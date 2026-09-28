Τουλάχιστον 33 νεκροί και 36 τραυματίες από αεροπορική επίθεση στου στρατού της Μιανμάρ σε υπαίθρια αγορά

Σύμφωνα με την πλευρά των ανταρτών, η επίθεση σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι τοπική ώρα σε μια αγορά και σε μια διπλανή γέφυρα στην πόλη Χιάκτοου, στην πολιτεία Ραχίν