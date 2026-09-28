Ο Ερντογάν θυμήθηκε με προκλητική ανάρτηση τη Ναυμαχία της Πρέβεζας το 1538 και τον Μπαρμπαρόσα: «Κάνατε τη Μεσόγειο τουρκική θάλασσα»
Ο Ερντογάν θυμήθηκε με προκλητική ανάρτηση τη Ναυμαχία της Πρέβεζας το 1538 και τον Μπαρμπαρόσα: «Κάνατε τη Μεσόγειο τουρκική θάλασσα»
Η Ναυμαχία της Πρέβεζας έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1538 και ανέδειξε νικητές τους Οθωμανούς απέναντι στον στόλο της Ιεράς Συμμαχίας
Την επέτειο της Ναυμαχίας της Πρέβεζας, στις 28 Σεπτεμβρίου του 1538, η οποία ανέδειξε νικητές τους Οθωμανούς υπό τον Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα επί του ενωμένου στόλου της Ιεράς Συμμαχίας, θυμήθηκε σε ανάρτησή του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος αναγνώρισε, με προκλητικό τρόπο, την επιτυχία του Μπαρμπαρόσα, λέγοντας πως εκείνος, μαζί με τους ναύτες του, «μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική θάλασσα!».
«Σας συγχαίρω με όλη μου την καρδιά για την επέτειο της Ναυτικής Νίκης της Πρέβεζας και την Ημέρα των Ναυτικών Δυνάμεων, τιμώντας με ευλάβεια τον ναύαρχο Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασά, ο οποίος με αυτή τη ένδοξη νίκη μετέτρεψε την Μεσόγειο σε τουρκική θάλασσα, μαζί με τους ηρωικούς του ναύτες» έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε: «Εύχομαι στον Θεό επιτυχία στους ήρωες ναυτικούς μας στις αποστολές που έχουν αναλάβει και μεταφέρω τους χαιρετισμούς μου σε καθένα τους».
Ο Μπαρμπαρόσα, μία από τις σημαντικότερες ναυτικές φυσιογνωμίες της εποχής, είχε γεννηθεί το 1478 στη Μυτιλήνη και πέθανε στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Ιουλίου 1546 από φυσικά αίτια. Είχε ήδη αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στις ναυτικές επιχειρήσεις και αποτελούσε τον ισχυρότερο διοικητή του οθωμανικού στόλου.
Παρά το γεγονός ότι αριθμητικά οι Οθωμανοί βρίσκονταν σε σαφώς δυσμενέστερη θέση, ο Μπαρμπαρόσα κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα. Ο στόλος του διέθετε μόλις 122 γαλέρες, απέναντι σε περίπου 300 πολεμικά πλοία της Ιεράς Συμμαχίας.
Εκμεταλλευόμενος τα θαλάσσια ρεύματα και την ευελιξία των οθωμανικών πλοίων, πλησίασε τον αντίπαλο στόλο και σχημάτισε διάταξη σε σχήμα «Υ», εγκλωβίζοντας ουσιαστικά τον μεγάλο αλλά λιγότερο ευέλικτο στόλο των χριστιανικών δυνάμεων.
Η μάχη εξελίχθηκε σε μια σειρά από σκληρές αναμετρήσεις ανάμεσα στα πλοία των δύο πλευρών.
Η στρατηγική του Μπαρμπαρόσα αποδείχθηκε αποτελεσματική. Ο οθωμανικός στόλος βύθισε 13 συμμαχικές γαλέρες, κατέλαβε 36 πλοία και αιχμαλώτισε περίπου 3.000 άνδρες. Οι απώλειες των Οθωμανών ανήλθαν σε περίπου 1.200 νεκρούς και τραυματίες, ενώ αρκετά πλοία τους υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
Η ήττα είχε σημαντικές συνέπειες για την Ιερά Συμμαχία. Ο Αντρέα Ντόρια, απογοητευμένος από την εξέλιξη της μάχης, αποφάσισε να αποχωρήσει την επόμενη ημέρα προς την Κέρκυρα, παρά τις αντιδράσεις άλλων διοικητών που ζητούσαν συνέχιση της σύγκρουσης.
Η νίκη της Πρέβεζας ενίσχυσε σημαντικά την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο. Τα επόμενα χρόνια οι Οθωμανοί εδραίωσαν την παρουσία τους στο Αιγαίο και το Ιόνιο, ενώ απέκτησαν τον έλεγχο σημαντικών κτήσεων των Δυτικών στον Μοριά και στις δαλματικές ακτές.
Ο ναύαρχος Μπαρμπαρόσα θεωρείται εθνικός ήρωας για τους Τούρκους και το μαυσωλείο του βρίσκεται στο Ναυτικό Μουσείο Κωνσταντινούπολης.
«Σας συγχαίρω με όλη μου την καρδιά για την επέτειο της Ναυτικής Νίκης της Πρέβεζας και την Ημέρα των Ναυτικών Δυνάμεων, τιμώντας με ευλάβεια τον ναύαρχο Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασά, ο οποίος με αυτή τη ένδοξη νίκη μετέτρεψε την Μεσόγειο σε τουρκική θάλασσα, μαζί με τους ηρωικούς του ναύτες» έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε: «Εύχομαι στον Θεό επιτυχία στους ήρωες ναυτικούς μας στις αποστολές που έχουν αναλάβει και μεταφέρω τους χαιρετισμούς μου σε καθένα τους».
Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz’i Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa’yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2026
Kahraman denizcilerimize… pic.twitter.com/L1mQ2DC2nd
Η ιστορία της Ναυμαχίας της ΠρέβεζαςΗ Ναυμαχία της Πρέβεζας πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1538 στα ανοιχτά της Πρέβεζας, ανάμεσα στον οθωμανικό στόλο υπό τον ναύαρχο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα και τον ενωμένο στόλο της Ιεράς Συμμαχίας των χριστιανικών δυνάμεων, η οποία είχε συγκροτηθεί με πρωτοβουλία του πάπα Παύλου Γ'. Επικεφαλής του συμμαχικού στόλου ήταν ο Γενοβέζος ναύαρχος Αντρέα Ντόρια.
Ο Μπαρμπαρόσα, μία από τις σημαντικότερες ναυτικές φυσιογνωμίες της εποχής, είχε γεννηθεί το 1478 στη Μυτιλήνη και πέθανε στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Ιουλίου 1546 από φυσικά αίτια. Είχε ήδη αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στις ναυτικές επιχειρήσεις και αποτελούσε τον ισχυρότερο διοικητή του οθωμανικού στόλου.
Παρά το γεγονός ότι αριθμητικά οι Οθωμανοί βρίσκονταν σε σαφώς δυσμενέστερη θέση, ο Μπαρμπαρόσα κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα. Ο στόλος του διέθετε μόλις 122 γαλέρες, απέναντι σε περίπου 300 πολεμικά πλοία της Ιεράς Συμμαχίας.
Εκμεταλλευόμενος τα θαλάσσια ρεύματα και την ευελιξία των οθωμανικών πλοίων, πλησίασε τον αντίπαλο στόλο και σχημάτισε διάταξη σε σχήμα «Υ», εγκλωβίζοντας ουσιαστικά τον μεγάλο αλλά λιγότερο ευέλικτο στόλο των χριστιανικών δυνάμεων.
Η μάχη εξελίχθηκε σε μια σειρά από σκληρές αναμετρήσεις ανάμεσα στα πλοία των δύο πλευρών.
Η στρατηγική του Μπαρμπαρόσα αποδείχθηκε αποτελεσματική. Ο οθωμανικός στόλος βύθισε 13 συμμαχικές γαλέρες, κατέλαβε 36 πλοία και αιχμαλώτισε περίπου 3.000 άνδρες. Οι απώλειες των Οθωμανών ανήλθαν σε περίπου 1.200 νεκρούς και τραυματίες, ενώ αρκετά πλοία τους υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
Η ήττα είχε σημαντικές συνέπειες για την Ιερά Συμμαχία. Ο Αντρέα Ντόρια, απογοητευμένος από την εξέλιξη της μάχης, αποφάσισε να αποχωρήσει την επόμενη ημέρα προς την Κέρκυρα, παρά τις αντιδράσεις άλλων διοικητών που ζητούσαν συνέχιση της σύγκρουσης.
Η νίκη της Πρέβεζας ενίσχυσε σημαντικά την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο. Τα επόμενα χρόνια οι Οθωμανοί εδραίωσαν την παρουσία τους στο Αιγαίο και το Ιόνιο, ενώ απέκτησαν τον έλεγχο σημαντικών κτήσεων των Δυτικών στον Μοριά και στις δαλματικές ακτές.
Ο ναύαρχος Μπαρμπαρόσα θεωρείται εθνικός ήρωας για τους Τούρκους και το μαυσωλείο του βρίσκεται στο Ναυτικό Μουσείο Κωνσταντινούπολης.
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