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Αλλάζει στάση η Λίντσεϊ Κλάνσι μετά την κακοδικία: Ο δικηγόρος της αμφισβητεί την έρευνα και τις αποδείξεις για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της
Αλλάζει στάση η Λίντσεϊ Κλάνσι μετά την κακοδικία: Ο δικηγόρος της αμφισβητεί την έρευνα και τις αποδείξεις για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της
Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία κράτησε έξι βδομάδες και κατέληξε σε αδιέξοδο, δεν αμφισβήτησε ότι η 36χρονη μητέρα δολοφόνησε τα παιδιά της, αλλά υποστήριζε ότι θα έπρεπε να κριθεί αθώα λόγω παραφροσύνης
Ο δικηγόρος της Λίντσεϊ Κλάνσι παρουσίασε την Τρίτη (29/9) στο δικαστήριο διαφορετική γραμμή υπεράσπισης από τη δίκη, που κράτησε σχεδόν έξι εβδομάδες και κατέληξε σε αδιέξοδο, υποστηρίζοντας πως η 36χρονη μητέρα είναι αθώα, καθώς δεν υπάρχουν αποδείξεις, οι οποίες ενοχοποιούν την πελάτισσά του για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, ενώ παράλληλα αμφισβήτησε την έρευνα της Αστυνομίας.
«Πού είναι τα αποδεικτικά στοιχεία ότι το έκανε αυτό;» ρώτησε ο Ρέντινγκτον. Ο 75χρονος δικηγόρος ισχυρίστηκε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων ήταν «εξαιρετικά ανεπαρκή» και ότι η αστυνομική έρευνα ήταν τόσο ανεπαρκής που ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτη. «Δεν υπήρξε καμία έρευνα», είπε.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου, ο Ρέντινγκτον δεν αμφισβήτησε ότι η Κλάνσι δολοφόνησε τα παιδιά της, αλλά υποστήριξε ότι θα έπρεπε να κριθεί αθώα λόγω παραφροσύνης. Ο Ρέντινγκτον ζήτησε να κριθεί η πελάτισσά του μη ποινικά υπεύθυνη, ισχυριζόμενος ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής μεταγεννητικής ψύχωσης εκείνη την εποχή και είχε παραισθήσεις. Η Κλάνσι είχε υποστηρίξει ότι άκουγε μια φωνή που της διέταζε να σκοτώσει τα παιδιά και τον εαυτό της.
Ωστόσο, ο Ρέντινγκτον ανέφερε ότι το γεγονός ότι ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν απέρριψε το αίτημά του να χωριστεί η δίκη σε δύο μέρη τον έθεσε σε ένα «δίλημμα», καθώς έπρεπε να παραδεχτεί ότι η πελάτισσά του διέπραξε τα εγκλήματα προκειμένου να προβάλει την υπεράσπιση λόγω παραφροσύνης. «Βρισκόμαστε σε ένα δίλημμα όπου πρέπει να παραδεχτούμε την ενοχή προκειμένου να θέσουμε τα ζητήματα της ποινικής ευθύνης», δήλωσε την Τρίτη.
Στο τέλος της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας ο Ρέντινγκτον ενημέρωσε τον Σάλιβαν ότι δεν θα είναι έτοιμος για δεύτερη δίκη πριν από τον Ιούνιο, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και οι εισαγγελείς ζήτησαν από τον δικαστή να αναβάλει τον καθορισμό ημερομηνίας δίκης έως ότου επιστρέψουν στο δικαστήριο στις 2 Νοεμβρίου.
Παράλληλα, οι εισαγγελείς δεν επιβεβαίωσαν αν επιθυμούν να επαναλάβουν τη δίκη, αναφέροντας ότι θέλουν πρώτα να ενημερωθούν για τις αποφάσεις του δικαστή σχετικά με τις αιτήσεις που υπέβαλε η Κλάνσι μετά τη δίκη για την απόρριψη των κατηγοριών.
«Πού είναι τα αποδεικτικά στοιχεία ότι το έκανε αυτό;» ρώτησε ο Ρέντινγκτον. Ο 75χρονος δικηγόρος ισχυρίστηκε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων ήταν «εξαιρετικά ανεπαρκή» και ότι η αστυνομική έρευνα ήταν τόσο ανεπαρκής που ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτη. «Δεν υπήρξε καμία έρευνα», είπε.
Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Ιανουαρίου 2023 η 36χρονη πρώην νοσοκόμα στραγγάλισε την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον 8 μηνών Κάλαν στο υπόγειο του σπιτιού στη Μασαχουσέτη και κατηγορείται για τρεις φόνους πρώτου βαθμού.
Lindsay Clancy appeared in court on Tuesday for a follow-up hearing to her highly publicized mistrial. Kevin Reddington presented an argument stating, "This entire case is based on speculation. Where is the admission? Where does she say she did this?" pic.twitter.com/Vs4hGnksE4— Court TV (@CourtTV) September 29, 2026
Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου, ο Ρέντινγκτον δεν αμφισβήτησε ότι η Κλάνσι δολοφόνησε τα παιδιά της, αλλά υποστήριξε ότι θα έπρεπε να κριθεί αθώα λόγω παραφροσύνης. Ο Ρέντινγκτον ζήτησε να κριθεί η πελάτισσά του μη ποινικά υπεύθυνη, ισχυριζόμενος ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής μεταγεννητικής ψύχωσης εκείνη την εποχή και είχε παραισθήσεις. Η Κλάνσι είχε υποστηρίξει ότι άκουγε μια φωνή που της διέταζε να σκοτώσει τα παιδιά και τον εαυτό της.
Ωστόσο, ο Ρέντινγκτον ανέφερε ότι το γεγονός ότι ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν απέρριψε το αίτημά του να χωριστεί η δίκη σε δύο μέρη τον έθεσε σε ένα «δίλημμα», καθώς έπρεπε να παραδεχτεί ότι η πελάτισσά του διέπραξε τα εγκλήματα προκειμένου να προβάλει την υπεράσπιση λόγω παραφροσύνης. «Βρισκόμαστε σε ένα δίλημμα όπου πρέπει να παραδεχτούμε την ενοχή προκειμένου να θέσουμε τα ζητήματα της ποινικής ευθύνης», δήλωσε την Τρίτη.
«Η υπόδειξη ότι δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία είναι ένα γελοίο επιχείρημα»Στη συνέχεια, η εισαγγελέας Σάναν Μπάκιγχαμ ισχυρίστηκε ότι ο Ρέντινγκτον έθεσε για πρώτη φορά υπό αμφισβήτηση το γεγονός ότι η πελάτισσά του στραγγάλισε και σκότωσε τα παιδιά της. «Αυτό που ακούγαμε ξανά και ξανά από τον συνήγορο κατά τη διάρκεια της δίκης ήταν ενστάσεις, όταν παρουσιάζαμε αποδεικτικά στοιχεία για τα ίδια τα εγκλήματα. Ο ίδιος έλεγε ότι "Παραδέχεται ότι το έκανε αυτό”… αλλά τώρα λέει ότι δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία», δήλωσε η Buckingham, ενώ πρόσθεσε πως «η υπόδειξη ότι δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, θα έλεγα ότι είναι ένα γελοίο επιχείρημα».
Στο τέλος της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας ο Ρέντινγκτον ενημέρωσε τον Σάλιβαν ότι δεν θα είναι έτοιμος για δεύτερη δίκη πριν από τον Ιούνιο, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και οι εισαγγελείς ζήτησαν από τον δικαστή να αναβάλει τον καθορισμό ημερομηνίας δίκης έως ότου επιστρέψουν στο δικαστήριο στις 2 Νοεμβρίου.
Παράλληλα, οι εισαγγελείς δεν επιβεβαίωσαν αν επιθυμούν να επαναλάβουν τη δίκη, αναφέροντας ότι θέλουν πρώτα να ενημερωθούν για τις αποφάσεις του δικαστή σχετικά με τις αιτήσεις που υπέβαλε η Κλάνσι μετά τη δίκη για την απόρριψη των κατηγοριών.
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