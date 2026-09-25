Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Άγρια επίθεση μπροστά σε πελάτες, έφηβοι ξυλοκόπησαν υπάλληλο fast food στις ΗΠΑ
Άγρια επίθεση μπροστά σε πελάτες, έφηβοι ξυλοκόπησαν υπάλληλο fast food στις ΗΠΑ
Στο βίντεο απεικονίζεται το θύμα πεσμένο στο έδαφος, με τους μασκοφόρους να του ρίχνουν γροθιές και να τον σπρώχνουν - Τέσσερις συλλήψεις
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από εφήβους έπεσε ένας νεαρός ενώ εργαζόταν σε κατάστημα ταχυφαγείου στη Μασαχουσέτη, στις ΗΠΑ.
Οι έφηβοι, φορώντας κουκούλες και μαύρα φούτερ, εισέβαλαν στο κατάστημα στην Λιν και ξυλοκόπησαν τον νεαρό. Από τα βίντεο αναγνωρίστηκαν τέσσερις ανήλικοι και συνελήφθησαν. Κάθε έφηβος αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες: επίθεση και ξυλοδαρμό, επίθεση και ξυλοδαρμό με επικίνδυνο όπλο, διατάραξη της δημόσιας τάξης, διατάραξη κοινής ησυχίας, παράνομη είσοδο, ομαδική συμπλοκή και παραβίαση των δικαιωμάτων με πρόκληση σωματικών βλαβών.
Στο βίντεο απεικονίζεται το θύμα πεσμένο στο έδαφος, με τους μασκοφόρους να του ρίχνουν γροθιές και να τον σπρώχνουν. Κανείς δεν παρενέβη για να βοηθήσει τον νεαρό, ούτε καν οι ενήλικες, σύμφωνα με τον χρήστη του X που αναδημοσίευσε το βίντεο από τον άγνωστο αρχικό δημιουργό του, με αποτέλεσμα να γίνει viral. «Όλοι στεκόντουσαν εκεί και το βιντεοσκοπούσαν γελώντας. Απολύτως φρικιαστικό», έγραψε σύμφωνα με την Daily Mail.
Και οι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί σε κέντρο κράτησης ανηλίκων, όπου θα παραμείνουν μέχρι την εμφάνισή τους στο δικαστήριο. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα για τυχόν άλλα άτομα που ενδέχεται να εμπλέκονται.
Σύμφωνα με το CBS, οι έφηβοι είχαν πάει στο κατάστημα μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα. «Ως πατέρας, μέλος της κοινότητας και δήμαρχος, ανησυχώ βαθιά για τα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται νέοι της κοινότητάς μας», δήλωσε ο δήμαρχος του Λιν, Τζάρετ Νίκολσον.
Οι έφηβοι, φορώντας κουκούλες και μαύρα φούτερ, εισέβαλαν στο κατάστημα στην Λιν και ξυλοκόπησαν τον νεαρό. Από τα βίντεο αναγνωρίστηκαν τέσσερις ανήλικοι και συνελήφθησαν. Κάθε έφηβος αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες: επίθεση και ξυλοδαρμό, επίθεση και ξυλοδαρμό με επικίνδυνο όπλο, διατάραξη της δημόσιας τάξης, διατάραξη κοινής ησυχίας, παράνομη είσοδο, ομαδική συμπλοκή και παραβίαση των δικαιωμάτων με πρόκληση σωματικών βλαβών.
Στο βίντεο απεικονίζεται το θύμα πεσμένο στο έδαφος, με τους μασκοφόρους να του ρίχνουν γροθιές και να τον σπρώχνουν. Κανείς δεν παρενέβη για να βοηθήσει τον νεαρό, ούτε καν οι ενήλικες, σύμφωνα με τον χρήστη του X που αναδημοσίευσε το βίντεο από τον άγνωστο αρχικό δημιουργό του, με αποτέλεσμα να γίνει viral. «Όλοι στεκόντουσαν εκεί και το βιντεοσκοπούσαν γελώντας. Απολύτως φρικιαστικό», έγραψε σύμφωνα με την Daily Mail.
Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και διέλυαν το πλήθος, σύμφωνα με το NBC Boston. Ο υπάλληλος τραυματίστηκε, αλλά αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.
🚨#BREAKING: Outrage is erupting after a group of "teens" STORMED a McDonald's in Lynn MA and BRUTALLY BEAT another teen who was working the drive-thru.— Donald Trump Jr Q (@DonaldTrumc8) September 22, 2026
Zero people stepped in to help him, including adultshttps://t.co/LfryPzKkgf
Και οι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί σε κέντρο κράτησης ανηλίκων, όπου θα παραμείνουν μέχρι την εμφάνισή τους στο δικαστήριο. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα για τυχόν άλλα άτομα που ενδέχεται να εμπλέκονται.
Σύμφωνα με το CBS, οι έφηβοι είχαν πάει στο κατάστημα μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα. «Ως πατέρας, μέλος της κοινότητας και δήμαρχος, ανησυχώ βαθιά για τα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται νέοι της κοινότητάς μας», δήλωσε ο δήμαρχος του Λιν, Τζάρετ Νίκολσον.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα