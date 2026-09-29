Πεινασμένη αρκούδα στο Κολοράντο εμφανίστηκε σε λαϊκή και αμέσως πήγε στον πάγκο με καρβέλια, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κολοράντο Αρκούδα

Πεινασμένη αρκούδα στο Κολοράντο εμφανίστηκε σε λαϊκή και αμέσως πήγε στον πάγκο με καρβέλια, δείτε βίντεο

Είναι η περίοδος της υπερφαγίας οπότε καταναλώνουν 20.000 θερμίδες την ημέρα για να βγάλουν τον χειμώνα

Πεινασμένη αρκούδα στο Κολοράντο εμφανίστηκε σε λαϊκή και αμέσως πήγε στον πάγκο με καρβέλια, δείτε βίντεο
Λίγο πριν πέσει σε χειμερία νάρκη, μια μαύρη αρκούδα του Κολοράντο έκανε ένα πέρασμα από τη λαϊκή αγορά του Άσπεν.

Είναι η περίοδος της υπερφαγίας για να βγάλουν τον χειμώνα οπότε και καταναλώνουν 20.000 θερμίδες την ημέρα, τρώγοντας έως και 22 ώρες το 24ωρο.



Βίντεο συνέλαβε το Σάββατο που μας πέρασε την αρκούδα να στέκεται στα πίσω πόδια της για να καταβροχθίσει καρβέλια από έναν πάγκο.

Η αστυνομία του Άσπεν απομάκρυνε την αρκούδα, που τελικά ανέβηκε σε ένα δέντρο και αργότερα εγκατέλειψε την περιοχή.

Οι Αρχές άγριας ζωής του Κολοράντο έχουν καταγράψει ρεκόρ συναντήσεων με αρκούδες φέτος, γράφει η Denver Post.

Παρόλο που οι αρκούδες αντιμετωπίζουν τη μείωση των φυσικών πηγών τροφής, είναι παράνομο να ταΐσει κανένας τα άγρια ζώα στο Κολοράντο, καθώς διαταράσσει τη φυσιολογική συμπεριφορά τους, διαδίδει ασθένειες και μπορεί να κάνει τα άγρια ζώα να αισθάνονται άνετα κοντά στους ανθρώπους.

Κλείσιμο
Αυτό το τελευταίο τα καθιστά πιο επιρρεπή στο να επιτεθούν σε κατοικίδια αλλά και ανθρώπους και, ως εκ τούτου, να χρειαστεί να υποβληθούν σε ευθανασία για λόγους ασφάλειας.

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης