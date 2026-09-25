ANIMASYROS 2026: Η Ερμούπολη κινείται καρέ καρέ

Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος

Μια πόλη που εξακολουθεί να σχεδιάζει τον εαυτό της

Χαμηλότερα, στον ανθρώπινο κόσμο, υπάρχει ένας άλλος μοναχικός νέος και μια άγνωστη κοπέλα· κι όταν ξεσπάσει η νεροποντή, οι δυο τους θα βρεθούν κάτω από το ίδιο σκέπαστρο μιας στάσης λεωφορείου. Δύο μοναξιές στον ουρανό, δύο στη γη, και ανάμεσά τους ένα στοιχείο, το νερό. Οι πολλαπλοί συμβολισμοί που φέρει η ταινία, που ξεκινούν από τη διαπίστωση της ψυχικής μοναξιάς και φτάνει στην παγκόσμια αναγκαιότητα της ευαισθησίας για το περιβάλλον, σε μια εποχή που η ελλειψη νερού-και λόγω τεχνολογίας-είναι εύλογες, η ταινία λειτουργεί με ένα ευρηματικό twist, χωρίς, όμως, διάθεση διδακτισμού. Η κλιματική αλλαγή είναι απλώς η αφορμή και το δραματουργικό περιβάλλον για να μιλήσουμε για έναν πλανήτη που διψά για κάτι άλλο καλύτερο με τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι “διψούν” για επαφή. Η βροχή γίνεται ταυτόχρονα φυσικό φαινόμενο και συναισθηματικό γεγονός, μια αλυσίδα συναντήσεων όπου αυτό που συμβαίνει στα ανώτερα στρώματα επηρεάζει ό,τι συμβαίνει χαμηλά. Το οικολογικό σχόλιο περνά έτσι μέσα από τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη που νιώθει κανείς να νικήσει το φεστιβάλ.Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που κάνει το Μούσκεμα να ξεχωρίζει μέσα στο περιβάλλον ενός διεθνούς φεστιβάλ όπου αναπόφευκτα συζητούνται πλέον οι νέες τεχνολογίες: το ότι πρόκειται για μια ταινία χειροποίητη. Είναι ανεξάρτητη παραγωγή, δημιουργημένη εξ ολοκλήρου με τεχνικές 2D animation, χωρίς λόγια, με πρωτότυπη μουσική, και χρηματοδοτήθηκε από τους ίδιους τους δημιουργούς, τους φίλους και τους συνεργάτες τους. Είναι μια λεπτομέρεια που αποκαλύπτει πολλά για τον τρόπο που μπορεί κανείς να δημιουργήσει σήμερα ταινίες: Το Μούσκεμα χρειάστηκε περισσότερα από τέσσερα χρόνια για να φτάσει στην οθόνη, ενώ, όπως έχει περιγράψει ο ίδιος ο Λιζάρδος, οι προσπάθειες εξεύρεσης χρηματοδότησης δεν ευοδώθηκαν και η ταινία ολοκληρώθηκε τελικά χάρη στην προσωπική εργασία, την επιμονή και τη βοήθεια μιας κοινότητας φίλων και συνεργατών-εκτός από τους Λιζάρδο και Μελάχρη, την Εύα Δανιήλ, τον Κώστα Φιρινίδη, την Εύα Αμερικάνου και τον Michal Pešek.Για όσους γνωρίζουν τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο κυρίως ως δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου, η ιδιότητα του δημιουργού ίσως φαίνεται σαν αλλαγή γραμμής πλεύσης ή σαν να περνάει στην άλλη πλευρά από αυτή του κριτικού στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Στην πραγματικότητα όμως η σχέση του με την κατασκευή της εικόνας είναι πολύ παλαιότερη και πολυσχιδέστερη. Έχει σπουδάσει σκηνοθεσία και σενάριο, είναι θεατρολόγος, έχει εργαστεί στην παραγωγή και στο casting, έχει σκηνοθετήσει μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, βίντεο και τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ ως κριτικός κινηματογράφου είναι μέλος της FIPRESCI.Στη διαδρομή του υπάρχουν επίσης δύο ιδιόμορφες συναντήσεις με μεγάλες διεθνείς παραγωγές που γυρίστηκαν στην Ελλάδα: συνεργάστηκε στο casting του Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life και αργότερα στο EPK του Before Midnight του Richard Linklater. Επιπλέον, το Μούσκεμα δεν είναι η πρώτη του συνάντηση με το animation ούτε η πρώτη δημιουργική συνεργασία του με τον Άκη Μελάχρη, animator και δημιουργό κόμικς. Οι δυο τους είχαν συνσκηνοθετήσει το «Στο Γύψο / Cast-Outs», μια ταινία που ταξίδεψε σε περισσότερα από είκοσι διεθνή φεστιβάλ και απέσπασε διακρίσεις. Ο Μελάχρης, από την πλευρά του, έχει πίσω του μακρά σχέση με την εικονογράφηση και το animation και είχε δημιουργήσει ήδη από το 2003 την ιδιότυπη διαδικτυακή Ιλιάδα II – Η Επιστροφή. Με άλλα λόγια πρόκειται για δύο ανθρώπους που αγαπούν το σχέδιο και το σινεμά και επιμένουν σε έναν τρόπο δημιουργίας αργό, συνεργατικό και απτό, στην εποχή των αυτοματισμών και των υψηλών ταχυτήτων. Κάθε κίνηση του μικρού σύννεφου πρέπει να κατασκευαστεί, κάθε μετάβαση να σχεδιαστεί, κάθε δευτερόλεπτο να κερδηθεί καρέ καρέ. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η ατέλεια του ανθρώπινου χεριού είναι που τελικά χαρίζει στον Φάνη την προσωπικότητά του.Η ιστορία μάλιστα απέκτησε πριν από λίγες ημέρες ένα απολαυστικό εξωκινηματογραφικό επεισόδιο. Ο μικρός Φάνης ταξίδεψε με τον Λιζάρδο στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και, υπό τη μορφή μιας μικρής χειροποίητης φιγούρας που είχε δημιουργήσει ο Μελάχρης, βρέθηκε στην προσωπική συνέντευξη του Έλληνα δημοσιογράφου με τον Brad Pitt. Έτσι, πριν ακόμη φτάσει στις προβολές της Σύρου, το μοναχικό ελληνικό συννεφάκι είχε ήδη βρεθεί απέναντι σε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλιγουντ — μια μικρή, σχεδόν σουρεαλιστική ιστορία που μοιάζει σαν πρόσθετο καρέ της ίδιας της ταινίας, όπως αποκαλύφθηκε σε σχετικό ρεπορτάζ στην Ertnews.Ακολουθώντας τον Φάνη και τις εκατοντάδες άλλες ιστορίες του φετινού προγράμματος, το ANIMASYROS συνεχίζει να απλώνεται στην πόλη. Στην Αγορά συζητούνται οι τρόποι χρηματοδότησης και διεθνούς διανομής του animation, πραγματοποιούνται pitching sessions και συναντήσεις Ελλήνων δημιουργών με παραγωγούς από το εξωτερικό, ενώ προσωπικότητες όπως ο διεθνώς αναγνωρισμένος sound designer Olivier Calvert, που υπήρξε μέλος της οσκαρικής ομάδας ήχου του Arrival του Denis Villeneuve, μεταφέρουν στη Σύρο την εμπειρία τους. Παράλληλα, το Aegean Animation Hub επιχειρεί να δημιουργήσει μια πιο μόνιμη γέφυρα ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ANIMASYROS, το ΕΚΚΟΜΕΔ και την ΑΣΙΦΑ Ελλάς, συνδέοντας την έρευνα και την εκπαίδευση με την παραγωγή και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού animation. Ενώ λοιπόν 19ο ANIMASYROS δεν έχει ακόμη πει την τελευταία του λέξη και οι ταινίες συνεχίζουν να προβάλλονται, ένα μικρό σύννεφο αναζητά το ταίρι του. Όταν το βρει, θα βρέξει. Η άνυδρη γη θα αρχίσει να αποκτά ζωή και δύο άγνωστοι άνθρωποι θα στριμωχτούν κάτω από το ίδιο υπόστεγο για να προστατευθούν από τη νεροποντή. Μια μικρή αλληλουχία σχεδίων, δηλαδή, που κατορθώνει να πει κάτι πολύ μεγαλύτερο: πως ίσως τίποτε δεν αλλάζει πραγματικά μόνο του-ούτε ο άνθρωπος, ούτε μια πόλη, ούτε, τελικά, ο πλανήτης.