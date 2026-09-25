Κουζινομάχαιρο μήκους 13 εκατοστών έκρυβε 6χρονος μαθητής στην τσάντα του στην Ιταλία, έρευνα από τις Αρχές
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Σχολείο Δασκάλα Κουζινομάχαιρο Μαθητής

Κουζινομάχαιρο μήκους 13 εκατοστών έκρυβε 6χρονος μαθητής στην τσάντα του στην Ιταλία, έρευνα από τις Αρχές

Μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός, η εκπαιδευτικός σήμανε συναγερμό και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να απομακρυνθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου

Κουζινομάχαιρο μήκους 13 εκατοστών έκρυβε 6χρονος μαθητής στην τσάντα του στην Ιταλία, έρευνα από τις Αρχές
Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στην Ιταλία, όταν εντοπίστηκε μαχαίρι κουζίνας μήκους 13 εκατοστών μέσα στην τσάντα ενός εξάχρονου μαθητή.

Σύμφωνα με το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ANSA), το περιστατικό καταγράφηκε την Πέμπτη στο Τρεπούτσι, κοντά στην πόλη Λέτσε, στη νότια Ιταλία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η δασκάλα ενημερώθηκε για την ύπαρξη του μαχαιριού από έναν συμμαθητή του παιδιού.

Μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός, η εκπαιδευτικός σήμανε συναγερμό και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να απομακρυνθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί μετέφερε το μαχαίρι στο σχολείο διερευνώνται, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης.


Αυξάνονται τα περιστατικά βίας στα ιταλικά σχολεία

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ιταλία καταγράφει σειρά επιθέσεων μαθητών σε βάρος εκπαιδευτικών.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ένας 13χρονος μαθητής σε σχολείο της Ρώμης φέρεται να επιτέθηκε σε 66χρονη καθηγήτρια ιταλικής φιλολογίας, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και μαχαίρι.

Τα περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό γύρω από την ασφάλεια στα σχολεία, τη συμπεριφορά των μαθητών και τα μέτρα πρόληψης που μπορούν να εφαρμοστούν στις εκπαιδευτικές δομές.

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