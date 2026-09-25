Γαλλικό μπουλντόγκ σκοτώθηκε προσπαθώντας να σώσει τους ιδιοκτήτες του από αρκούδα στην Καλιφόρνια: «Δεν ήταν σκυλί φύλακας, ήταν μωράκι»

Ο Τζεφ Γουίλσον έχει δύο σπασμένα πλευρά και πολυάριθμα τραύματα από δαγκώματα και νυχιές, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε σε κεφάλι και πρόσωπο, ενώ έσπασε το χέρι της