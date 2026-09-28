Σε 19μηνη φυλάκιση για εξύβριση του Ερντογάν καταδικάστηκε κωμικός: Τον είχε αποκαλέσει δικτάτορα

Ο Ντενίζ Γκεκτάς, γνωστός για το σαρκαστικό του χιούμορ, αθωώθηκε για την κατηγορία του «εγκωμιασμού εγκλήματος», αλλά καταδικάστηκε για «εξύβριση του προέδρου και προσβολή θρησκευτικών αξιών»