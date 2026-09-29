Σοκάρουν τα στοιχεία για τις δικαστικές πλάνες στις ΗΠΑ: Πάνω από 200 άτομα έμειναν στη φυλακή για 4.100 χρόνια για εγκλήματα που δεν έκαναν ποτέ

Όταν ο αυτόπτης μάρτυρας είναι βέβαιος – και κάνει λάθος

Οι Central Park Five και οι ομολογίες που αποδείχθηκαν ψευδείς

Μια ζωή σχεδόν ολόκληρη στη φυλακή

Τα ίδια προβλήματα πίσω από διαφορετικές υποθέσεις

Το δεύτερο τίμημα της λανθασμένης καταδίκης

Η στατιστική που μετρά χαμένο χρόνο

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία αργότερα, όταν το ίδιο γενετικό υλικό ταυτοποιήθηκε με άλλον άνδρα, ο οποίος αποδείχθηκε ο πραγματικός δράστης.Η περίπτωση του Μπλάντσγουορθ συμπυκνώνει ίσως το πιο ακραίο ενδεχόμενο μιας δικαστικής πλάνης: ένας αθώος να φτάσει ένα βήμα πριν από την εκτέλεση, την ώρα που ο πραγματικός ένοχος παραμένει εκτός φυλακής.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Innocence Project, περίπου το 9% των ανθρώπων στις υποθέσεις του είχαν κάποια στιγμή καταδικαστεί σε θάνατο.Η υπόθεση τουείναι από εκείνες που άλλαξαν τη συζήτηση γύρω από την αξιοπιστία της ανθρώπινης μνήμης.Το 1984 η Τζένιφερ Τόμσον έπεσε. Στη διάρκεια της έρευνας αναγνώρισε τον Κότον ως τον δράστη.Η αναγνώρισή της ήταν κατηγορηματική και αποτέλεσε βασικό στοιχείο της καταδίκης του. Ο Κότον έμεινε στη φυλακή περισσότερα από δέκα χρόνια.Το 1995, όμως, οι εξετάσεις DNA απέδειξαν ότι το βιολογικό υλικό της υπόθεσης δεν ανήκε σε εκείνον. Αντιθέτως, παρέπεμπε στον, έναν άλλο άνδρα με ιστορικό σεξουαλικών επιθέσεων. Ο Κότον αθωώθηκε.Η υπόθεση αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα των περιορισμών της αναγνώρισης από αυτόπτες μάρτυρες, ιδιαίτερα όταν έχουν μεσολαβήσει τραυματικές συνθήκες,. Και δεν πρόκειται για σπάνια εξαίρεση.Σύμφωνα με το, η λανθασμένη αναγνώριση από αυτόπτη μάρτυρα εμφανίζεται στο 62% των υποθέσεων που έχει χειριστεί.Το 1989 μια άγρια επίθεση σε γυναίκα που έκανε τζόκινγκ στο Central Park προκάλεσε σοκ στη Νέα Υόρκη και τεράστια πίεση για την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης.Πέντε έφηβοι, ηλικίας από 14 έως 16 ετών, συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν για ώρες. Τελικά ομολόγησαν.Οι ομολογίες τους, όμως, παρουσίαζαν σοβαρές αντιφάσεις., ενώ το DNA που είχε βρεθεί δεν τους συνέδεε με το έγκλημα. Παρά τα δεδομένα αυτά, οι πέντε καταδικάστηκαν.Η ανατροπή ήρθε το 2002, όταν ο Ματίας Ρέγιες, ήδη καταδικασμένος για άλλα, ομολόγησε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης. Το DNA επιβεβαίωσε την ομολογία του και οι καταδίκες των πέντε ακυρώθηκαν.Η υπόθεση έγινε διεθνώς γνωστή ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ψευδούς ομολογίας, ιδιαίτερα όταν οι ανακρινόμενοι είναι ανήλικοι και βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες, πιεστικές ανακρίσεις.Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο δεν είναι περιθωριακό.Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε ένα ποσοστό περίπου 6% άνθρωποι είχαν φτάσει στο σημείο να δηλώσουν επίσημα ένοχοι για εγκλήματα που, όπως αποδείχθηκε αργότερα, δεν είχαν διαπράξει.Αν οι στατιστικές αποτυπώνουν την έκταση του προβλήματος, η υπόθεση τουαποτυπώνει το ανθρώπινο κόστος.Ο Χάρις καταδικάστηκε στην Αλαμπάμα για βιασμό που είχε διαπραχθεί το 1974.Βασικό στοιχείο της κατηγορίας ήταν η αναγνώρισή του από αυτόπτη μάρτυρα.Καταδικάστηκε σεΑποφυλακίστηκε υπό όρους το 2017, έχοντας περάσει 42 χρόνια πίσω από τα κάγκελα.Η καταδίκη του ακυρώθηκε τον, έπειτα από νέα αξιολόγηση της υπόθεσης και των επιστημονικών δεδομένων που αφορούν την αξιοπιστία των αναγνωρίσεων από αυτόπτες μάρτυρες.Όταν μπήκε στη φυλακή ήταν 20 ετών. Όταν βγήκε, ήταν 62.Η διαφορά ανάμεσα στους δύο αριθμούς δεν αποδίδεται με καμία δικαστική απόφαση.Η σημασία των στοιχείων του Innocence Project βρίσκεται ακριβώς στην επανάληψη.- Στοτων υποθέσεων καταγράφεται λανθασμένη αναγνώριση από αυτόπτη μάρτυρα.- Στοεντοπίζεται λανθασμένη ή κακώς εφαρμοσμένη εγκληματολογική επιστήμη.- Στουπάρχουν ψευδείς ομολογίες.- Στοεμφανίζονται αναξιόπιστοι πληροφοριοδότες ή μάρτυρες.Οι υποθέσεις διαφέρουν, αλλά οι μηχανισμοί που οδηγούν στο λάθος επανέρχονται.Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το Innocence Project δεν περιορίζεται στην προσπάθεια ανατροπής συγκεκριμένων καταδικών. Παρεμβαίνει και στη δημόσια συζήτηση για τις αστυνομικές αναγνωρίσεις, τις ανακρίσεις, τη χρήση της εγκληματολογικής επιστήμης και τη διατήρηση βιολογικού υλικού που μπορεί στο μέλλον να εξεταστεί με νέες τεχνολογίες.Υπάρχει, όμως, και μια πλευρά των δικαστικών πλανών που συχνά περνά σε δεύτερο πλάνο. Όταν καταδικάζεται ο λάθος άνθρωπος, ομπορεί να παραμένει ελεύθερος. Στις υποθέσεις του Innocence Project έχουν ταυτοποιηθεί 89 πραγματικοί δράστες.Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι άνθρωποι αυτοί συνδέθηκαν αργότερα με 101 επιπλέον βίαια εγκλήματα, μεταξύ των οποίων 56 σεξουαλικές επιθέσεις, 22 δολοφονίες και 23 άλλα βίαια αδικήματα.Η δικαστική πλάνη, με άλλα λόγια, δεν αφορά μόνο εκείνον που φυλακίστηκε άδικα. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει στον πραγματικό δράστη να παραμείνει ελεύθερος και να εγκληματήσει ξανά.Οι άνθρωποι που περιλαμβάνονται στις υποθέσεις του Innocence Project ήταν, κατά μέσο όρο, 27 ετών όταν καταδικάστηκαν. Όταν αθωώθηκαν ή απαλλάχθηκαν, η μέση ηλικία τους είχε φτάσει τα 45. Σχεδόν δύο δεκαετίες χωρίζουν τις δύο ηλικίες. Αυτός ίσως είναι και ο πιο σκληρός αριθμός σε ολόκληρο το αρχείο του Innocence Project.Διότι μια καταδίκη μπορεί να ανατραπεί. Ένα ποινικό μητρώο μπορεί να καθαρίσει. Ένας άνθρωπος μπορεί να αποφυλακιστεί. Ο χρόνος που πέρασε, όμως, δεν επιστρέφεται.