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Σε 19μηνη φυλάκιση για εξύβριση του Ερντογάν καταδικάστηκε κωμικός: Τον είχε αποκαλέσει δικτάτορα
Σε 19μηνη φυλάκιση για εξύβριση του Ερντογάν καταδικάστηκε κωμικός: Τον είχε αποκαλέσει δικτάτορα
Ο Ντενίζ Γκεκτάς, γνωστός για το σαρκαστικό του χιούμορ, αθωώθηκε για την κατηγορία του «εγκωμιασμού εγκλήματος», αλλά καταδικάστηκε για «εξύβριση του προέδρου και προσβολή θρησκευτικών αξιών»
Δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη καταδίκασε σε φυλάκιση 19 μηνών για «εξύβριση του προέδρου» τον κωμικός stand up Ντενίζ Γκεκτάς.
Ο 32χρονος κωμικός, έπειτα από τρίμηνη προσωρινή κράτηση, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της έφεσής του.
Ο Γκεκτάς, γνωστός για το σαρκαστικό του χιούμορ και την καυστική πολιτική του σάτιρα, αθωώθηκε για την κατηγορία του «εγκωμιασμού εγκλήματος», αλλά καταδικάστηκε για «εξύβριση του προέδρου και προσβολή θρησκευτικών αξιών».
Σε μία αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους, υποστηρικτές και αστυνομικούς, ο Γκεκτάς επιβλήθηκε με την άνεσή του και την απόλυτη απουσία μετάνοιας, σημειώνει το AFP. Κατά διαστήματα προκαλούσε εκρήξεις γέλιου στην αίθουσα υπερασπιζόμενος τον εαυτό του.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβανόταν η χρήση του όρου «δικτάτορας». «Δεν υπάρχει κανένα εγκληματικό στοιχείο στην πλάκα για τους δικτάτορες. Δικτάτορας δεν είναι βρισιά, είναι πολιτικός χαρακτηρισμός», είπε ο κωμικός.
Πρόσθεσε ότι ο Ερντογάν, «είναι πρόεδρος και ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος, που κυβερνά των χώρα εδώ και 25 χρόνια. Μία εκπομπή πολιτικής κωμωδίας στην οποία το όνομα Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν αναφέρεται ποτέ δεν θα είχε ειλικρίνεια ούτε καμία σχέση με την πραγματικότητα».
Χιλιάδες άνθρωποι έχουν διωχθεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία, κυρίως για «εξύβριση του προέδρου», ορισμένες φορές για αναρτήσεις που έχουν κάνει στα κοινωνικά δίκτυα εδώ και πολλά χρόνια.
Η εκστρατεία ενορχηστρώνεται από την τουρκική κυβέρνηση και έχει ως στόχο πολιτικούς, καλλιτέχνες, μουσικούς, δημοσιογράφους και ακτιβιστές...
«Το κατηγορητήριο στηρίζεται στην ιδέα της προστασίας των ηθικών θεμελίων και των αξιών μας. Αλλά το χιούμορ επίσης αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της κουλτούρας αυτής της περιοχής», δήλωσε ο κωμικός ενώπιον του δικαστηρίου. «Δεν θα έπρεπε να υπάρχει χώρος για λογοκρισία, απαγορεύσεις ή κράτηση για τους καλλιτέχνες που ανεβαίνουν στην σκηνή».
«Οι νόμοι που προστατεύουν την ελευθερία της έκφρασης δεν έχουν αλλάξει, αλλά σήμερα, ένας κωμικός βρίσκεται σε κελί. Αυτό που έχει αλλάξει είναι μία εξουσία όλο και πιο εύθραυστη, που δεν αντέχει το αστείο», είπε σε άλλο σημείο.
Ο Ντενίζ Γκεκτάς, γεννημένος στην Άγκυρα, ξεκίνησε την καριέρα του στο κλαμπ TuzBiber της Κωνσταντινούπολης το 2019. Έκτοτε έχει εμφανισθεί στις αίθουσες σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κωμικοί που εμφανίζονται στο TuzBiber, αλλά και Ολλανδοί και Αμερικανοί δημοσιογράφοι ήταν παρόντες σήμερα στην δικαστική αίθουσα.
Ο 32χρονος κωμικός, έπειτα από τρίμηνη προσωρινή κράτηση, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της έφεσής του.
Ο Γκεκτάς, γνωστός για το σαρκαστικό του χιούμορ και την καυστική πολιτική του σάτιρα, αθωώθηκε για την κατηγορία του «εγκωμιασμού εγκλήματος», αλλά καταδικάστηκε για «εξύβριση του προέδρου και προσβολή θρησκευτικών αξιών».
Σε μία αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους, υποστηρικτές και αστυνομικούς, ο Γκεκτάς επιβλήθηκε με την άνεσή του και την απόλυτη απουσία μετάνοιας, σημειώνει το AFP. Κατά διαστήματα προκαλούσε εκρήξεις γέλιου στην αίθουσα υπερασπιζόμενος τον εαυτό του.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβανόταν η χρήση του όρου «δικτάτορας». «Δεν υπάρχει κανένα εγκληματικό στοιχείο στην πλάκα για τους δικτάτορες. Δικτάτορας δεν είναι βρισιά, είναι πολιτικός χαρακτηρισμός», είπε ο κωμικός.
Πρόσθεσε ότι ο Ερντογάν, «είναι πρόεδρος και ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος, που κυβερνά των χώρα εδώ και 25 χρόνια. Μία εκπομπή πολιτικής κωμωδίας στην οποία το όνομα Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν αναφέρεται ποτέ δεν θα είχε ειλικρίνεια ούτε καμία σχέση με την πραγματικότητα».
Χιλιάδες άνθρωποι έχουν διωχθεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία, κυρίως για «εξύβριση του προέδρου», ορισμένες φορές για αναρτήσεις που έχουν κάνει στα κοινωνικά δίκτυα εδώ και πολλά χρόνια.
Η εκστρατεία ενορχηστρώνεται από την τουρκική κυβέρνηση και έχει ως στόχο πολιτικούς, καλλιτέχνες, μουσικούς, δημοσιογράφους και ακτιβιστές...
«Το κατηγορητήριο στηρίζεται στην ιδέα της προστασίας των ηθικών θεμελίων και των αξιών μας. Αλλά το χιούμορ επίσης αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της κουλτούρας αυτής της περιοχής», δήλωσε ο κωμικός ενώπιον του δικαστηρίου. «Δεν θα έπρεπε να υπάρχει χώρος για λογοκρισία, απαγορεύσεις ή κράτηση για τους καλλιτέχνες που ανεβαίνουν στην σκηνή».
«Οι νόμοι που προστατεύουν την ελευθερία της έκφρασης δεν έχουν αλλάξει, αλλά σήμερα, ένας κωμικός βρίσκεται σε κελί. Αυτό που έχει αλλάξει είναι μία εξουσία όλο και πιο εύθραυστη, που δεν αντέχει το αστείο», είπε σε άλλο σημείο.
Ο Ντενίζ Γκεκτάς, γεννημένος στην Άγκυρα, ξεκίνησε την καριέρα του στο κλαμπ TuzBiber της Κωνσταντινούπολης το 2019. Έκτοτε έχει εμφανισθεί στις αίθουσες σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κωμικοί που εμφανίζονται στο TuzBiber, αλλά και Ολλανδοί και Αμερικανοί δημοσιογράφοι ήταν παρόντες σήμερα στην δικαστική αίθουσα.
«Μου αφαίρεσαν τρεις μήνες από την ζωή μου. Σταμάτησα να καπνίζω, άρα θα προσθέσω σε κάθε περίπτωση τρεις μήνες στο τέλος της ζωής μου», είπε ο Ντενίζ Γκεκτάς καταχειροκροτούμενος.
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