Η Ουκρανία έλαβε αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot, λέει ο Ζελένσκι
Η Ουκρανία έλαβε αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot, λέει ο Ζελένσκι
Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε πόσα συστήματα έχουν παραδοθεί, ούτε ποιος τα είχε προμηθεύσει
Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα έναν μικρό αριθμό αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot, ικανών να καταρρίψουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Η χώρα έλαβε επίσης επιβεβαίωση για μελλοντικές προμήθειες του γαλλικού συστήματος πυραύλων εδάφους-αέρος «Crotale», σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου που μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός «Suspilne».
Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε πόσα συστήματα έχουν παραδοθεί, ούτε ποιος τα είχε προμηθεύσει.
Η χώρα έλαβε επίσης επιβεβαίωση για μελλοντικές προμήθειες του γαλλικού συστήματος πυραύλων εδάφους-αέρος «Crotale», σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου που μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός «Suspilne».
Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε πόσα συστήματα έχουν παραδοθεί, ούτε ποιος τα είχε προμηθεύσει.
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