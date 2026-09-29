Νεκρή 60χρονη που προσπάθησε να σώσει τραυματισμένο καγκουρό από τον δρόμο στην Αυστραλία
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Νεκρή 60χρονη που προσπάθησε να σώσει τραυματισμένο καγκουρό από τον δρόμο στην Αυστραλία

Η γυναίκα χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα

Νεκρή 60χρονη που προσπάθησε να σώσει τραυματισμένο καγκουρό από τον δρόμο στην Αυστραλία
Η 60χρονη Τζέιν Φόλντερ έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Monaro Highway, στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, ενώ προσπαθούσε να απομακρύνει από το οδόστρωμα ένα τραυματισμένο καγκουρό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου ένα χιλιόμετρο νότια του Bredbo, στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής. Οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο, όμως δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Ο 54χρονος οδηγός δεν τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Η Φόλντερ ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία, έχοντας αφιερώσει 50 χρόνια στην καλλισθενική. Η Australian Calisthenic Federation την αποχαιρέτησε, χαρακτηρίζοντάς την «πρωταθλήτρια όλων» και υπογραμμίζοντας τη διαρκή στήριξή της προς τους αθλητές.

Νεκρή 60χρονη που προσπάθησε να σώσει τραυματισμένο καγκουρό από τον δρόμο στην Αυστραλία


Μεγάλη ήταν και η αγάπη της για τα ζώα, καθώς συμμετείχε σε προγράμματα φιλοξενίας και διάσωσης. Παράλληλα, ήταν μέλος των Queanbeyan Players και είχε συμμετάσχει σε παραστάσεις όπως τα «Guys and Dolls», «South Pacific» και «The Sound of Music».

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ θα συνταχθεί έκθεση προς ενημέρωση του ιατροδικαστή.

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