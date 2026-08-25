Η Ουκρανία έλαβε αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot, λέει ο Ζελένσκι
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Η Ουκρανία έλαβε αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot, λέει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε πόσα συστήματα έχουν παραδοθεί, ούτε ποιος τα είχε προμηθεύσει

Η Ουκρανία έλαβε αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot, λέει ο Ζελένσκι
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Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα έναν μικρό αριθμό αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot, ικανών να καταρρίψουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η χώρα έλαβε επίσης επιβεβαίωση για μελλοντικές προμήθειες του γαλλικού συστήματος πυραύλων εδάφους-αέρος «Crotale», σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου που μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός «Suspilne».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε πόσα συστήματα έχουν παραδοθεί, ούτε ποιος τα είχε προμηθεύσει.
14 ΣΧΟΛΙΑ

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