαστικά στο νησί και πραγματοποίησαν εικονικό «βομβαρδισμό» επίγειων στόχων.

Η επιχείρηση πράγματι έγινε. Δεν έγινε όμως τώρα.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό επεισόδιο της ελληνοκυπριακής αμυντικής συνεργασίας, το οποίο σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019, κατά την τελική φάση της μεγάλης διακλαδικής άσκησης «Ατσάλινο Βέλος» της Εθνικής Φρουράς.







