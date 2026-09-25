Αγριεμένος ρινόκερος «ξηλώνει» με το κέρατό του αυτοκίνητο με επιβάτες σε σαφάρι στη Ναμίμπια, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ναμίμπια Σαφάρι Ρινόκερος Επιβάτες Αφρική

Αγριεμένος ρινόκερος «ξηλώνει» με το κέρατό του αυτοκίνητο με επιβάτες σε σαφάρι στη Ναμίμπια, δείτε βίντεο

Ο ρινόκερος, πιθανότατα ενοχλημένος από την παρουσία του αυτοκινήτου, κινήθηκε επιθετικά εναντίον του και άρχισε να το χτυπά με δύναμη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξαν τραυματίες

Αγριεμένος ρινόκερος «ξηλώνει» με το κέρατό του αυτοκίνητο με επιβάτες σε σαφάρι στη Ναμίμπια, δείτε βίντεο
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Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σαφάρι στη Ναμίμπια, όταν ένας εξαγριωμένος ρινόκερος επιτέθηκε σε όχημα με επισκέπτες, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχή άγριας ζωής της αφρικανικής χώρας, όπου το όχημα βρισκόταν σε περιήγηση σαφάρι. Ο ρινόκερος, πιθανότατα ενοχλημένος από την παρουσία του αυτοκινήτου, κινήθηκε επιθετικά εναντίον του και άρχισε να το χτυπά με δύναμη.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο ρινόκερος στοχεύει αρχικά το όχημα, μένοντας ακίνητος. Στη συνέχεια, τρέχει προς το μέρος του και αρχίζει με το κέρατό του να ξηλώνει κυριολεκτικά το αμάξι, χτυπώντας με μανία τον καθρέφτη, την πόρτα του οδηγού και μετά να πηγαίνει στο πίσω μέρος και να καταστρέφει τον προφυλακτήρα.

Δείτε βίντεο


Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης και τις σημαντικές υλικές ζημιές που υπέστη το όχημα, οι επιβάτες κατάφεραν να παραμείνουν ασφαλείς και να απομακρυνθούν χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Οι επιθέσεις ρινόκερων σε οχήματα σαφάρι δεν είναι συχνές, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα άγρια ζώα μπορεί να αντιδράσουν απρόβλεπτα όταν αισθανθούν ότι απειλούνται ή όταν θεωρήσουν ότι παραβιάζεται ο χώρος τους.


Η άγρια φύση της Ναμίμπιας

Σημειώνεται ότι η Ναμίμπια αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για σαφάρι στην Αφρική, καθώς φιλοξενεί μοναδικά είδη άγριας ζωής, όπως ρινόκερους, ελέφαντες, λιοντάρια και άλλα μεγάλα θηλαστικά.

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Το περιστατικό υπενθυμίζει τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν οι συναντήσεις με ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, ακόμη και όταν πραγματοποιούνται οργανωμένες εκδρομές παρατήρησης άγριας ζωής.
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