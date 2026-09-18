Μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε καθηγήτρια σε σχολείο της Ρώμης, ήθελε να το μεταδώσει live στο Telegram
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Ρώμη Μαθητής

Μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε καθηγήτρια σε σχολείο της Ρώμης, ήθελε να το μεταδώσει live στο Telegram

Ο ανήλικος δράστης πρώτα επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού

Μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε καθηγήτρια σε σχολείο της Ρώμης, ήθελε να το μεταδώσει live στο Telegram
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής σε σχολείο της Ρώμης, όπου ένας 13χρονος μαθητής επιτέθηκε σε καθηγήτριά του, αρχικά ψεκάζοντάς την στο πρόσωπο με σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια τραυματίζοντάς την με μαχαίρι.

Ο δεκατριάχρονος όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, προσπάθησε να τραβήξει την επίθεση με κινητό του τηλέφωνο και να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram, αλλά ένας από τους συμμαθητές του κατάφερε να σταματήσει την επίθεση προς την καθηγήτρια.

Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν η επίθεση καταγράφηκε ή μεταδόθηκε.

Ο μαθητής οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδευόμενος από τους γονείς του, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.



Με αφορμή το περιστατικό, ο υπουργός Παιδείας της Ιταλίας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, επικοινώνησε με τη διευθύντρια του σχολείου, Wanda Giacomini, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην τραυματισμένη εκπαιδευτικό και στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο ANSA, ο 13χρονος μέχρι σήμερα δεν είχε προκαλέσει προβλήματα και περιγράφεται ως ήρεμος μαθητής. Η πιθανή επιρροή των social media και διαδικτυακών περιεχομένων έχει αποτελεί ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής τι οδήγησε στην επίθεση.

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Το περιστατικό στη Ρώμη έρχεται λίγους μήνες μετά την επίθεση που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2026 κοντά στο Μπέργκαμο, όταν 13χρονος μαθητής είχε μαχαιρώσει 57χρονη καθηγήτρια μέσα σε σχολείο.
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