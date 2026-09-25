Άγρια επίθεση μπροστά σε πελάτες, έφηβοι ξυλοκόπησαν υπάλληλο fast food στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Ξυλοδαρμός Έφηβοι ΗΠΑ Συλλήψεις Μασαχουσέτη

Άγρια επίθεση μπροστά σε πελάτες, έφηβοι ξυλοκόπησαν υπάλληλο fast food στις ΗΠΑ

Στο βίντεο απεικονίζεται το θύμα πεσμένο στο έδαφος, με τους μασκοφόρους να του ρίχνουν γροθιές και να τον σπρώχνουν - Τέσσερις συλλήψεις

Άγρια επίθεση μπροστά σε πελάτες, έφηβοι ξυλοκόπησαν υπάλληλο fast food στις ΗΠΑ
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Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από εφήβους έπεσε ένας νεαρός ενώ εργαζόταν σε κατάστημα ταχυφαγείου στη Μασαχουσέτη, στις ΗΠΑ.

Οι έφηβοι, φορώντας κουκούλες και μαύρα φούτερ, εισέβαλαν στο κατάστημα στην Λιν και ξυλοκόπησαν τον νεαρό. Από τα βίντεο αναγνωρίστηκαν τέσσερις ανήλικοι και συνελήφθησαν. Κάθε έφηβος αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες: επίθεση και ξυλοδαρμό, επίθεση και ξυλοδαρμό με επικίνδυνο όπλο, διατάραξη της δημόσιας τάξης, διατάραξη κοινής ησυχίας, παράνομη είσοδο, ομαδική συμπλοκή και παραβίαση των δικαιωμάτων με πρόκληση σωματικών βλαβών. 

Στο βίντεο απεικονίζεται το θύμα πεσμένο στο έδαφος, με τους μασκοφόρους να του ρίχνουν γροθιές και να τον σπρώχνουν. Κανείς δεν παρενέβη για να βοηθήσει τον νεαρό, ούτε καν οι ενήλικες, σύμφωνα με τον χρήστη του X που αναδημοσίευσε το βίντεο από τον άγνωστο αρχικό δημιουργό του, με αποτέλεσμα να γίνει viral. «Όλοι στεκόντουσαν εκεί και το βιντεοσκοπούσαν γελώντας. Απολύτως φρικιαστικό», έγραψε σύμφωνα με την Daily Mail.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και διέλυαν το πλήθος, σύμφωνα με το NBC Boston. Ο υπάλληλος τραυματίστηκε, αλλά αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Και οι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί σε κέντρο κράτησης ανηλίκων, όπου θα παραμείνουν μέχρι την εμφάνισή τους στο δικαστήριο. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα για τυχόν άλλα άτομα που ενδέχεται να εμπλέκονται.

Σύμφωνα με το CBS, οι έφηβοι είχαν πάει στο κατάστημα μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα. «Ως πατέρας, μέλος της κοινότητας και δήμαρχος, ανησυχώ βαθιά για τα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται νέοι της κοινότητάς μας», δήλωσε ο δήμαρχος του Λιν, Τζάρετ Νίκολσον.
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