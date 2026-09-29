Πρώτη θέση στο MIT Sloan για εφαρμογή που αναπτύχθηκε με δεδομένα του Typhoon Project του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης

Το έργο υλοποιήθηκε από τις φοιτήτριες Bria Weisblat και Jocelyn Ju, υπό την καθοδήγηση του Dr. Dimitris Bertsimas, διερευνώντας πώς τα δεδομένα που συλλέγονται από τις επιχειρήσεις καθαρισμού ακτών του Typhoon Project μπορούν να αξιοποιηθούν για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων