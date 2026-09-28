Κλείνει τρία εργοστάσια στη Γερμανία η BioNTech

Η εταιρεία θα κλείσει τις μονάδες της στις πόλεις Τιούμπινγκεν, Μάρμπουργκ και Ίνταρ Όμπερσταϊν - Επιπτώσεις σε 1.800 θέσεις εργασίας





Η εταιρεία που έχει την έδρα της στο Μάιντς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κλείσει τις μονάδες της στις πόλεις Τιούμπινγκεν, Μάρμπουργκ και Ίνταρ-Όμπερσταϊν, καθώς δεν βρέθηκε αγοραστής για να τα αναλάβει.







Η BioNTech, με την αμερικανική εταιρεία Pfizer, ήταν η πρώτη εταιρεία που πήρε την έκκριση για την πώληση του εμβολίου κατά της Covid-19, αποκομίζοντας δισεκατομμύρια δολάρια.



Η εταιρεία έγινε παγκοσμίως γνωστή, αλλά η ζήτηση σε εμβόλια κατά της Covid-19 έχει μειωθεί εδώ και αρκετά χρόνια και η BioNTech δεν έχει προωθήσει στην αγορά κανένα άλλο προϊόν.







Την άνοιξη είχε ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει περαιτέρω τη λειτουργία των τριών εργοστασίων της, επικαλούμενη ως λόγους τη χαμηλή αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, την εξοικονόμηση κόστους και την έμφαση στην ογκολογία.



Εμπειρογνώμονες της εταιρείας και επαγγελματίες μεσίτες είχαν διερευνήσει την πώληση των εργοστασίων, αναφέρει η BioNTech.



Κλείσιμο



Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το κλείσιμο των εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθεί με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, έχουν συμφωνηθεί συμπληρωματικοί όροι απολύσεων με το συμβούλιο εργαζομένων της εταιρείας, αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση.



Το εργοστάσιο του Μάρμπουργκ παρήγαγε εμβόλια κατά της Covid-19 με βάση το mRNA, καθώς και πλασμιδιακό DNA, μια βασική πρώτη ύλη για τα εμβόλια mRNA και τις κυτταρικές θεραπείες.



Το εργοστάσιο στο Ίνταρ-Όμπερσταϊν ανήκε παλαιότερα στην ανταγωνιστική εταιρεία Curevac, αλλά η BioNTech εξαγόρασε την εταιρεία το 2025. Ο ιδρυτής της Curevac, ο Ίνγκμαρ Χορ, κατηγόρησε τη BioNTech για εξαπάτηση όταν αποκαλύφθηκε ότι το εργοστάσιο επρόκειτο να κλείσει, λέγοντας ότι ο νέος ιδιοκτήτης είχε παραβεί τους όρους της πώλησης.



Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός BioNTech που έγινε γνωστός παγκοσμίως ως η εταιρεία που ανέπτυξε το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού , προγραμματίζει να κλείσει τρία εργοστάσια της στη Γερμανία, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις σε 1.800 θέσεις εργασίας Η εταιρεία που έχει την έδρα της στο Μάιντς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κλείσει τις μονάδες της στις πόλεις Τιούμπινγκεν, Μάρμπουργκ και Ίνταρ-Όμπερσταϊν, καθώς δεν βρέθηκε αγοραστής για να τα αναλάβει.Το εργοστάσιο στο Τιούμπνγκεν θα κλείσει στο τέλος του 2027, αυτό στο Μάρμπουργκ στις αρχές του 2028 και αυτό στο Ίνταρ-Όμπερσταϊν στα τέλη του 2028.Η BioNTech, με την αμερικανική εταιρεία Pfizer, ήταν η πρώτη εταιρεία που πήρε την έκκριση για την πώληση του εμβολίου κατά της Covid-19, αποκομίζοντας δισεκατομμύρια δολάρια.Η εταιρεία έγινε παγκοσμίως γνωστή, αλλά η ζήτηση σε εμβόλια κατά της Covid-19 έχει μειωθεί εδώ και αρκετά χρόνια και η BioNTech δεν έχει προωθήσει στην αγορά κανένα άλλο προϊόν.Η BioNTech εξηγεί στην ανακοίνωσή της ότι η αποτυχία της να πωλήσει τα εργοστάσιά της οφείλεται κυρίως στην τρέχουσα δύσκολη αγορά και το επενδυτικό κλίμα.Την άνοιξη είχε ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει περαιτέρω τη λειτουργία των τριών εργοστασίων της, επικαλούμενη ως λόγους τη χαμηλή αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, την εξοικονόμηση κόστους και την έμφαση στην ογκολογία.Εμπειρογνώμονες της εταιρείας και επαγγελματίες μεσίτες είχαν διερευνήσει την πώληση των εργοστασίων, αναφέρει η BioNTech.Οι ίδιοι επικοινώνησαν με διεθνείς, εθνικές και μεσαίου μεγέθους εταιρείες και επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή mRNA, αντισωμάτων και πλασμιδίων, καθώς και στην κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία. Όλες οι εγκαταστάσεις υποβλήθηκαν σε διαδικασία δέουσας επιμέλειας και διεξήχθησαν εμπιστευτικές συνομιλίες, οι οποίες όμως δεν οδήγησαν σε συμφωνία.Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το κλείσιμο των εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθεί με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, έχουν συμφωνηθεί συμπληρωματικοί όροι απολύσεων με το συμβούλιο εργαζομένων της εταιρείας, αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση.Το εργοστάσιο του Μάρμπουργκ παρήγαγε εμβόλια κατά της Covid-19 με βάση το mRNA, καθώς και πλασμιδιακό DNA, μια βασική πρώτη ύλη για τα εμβόλια mRNA και τις κυτταρικές θεραπείες.Το εργοστάσιο στο Ίνταρ-Όμπερσταϊν ανήκε παλαιότερα στην ανταγωνιστική εταιρεία Curevac, αλλά η BioNTech εξαγόρασε την εταιρεία το 2025. Ο ιδρυτής της Curevac, ο Ίνγκμαρ Χορ, κατηγόρησε τη BioNTech για εξαπάτηση όταν αποκαλύφθηκε ότι το εργοστάσιο επρόκειτο να κλείσει, λέγοντας ότι ο νέος ιδιοκτήτης είχε παραβεί τους όρους της πώλησης.

Η BioNTech, η οποία απασχολεί περίπου 7.200 άτομα παγκοσμίως, βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια σε διαδικασία μετασχηματισμού και αναδιάρθρωσης. Διεξάγονται έρευνες για ένα ευρύ φάσμα νέων προϊόντων, ιδίως στον τομέα της ογκολογίας.



Η εταιρεία εστιάζει επίσης στις ανοσοθεραπείες με βάση το mRNA και στη συνδυαστική χρήση αντισωμάτων και φαρμάκων. Στόχος είναι η χρήση αντισωμάτων για την πιο στοχευμένη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στα καρκινικά κύτταρα.



Όλα αυτά κοστίζουν πολλά χρήματα, και η BioNTech έχει υποστεί σημαντικές ζημίες. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, τα καθαρά αποτελέσματα έδειξαν ζημία ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ .



Επιπλέον, τα βασικά στελέχη και οι ιδρυτές της εταιρείας, ο Ουγκούρ Σαχίν και Οζλέμ Τουρετσί πρόκειται να αποχωρήσουν από την εταιρεία μέχρι το τέλος του έτους και να αφιερωθούν στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς φαρμάκων με βάση το mRNA σε μια νέα εταιρεία.