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Απειλή για βόμβα στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Εντολή σε φοιτητές να μην μετακινηθούν
Απειλή για βόμβα στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Εντολή σε φοιτητές να μην μετακινηθούν
Η αστυνομία και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης έθεσαν σε ισχύ περίμετρο ασφαλείας γύρω από το κτίριο για το οποίο έγινε η απειλή για βόμβα
Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ έστειλε το πρωί της Δευτέρας ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης σε φοιτητές και προσωπικό έπειτα από απειλή για βόμβα στο Memorial Hall.
Όλοι κλήθηκαν να παραμείνουν στο χώρο όπου βρίσκονταν ή να αποφύγουν την περιοχή του Memorial Hall μέχρι νεωτέρας.
Η ειδοποίηση εστάλη στις 08:45 (τοπική ώρα, 15:45 στην Ελλάδα).
Η εντολή ήρθη γύρω στις 09:20, αλλά το πανεπιστήμιο συνέστησε στους φοιτητές και το προσωπικό να συνεχίσουν να αποφεύγουν το Memorial Hall και την πλατεία του Zimmer Hall.
Οι φοιτητές δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στο Memorial Hall καθώς η αστυνομία και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης έθεσαν σε ισχύ περίμετρο ασφαλείας γύρω από το κτίριο. Τα μαθήματα στο παρακείμενο Zimmer Hall συνεχίστηκαν κανονικά.
Όλοι κλήθηκαν να παραμείνουν στο χώρο όπου βρίσκονταν ή να αποφύγουν την περιοχή του Memorial Hall μέχρι νεωτέρας.
Η ειδοποίηση εστάλη στις 08:45 (τοπική ώρα, 15:45 στην Ελλάδα).
Η εντολή ήρθη γύρω στις 09:20, αλλά το πανεπιστήμιο συνέστησε στους φοιτητές και το προσωπικό να συνεχίσουν να αποφεύγουν το Memorial Hall και την πλατεία του Zimmer Hall.
Οι φοιτητές δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στο Memorial Hall καθώς η αστυνομία και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης έθεσαν σε ισχύ περίμετρο ασφαλείας γύρω από το κτίριο. Τα μαθήματα στο παρακείμενο Zimmer Hall συνεχίστηκαν κανονικά.
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