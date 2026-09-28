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Διοικητής ΝΑΤΟ: Στόχος της Ρωσίας είναι να κάμψει τη βούληση των συμμάχων της Ουκρανίας
Διοικητής ΝΑΤΟ: Στόχος της Ρωσίας είναι να κάμψει τη βούληση των συμμάχων της Ουκρανίας
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ και στο ζήτημα της απόδοσης ευθύνης για τις υβριδικές επιθέσεις
Η Ρωσία επιχειρεί, μέσω υβριδικών ενεργειών, να αποδυναμώσει τη βούληση των χωρών που εξακολουθούν να στηρίζουν την Ουκρανία, προειδοποίησε τη Δευτέρα ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, κατά την τοποθέτησή του ενώπιον ευρωβουλευτών.
Σύμφωνα με τον Γκρίνκεβιτς, η Μόσχα αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα ενεργειών που εντάσσονται στο πεδίο του υβριδικού πολέμου, επιδιώκοντας να καλλιεργήσει αμφιβολίες, να αυξήσει την πίεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και, τελικά, να επηρεάσει την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν την υποστήριξη προς το Κίεβο.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η απάντηση σε μια τέτοια στρατηγική δεν θα πρέπει να είναι η υποχώρηση, αλλά η διατήρηση και ενίσχυση της πολιτικής βούλησης για στήριξη της Ουκρανίας.
«Αν υπάρξει μια υβριδική επίθεση στη χώρα σας, η ενίσχυση της βούλησης για τη στήριξη της Ουκρανίας θα δείξει στους Ρώσους ότι η στρατηγική τους δεν λειτουργεί και ενδεχομένως θα τους κάνει να υποχωρήσουν από αυτή τη στρατηγική», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ και στο ζήτημα της απόδοσης ευθύνης για τις υβριδικές επιθέσεις.
Ο Γκρίνκεβιτς κάλεσε τα κράτη-μέλη να προχωρούν σε δημόσια κατονομασία του υπεύθυνου κράτους, όταν διαθέτουν επαρκή στοιχεία και υψηλό βαθμό βεβαιότητας για την προέλευση μιας επίθεσης.
Όπως εξήγησε, η δημοσιοποίηση της ταυτότητας εκείνων που βρίσκονται πίσω από τέτοιες ενέργειες μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, αυξάνοντας το πολιτικό κόστος για τα κράτη που τις οργανώνουν, τις υποστηρίζουν ή τις διευκολύνουν.
Το βασικό μήνυμα της τοποθέτησής του ήταν ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν θα πρέπει να επιτρέψουν στις υβριδικές επιχειρήσεις να επηρεάσουν τη συνοχή τους ή να περιορίσουν τη συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο.
Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στην Ευρώπη για ένα ευρύ φάσμα υβριδικών απειλών, από κυβερνοεπιθέσεις και πράξεις σαμποτάζ έως άλλες επιχειρήσεις που ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας έχουν κατά περίπτωση συνδέσει με τη Ρωσία ή με δίκτυα που φέρονται να ενεργούν προς όφελος ρωσικών συμφερόντων.
Σύμφωνα με τον Γκρίνκεβιτς, η Μόσχα αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα ενεργειών που εντάσσονται στο πεδίο του υβριδικού πολέμου, επιδιώκοντας να καλλιεργήσει αμφιβολίες, να αυξήσει την πίεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και, τελικά, να επηρεάσει την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν την υποστήριξη προς το Κίεβο.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η απάντηση σε μια τέτοια στρατηγική δεν θα πρέπει να είναι η υποχώρηση, αλλά η διατήρηση και ενίσχυση της πολιτικής βούλησης για στήριξη της Ουκρανίας.
«Αν υπάρξει μια υβριδική επίθεση στη χώρα σας, η ενίσχυση της βούλησης για τη στήριξη της Ουκρανίας θα δείξει στους Ρώσους ότι η στρατηγική τους δεν λειτουργεί και ενδεχομένως θα τους κάνει να υποχωρήσουν από αυτή τη στρατηγική», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ και στο ζήτημα της απόδοσης ευθύνης για τις υβριδικές επιθέσεις.
Ο Γκρίνκεβιτς κάλεσε τα κράτη-μέλη να προχωρούν σε δημόσια κατονομασία του υπεύθυνου κράτους, όταν διαθέτουν επαρκή στοιχεία και υψηλό βαθμό βεβαιότητας για την προέλευση μιας επίθεσης.
Όπως εξήγησε, η δημοσιοποίηση της ταυτότητας εκείνων που βρίσκονται πίσω από τέτοιες ενέργειες μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, αυξάνοντας το πολιτικό κόστος για τα κράτη που τις οργανώνουν, τις υποστηρίζουν ή τις διευκολύνουν.
Το βασικό μήνυμα της τοποθέτησής του ήταν ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν θα πρέπει να επιτρέψουν στις υβριδικές επιχειρήσεις να επηρεάσουν τη συνοχή τους ή να περιορίσουν τη συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο.
Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στην Ευρώπη για ένα ευρύ φάσμα υβριδικών απειλών, από κυβερνοεπιθέσεις και πράξεις σαμποτάζ έως άλλες επιχειρήσεις που ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας έχουν κατά περίπτωση συνδέσει με τη Ρωσία ή με δίκτυα που φέρονται να ενεργούν προς όφελος ρωσικών συμφερόντων.
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