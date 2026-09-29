Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Πεινασμένη αρκούδα στο Κολοράντο εμφανίστηκε σε λαϊκή και αμέσως πήγε στον πάγκο με καρβέλια, δείτε βίντεο
Πεινασμένη αρκούδα στο Κολοράντο εμφανίστηκε σε λαϊκή και αμέσως πήγε στον πάγκο με καρβέλια, δείτε βίντεο
Είναι η περίοδος της υπερφαγίας οπότε καταναλώνουν 20.000 θερμίδες την ημέρα για να βγάλουν τον χειμώνα
Λίγο πριν πέσει σε χειμερία νάρκη, μια μαύρη αρκούδα του Κολοράντο έκανε ένα πέρασμα από τη λαϊκή αγορά του Άσπεν.
Είναι η περίοδος της υπερφαγίας για να βγάλουν τον χειμώνα οπότε και καταναλώνουν 20.000 θερμίδες την ημέρα, τρώγοντας έως και 22 ώρες το 24ωρο.
Βίντεο συνέλαβε το Σάββατο που μας πέρασε την αρκούδα να στέκεται στα πίσω πόδια της για να καταβροχθίσει καρβέλια από έναν πάγκο.
Η αστυνομία του Άσπεν απομάκρυνε την αρκούδα, που τελικά ανέβηκε σε ένα δέντρο και αργότερα εγκατέλειψε την περιοχή.
Οι Αρχές άγριας ζωής του Κολοράντο έχουν καταγράψει ρεκόρ συναντήσεων με αρκούδες φέτος, γράφει η Denver Post.
Παρόλο που οι αρκούδες αντιμετωπίζουν τη μείωση των φυσικών πηγών τροφής, είναι παράνομο να ταΐσει κανένας τα άγρια ζώα στο Κολοράντο, καθώς διαταράσσει τη φυσιολογική συμπεριφορά τους, διαδίδει ασθένειες και μπορεί να κάνει τα άγρια ζώα να αισθάνονται άνετα κοντά στους ανθρώπους.
Αυτό το τελευταίο τα καθιστά πιο επιρρεπή στο να επιτεθούν σε κατοικίδια αλλά και ανθρώπους και, ως εκ τούτου, να χρειαστεί να υποβληθούν σε ευθανασία για λόγους ασφάλειας.
Είναι η περίοδος της υπερφαγίας για να βγάλουν τον χειμώνα οπότε και καταναλώνουν 20.000 θερμίδες την ημέρα, τρώγοντας έως και 22 ώρες το 24ωρο.
Βίντεο συνέλαβε το Σάββατο που μας πέρασε την αρκούδα να στέκεται στα πίσω πόδια της για να καταβροχθίσει καρβέλια από έναν πάγκο.
Η αστυνομία του Άσπεν απομάκρυνε την αρκούδα, που τελικά ανέβηκε σε ένα δέντρο και αργότερα εγκατέλειψε την περιοχή.
Οι Αρχές άγριας ζωής του Κολοράντο έχουν καταγράψει ρεκόρ συναντήσεων με αρκούδες φέτος, γράφει η Denver Post.
Παρόλο που οι αρκούδες αντιμετωπίζουν τη μείωση των φυσικών πηγών τροφής, είναι παράνομο να ταΐσει κανένας τα άγρια ζώα στο Κολοράντο, καθώς διαταράσσει τη φυσιολογική συμπεριφορά τους, διαδίδει ασθένειες και μπορεί να κάνει τα άγρια ζώα να αισθάνονται άνετα κοντά στους ανθρώπους.
Αυτό το τελευταίο τα καθιστά πιο επιρρεπή στο να επιτεθούν σε κατοικίδια αλλά και ανθρώπους και, ως εκ τούτου, να χρειαστεί να υποβληθούν σε ευθανασία για λόγους ασφάλειας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα