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Γαλλικό μπουλντόγκ σκοτώθηκε προσπαθώντας να σώσει τους ιδιοκτήτες του από αρκούδα στην Καλιφόρνια: «Δεν ήταν σκυλί φύλακας, ήταν μωράκι»
Γαλλικό μπουλντόγκ σκοτώθηκε προσπαθώντας να σώσει τους ιδιοκτήτες του από αρκούδα στην Καλιφόρνια: «Δεν ήταν σκυλί φύλακας, ήταν μωράκι»
Ο Τζεφ Γουίλσον έχει δύο σπασμένα πλευρά και πολυάριθμα τραύματα από δαγκώματα και νυχιές, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε σε κεφάλι και πρόσωπο, ενώ έσπασε το χέρι της
Το γαλλικό μπουλντόγκ ενός ζευγαριού έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να τους σώσει από μια αρκούδα, όταν το άγριο ζώο τους επιτέθηκε στην πίσω αυλή του σπιτιού τους στην Βόρεια Καλιφόρνια.
Ο Τζεφ και η Μάλορι Γουίλσον βρίσκονταν στο σπίτι τους στην κομητεία Τρίνιτι όταν το σκυλί τους, η Κάσι, γάβγισε. Η αναστάτωση αργά το βράδυ ώθησε τον Τζεφ να βγει έξω και να ελέγξει την πίσω αυλή. Μόλις άνοιξε την πόρτα, η Κάσι βγήκε από τη βεράντα και μια αρκούδα εμφανίστηκε πίσω από τα έπιπλα, σύμφωνα με την New York Post. Στη συνέχεια, η αρκούδα επιτέθηκε και έριξε τον Τζεφ στο έδαφος.
Η Μάλορι ξύπνησε από τους δυνατούς θορύβους και βγήκε έξω για να δει τι συμβαίνει. Τότε η αρκούδα της επιτέθηκε, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα. Σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η αρκούδα άρπαξε την Κάσι με το στόμα της και άρχισε να τρέχει μακριά. Η Μάλορι πέταξε μια καρέκλα στην αρκούδα, αναγκάζοντάς την να αφήσει τον σκύλο. Στη συνέχεια, ο Τζεφ έσπρωξε μια σόμπα πάνω στην αρκούδα και αυτή έφυγε τρέχοντας.
Το ζευγάρι πιστεύει ότι η αρκούδα πανικοβλήθηκε αφού στριμώχτηκε ανάμεσα στο μικρό φράχτη του σπιτιού και την ανοιχτή πύλη. «Νομίζω ότι η αρκούδα τρόμαξε από εμάς όσο και εμείς τρομάξαμε από αυτήν», δήλωσε ο Τζεφ στο Redheaded Blackbelt.
Το ζευγάρι μετέφερε εσπευσμένα την Κάσι σε κτηνιατρική κλινική αφού είχε τραυματιστεί βαριά. Όταν, δύο ημέρες αργότερα, άρχισε να περπατά και να πίνει νερό μόνη της, πίστεψαν πως θα τα καταφέρει αλλά δυστυχώς, πέθανε το επόμενο πρωί.
Σύμφωνα με σελίδα στο GoFundMe που δημιούργησε η Ρέιτσελ Μος, φίλη του ζευγαριού εδώ και 20 χρόνια, ο Τζεφ έχει δύο σπασμένα πλευρά και πολυάριθμα τραύματα από δαγκώματα και νυχιές, ενώ η Μάλορι τραυματίστηκε σε κεφάλι και πρόσωπο, ενώ έσπασε το χέρι της. «Η Κάσι έπεσε ανάμεσα στον Τζεφ και την αρκούδα σε μια προσπάθεια να τον προστατεύσει», σύμφωνα με την Μος.
Το ζευγάρι επέλεξε να ζήσει στην ύπαιθρο για να είναι πιο κοντά στη φύση και την άγρια ζωή ενώ είναι συντετριμμένο από την επίθεση. «Πρόκειται για μια απρόκλητη και εξαιρετικά ασυνήθιστη συνάντηση που κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει. Μπορούμε να θρηνούμε την Κάσι και να είμαστε συντετριμμένοι από αυτό που συνέβη, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να σεβόμαστε τα άγρια ζώα που ανήκουν σε αυτούς τους τόπους», δήλωσε το ζευγάρι, σύμφωνα με το KRON4.
Ο Τζεφ και η Μάλορι Γουίλσον βρίσκονταν στο σπίτι τους στην κομητεία Τρίνιτι όταν το σκυλί τους, η Κάσι, γάβγισε. Η αναστάτωση αργά το βράδυ ώθησε τον Τζεφ να βγει έξω και να ελέγξει την πίσω αυλή. Μόλις άνοιξε την πόρτα, η Κάσι βγήκε από τη βεράντα και μια αρκούδα εμφανίστηκε πίσω από τα έπιπλα, σύμφωνα με την New York Post. Στη συνέχεια, η αρκούδα επιτέθηκε και έριξε τον Τζεφ στο έδαφος.
Η Μάλορι ξύπνησε από τους δυνατούς θορύβους και βγήκε έξω για να δει τι συμβαίνει. Τότε η αρκούδα της επιτέθηκε, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα. Σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η αρκούδα άρπαξε την Κάσι με το στόμα της και άρχισε να τρέχει μακριά. Η Μάλορι πέταξε μια καρέκλα στην αρκούδα, αναγκάζοντάς την να αφήσει τον σκύλο. Στη συνέχεια, ο Τζεφ έσπρωξε μια σόμπα πάνω στην αρκούδα και αυτή έφυγε τρέχοντας.
Το ζευγάρι πιστεύει ότι η αρκούδα πανικοβλήθηκε αφού στριμώχτηκε ανάμεσα στο μικρό φράχτη του σπιτιού και την ανοιχτή πύλη. «Νομίζω ότι η αρκούδα τρόμαξε από εμάς όσο και εμείς τρομάξαμε από αυτήν», δήλωσε ο Τζεφ στο Redheaded Blackbelt.
Το ζευγάρι μετέφερε εσπευσμένα την Κάσι σε κτηνιατρική κλινική αφού είχε τραυματιστεί βαριά. Όταν, δύο ημέρες αργότερα, άρχισε να περπατά και να πίνει νερό μόνη της, πίστεψαν πως θα τα καταφέρει αλλά δυστυχώς, πέθανε το επόμενο πρωί.
Σύμφωνα με σελίδα στο GoFundMe που δημιούργησε η Ρέιτσελ Μος, φίλη του ζευγαριού εδώ και 20 χρόνια, ο Τζεφ έχει δύο σπασμένα πλευρά και πολυάριθμα τραύματα από δαγκώματα και νυχιές, ενώ η Μάλορι τραυματίστηκε σε κεφάλι και πρόσωπο, ενώ έσπασε το χέρι της. «Η Κάσι έπεσε ανάμεσα στον Τζεφ και την αρκούδα σε μια προσπάθεια να τον προστατεύσει», σύμφωνα με την Μος.
«Δεν ήταν σκυλί φύλακας, ήταν το γλυκό μας μωράκι»Η 7,5 ετών Κάσι, όπως σημειώνει η Μος, ήταν ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειας Γουίλσον και «τη στιγμή που ο Τζεφ την χρειαζόταν περισσότερο, αυτό το μικρό σκυλάκι έβαλε γενναία τον εαυτό του ανάμεσα σε αυτόν και μια αρκούδα». «Δεν προοριζόταν ποτέ να γίνει ηρωίδα, δεν ήταν σκυλί φύλακας. Ήταν απλώς το γλυκό μας μωράκι που καθόταν στην αγκαλιά μας μέσα στο σπίτι», είπε η Μάλορι, στο Redheaded Blackbelt.
Το ζευγάρι επέλεξε να ζήσει στην ύπαιθρο για να είναι πιο κοντά στη φύση και την άγρια ζωή ενώ είναι συντετριμμένο από την επίθεση. «Πρόκειται για μια απρόκλητη και εξαιρετικά ασυνήθιστη συνάντηση που κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει. Μπορούμε να θρηνούμε την Κάσι και να είμαστε συντετριμμένοι από αυτό που συνέβη, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να σεβόμαστε τα άγρια ζώα που ανήκουν σε αυτούς τους τόπους», δήλωσε το ζευγάρι, σύμφωνα με το KRON4.
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