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Τουλάχιστον 33 νεκροί και 36 τραυματίες από αεροπορική επίθεση στου στρατού της Μιανμάρ σε υπαίθρια αγορά
Τουλάχιστον 33 νεκροί και 36 τραυματίες από αεροπορική επίθεση στου στρατού της Μιανμάρ σε υπαίθρια αγορά
Σύμφωνα με την πλευρά των ανταρτών, η επίθεση σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι τοπική ώρα σε μια αγορά και σε μια διπλανή γέφυρα στην πόλη Χιάκτοου, στην πολιτεία Ραχίν
Αεροπορική επιδρομή του στρατού σε μια αγορά στη δυτική Μιανμάρ σκότωσε σήμερα 33 ανθρώπους και τραυμάτισε 36, ανακοίνωσε μια φατρία ανταρτών που ελέγχει την περιοχή.
Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι τοπική ώρα σε μια αγορά και σε μια διπλανή γέφυρα στην πόλη Χιάκτοου, στην πολιτεία Ραχίν, «θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται», δήλωσε ο Στρατός Αρακάν, μια ομάδα ανταρτών που ελέγχει την πολιτεία.
Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για λόγους ασφαλείας, είδε το απόγευμα περισσότερα από 30 πτώματα στο σημείο, όπου βρέθηκαν ανθρώπινα υπολείμματα ανάμεσα στα αποκαΐδια και δρόμους γεμάτους κρατήρες.
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Σημειώνεται ότι, η πολιτεία Ραχίν φέρει το μεγαλύτερο βάρος των δραματικών συνεπειών του εμφυλίου πολέμου στη Μιανμάρ, που πυροδοτήθηκε από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.
Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι τοπική ώρα σε μια αγορά και σε μια διπλανή γέφυρα στην πόλη Χιάκτοου, στην πολιτεία Ραχίν, «θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται», δήλωσε ο Στρατός Αρακάν, μια ομάδα ανταρτών που ελέγχει την πολιτεία.
Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για λόγους ασφαλείας, είδε το απόγευμα περισσότερα από 30 πτώματα στο σημείο, όπου βρέθηκαν ανθρώπινα υπολείμματα ανάμεσα στα αποκαΐδια και δρόμους γεμάτους κρατήρες.
Δείτε βίντεο
Kyauktaw Bombing Kills 33 Civilians, Injures 36 Others@UN @UN_HRC @hrw @guardian @AJEnglish @BBC @RapporteurUn @antonioguterres @realDonaldTrump @ABC— Maung Khin Zaw (@MaungKhinZaw4) September 28, 2026
#Kyauktaw #IndiaMarket #RakhineState #AirStrike #JetFighter #MilitaryCommission #CivilianCasualties #BreakingNews pic.twitter.com/94JPD14dLb
Σημειώνεται ότι, η πολιτεία Ραχίν φέρει το μεγαλύτερο βάρος των δραματικών συνεπειών του εμφυλίου πολέμου στη Μιανμάρ, που πυροδοτήθηκε από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.
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