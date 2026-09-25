Μυστήριο με τον διάσημο εξερευνητή Ράνουλφ Φάινς: Συγγενείς του καταγγέλλουν πως η σύζυγος τον έβαλε σε οίκο ευγηρίας με ψεύτικο όνομα

Η Λουίζ Μίλινγκτον-Κόουτς έχει τη νομική επιμέλεια του εξερευνητή και σύμφωνα με συγγενείς κάνει ό,τι μπορεί για να τους εμποδίσει να επικοινωνήσουν μαζί του - Πρόκειται για τον πρώτο άνθρωπο που έκανε τον γύρο του κόσμου, από τον έναν πόλο στον άλλο, πεζός και με σκάφος, ήταν ο πρώτος που διέσχισε την Ανταρκτική με τα πόδια χωρίς βοήθεια