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Δημοσιογράφος ανακηρύχθηκε βασιλιάς παραδοσιακού βασιλείου στην Ουγκάντα
Δημοσιογράφος ανακηρύχθηκε βασιλιάς παραδοσιακού βασιλείου στην Ουγκάντα
Όπως λένε, η δημοσιογραφία σε οδηγεί παντού – όπως φαίνεται ακόμη και σε έναν θρόνο
Ένας δημοσιογράφος της δημόσιας τηλεόρασης της Ουγκάντας, ο Έντουαρντ Ρουκίντι Κιτζανανγκόμα, ανακηρύχθηκε σήμερα επικεφαλής του παραδοσιακού βασιλείου του Τόρο, διαδεχόμενος τον αποθανόντα εξάδελφό του, τον Όγιο Νιίμπα Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι Δ΄, ο οποίος κάποτε θεωρείτο ο νεότερος μονάρχης στον κόσμο.
Το Τόρο είναι ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα παραδοσιακά βασίλεια που ενώθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα σχηματίζοντας το βρετανικό προτεκτοράτο της Ουγκάντας. Διαλύθηκαν το 1967, αλλά στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 τα αποκατέστησε ο πρόεδρος Μουσεβενί.
Σήμερα, το Σύνταγμα της χώρας περιορίζει την εξουσία τους σε παραδοσιακά και πολιτισμικά θέματα, αλλά οι βασιλείς θεωρούνται πρόσωπα που έχουν σημαντική επιρροή στις κοινότητές τους.
Ο Όγιο Νιίμπα Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι Δ΄ πέθανε στα τέλη Αυγούστου στις ΗΠΑ σε ηλικία μόλις 34 ετών, από καρκίνο. Είχε στεφθεί βασιλιάς σε ηλικία 3 ετών, μετά τον θάνατο του πατέρα του. Σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ήταν ο νεότερος εν ενεργεία βασιλιάς του κόσμου.
Επιτροπή συγκροτήθηκε ειδικά για να ορίσει τον διάδοχο και επέλεξε τον πρίγκιπα Έντουαρντ Ρουκίντι Κιτζανανγκόμα Νιαμπόνγκο Β΄, τον 56χρονο παρουσιαστή ειδήσεων και εξάδελφο του Ρουκίντι Δ΄. Και οι δύο ήταν εγγονοί του αποθανόντος Ομουκάμα («βασιλιά») Τζορτζ Ντέιβιντ Ρουκίντι Γ΄.
Η βασίλισσα μητέρα Μπεστ Κεμιγκίσα αμφισβήτησε την επιλογή, κάτι που αποτέλεσε το έναυσμα για μια σύντομη αλλά οδυνηρή διαμάχη για τη διαδοχή.
Η βασιλεία του Έντουαρντ Ρουκίντι Κιτζανανγκόμα Νιαμπόνγκο Β΄ ξεκίνησε πάντως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη, όταν εκείνος κατέλαβε, έπειτα από εικονική μάχη, το βασιλικό ανάκτορο στο Φορτ Πόρταλ, σηματοδοτώντας και την έναρξη μιας παραδοσιακής γιορτής που κρατά 24 ώρες.
Προηγουμένως είχε σφάξει έναν ταύρο και έχυσε το αίμα μιας κότας στο Φορτ Πόρταλ, την πρωτεύουσα του Τόρο. Για να φτάσει στο παλάτι περπάτησε πάνω από 4 χιλιόμετρα.
Η βασίλισσα μητέρα και η κόρη της, πριγκίπισσα Ρουθ Κομουντάλε, υποστήριζαν ότι ο αποθανών βασιλιάς είχε αποκτήσει διάδοχο, κάτι που γνώριζε μόνο ο στενός οικογενειακός κύκλος του. Παρουσίασαν μια διαθήκη που όριζε ως διάδοχο τον «βιολογικό γιο» του. Όμως η επιτροπή εκλογής του μονάρχη εξήγησε ότι το παιδί αυτό δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ σε μια ομάδα 21 πρεσβύτερων, ούτε υποβλήθηκε στις παραδοσιακές τελετές αναγνώρισής του, όπως γίνεται με όλους τους βασιλικούς απογόνους, με βάση τα έθιμα του βασιλείου.
Για να θεωρηθεί πιθανός διάδοχος, ένα παιδί θα πρέπει επίσης να εκπαιδευτεί και να προετοιμαστεί καταλλήλως για τη μελλοντική ηγεσία του, ανέφερε επίσης, δικαιολογώντας την απόφαση να αποκλείσει τον θεωρούμενο γιο του Ρουκίντι Δ΄ από τον θρόνο.
Ο βασιλιάς πρέπει να προέρχεται από τη φυλή Μπαμπίτο και να είναι από την ευρύτερη οικογένεια του Τζορτζ Ντέιβιντ Ρουκίντι Γ΄.
Το όνομα του Κιτζανανγκόμα υποδεικνύει τη βασιλική καταγωγή του, σημειώνει το BBC.
Το Τόρο είναι ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα παραδοσιακά βασίλεια που ενώθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα σχηματίζοντας το βρετανικό προτεκτοράτο της Ουγκάντας. Διαλύθηκαν το 1967, αλλά στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 τα αποκατέστησε ο πρόεδρος Μουσεβενί.
Σήμερα, το Σύνταγμα της χώρας περιορίζει την εξουσία τους σε παραδοσιακά και πολιτισμικά θέματα, αλλά οι βασιλείς θεωρούνται πρόσωπα που έχουν σημαντική επιρροή στις κοινότητές τους.
Ο Όγιο Νιίμπα Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι Δ΄ πέθανε στα τέλη Αυγούστου στις ΗΠΑ σε ηλικία μόλις 34 ετών, από καρκίνο. Είχε στεφθεί βασιλιάς σε ηλικία 3 ετών, μετά τον θάνατο του πατέρα του. Σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ήταν ο νεότερος εν ενεργεία βασιλιάς του κόσμου.
Επιτροπή συγκροτήθηκε ειδικά για να ορίσει τον διάδοχο και επέλεξε τον πρίγκιπα Έντουαρντ Ρουκίντι Κιτζανανγκόμα Νιαμπόνγκο Β΄, τον 56χρονο παρουσιαστή ειδήσεων και εξάδελφο του Ρουκίντι Δ΄. Και οι δύο ήταν εγγονοί του αποθανόντος Ομουκάμα («βασιλιά») Τζορτζ Ντέιβιντ Ρουκίντι Γ΄.
Η βασίλισσα μητέρα Μπεστ Κεμιγκίσα αμφισβήτησε την επιλογή, κάτι που αποτέλεσε το έναυσμα για μια σύντομη αλλά οδυνηρή διαμάχη για τη διαδοχή.
Η βασιλεία του Έντουαρντ Ρουκίντι Κιτζανανγκόμα Νιαμπόνγκο Β΄ ξεκίνησε πάντως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη, όταν εκείνος κατέλαβε, έπειτα από εικονική μάχη, το βασιλικό ανάκτορο στο Φορτ Πόρταλ, σηματοδοτώντας και την έναρξη μιας παραδοσιακής γιορτής που κρατά 24 ώρες.
Προηγουμένως είχε σφάξει έναν ταύρο και έχυσε το αίμα μιας κότας στο Φορτ Πόρταλ, την πρωτεύουσα του Τόρο. Για να φτάσει στο παλάτι περπάτησε πάνω από 4 χιλιόμετρα.
Η βασίλισσα μητέρα και η κόρη της, πριγκίπισσα Ρουθ Κομουντάλε, υποστήριζαν ότι ο αποθανών βασιλιάς είχε αποκτήσει διάδοχο, κάτι που γνώριζε μόνο ο στενός οικογενειακός κύκλος του. Παρουσίασαν μια διαθήκη που όριζε ως διάδοχο τον «βιολογικό γιο» του. Όμως η επιτροπή εκλογής του μονάρχη εξήγησε ότι το παιδί αυτό δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ σε μια ομάδα 21 πρεσβύτερων, ούτε υποβλήθηκε στις παραδοσιακές τελετές αναγνώρισής του, όπως γίνεται με όλους τους βασιλικούς απογόνους, με βάση τα έθιμα του βασιλείου.
Για να θεωρηθεί πιθανός διάδοχος, ένα παιδί θα πρέπει επίσης να εκπαιδευτεί και να προετοιμαστεί καταλλήλως για τη μελλοντική ηγεσία του, ανέφερε επίσης, δικαιολογώντας την απόφαση να αποκλείσει τον θεωρούμενο γιο του Ρουκίντι Δ΄ από τον θρόνο.
Ο βασιλιάς πρέπει να προέρχεται από τη φυλή Μπαμπίτο και να είναι από την ευρύτερη οικογένεια του Τζορτζ Ντέιβιντ Ρουκίντι Γ΄.
Το όνομα του Κιτζανανγκόμα υποδεικνύει τη βασιλική καταγωγή του, σημειώνει το BBC.
Γεννήθηκε το 1970 σε χωριό που απέχει περίπου 300 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καμπάλα. Αποφοίτησε από πανεπιστήμιο της Καμπάλα με πτυχίο στη Μαζική Επικοινωνία το 1999. Εργάστηκε πάνω από 20 χρόνια στα μέσα ενημέρωσης.
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