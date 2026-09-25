Αγριεμένος ρινόκερος «ξηλώνει» με το κέρατό του αυτοκίνητο με επιβάτες σε σαφάρι στη Ναμίμπια, δείτε βίντεο

Ο ρινόκερος, πιθανότατα ενοχλημένος από την παρουσία του αυτοκινήτου, κινήθηκε επιθετικά εναντίον του και άρχισε να το χτυπά με δύναμη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξαν τραυματίες