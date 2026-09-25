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Οκτώ συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων στο Ναύπλιο, κατασχέθηκαν 17.950 ευρώ
Οκτώ συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων στο Ναύπλιο, κατασχέθηκαν 17.950 ευρώ
Ένας 37χρονος παρακρατούσε ταξιδιωτικά έγγραφα, εξαναγκάζοντας αλλοδαπούς σε εργασία και παίρνοντάς τους τα χρήματα
Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ναυπλίου υπόθεση εμπορίας αλλοδαπών ατόμων, με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οκτώ άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης για εμπορία ανθρώπων, πραγματοποιήθηκε, προχθές (23/9) το απόγευμα, αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίσθηκαν σε οικία σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, επτά αλλοδαποί.
Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 37χρονος αλλοδαπός είχε αναπτύξει δραστηριότητα σχετική με την παραλαβή, μεταφορά, εγκατάσταση και απασχόληση αλλοδαπών σε αγροτικές εργασίες στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ναυπλιέων, με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση.
Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος, παρακρατούσε τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, εξαναγκάζοντάς τους σε εργασία και μη αποδίδοντάς τους το ανάλογο ημερομίσθιο, προκειμένου οι αλλοδαποί να αποπληρώσουν το «χρέος» τους, το οποίο αφορούσε την μεταφορά και παραμονή τους στη χώρα, τη διαμονή τους και τη διατροφή τους, ενώ οι συνεργοί του, επιτηρούσαν τους αλλοδαπούς και τους απέτρεπαν από το να αποχωρήσουν.
Τέλος, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και κατάστημα, βρέθηκε και κατασχέθηκε, το χρηματικό ποσό των 17.950 ευρώ, ως προερχόμενο από την τέλεση αξιόποινων πράξεων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ναυπλίου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης για εμπορία ανθρώπων, πραγματοποιήθηκε, προχθές (23/9) το απόγευμα, αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίσθηκαν σε οικία σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, επτά αλλοδαποί.
Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 37χρονος αλλοδαπός είχε αναπτύξει δραστηριότητα σχετική με την παραλαβή, μεταφορά, εγκατάσταση και απασχόληση αλλοδαπών σε αγροτικές εργασίες στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ναυπλιέων, με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση.
Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος, παρακρατούσε τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, εξαναγκάζοντάς τους σε εργασία και μη αποδίδοντάς τους το ανάλογο ημερομίσθιο, προκειμένου οι αλλοδαποί να αποπληρώσουν το «χρέος» τους, το οποίο αφορούσε την μεταφορά και παραμονή τους στη χώρα, τη διαμονή τους και τη διατροφή τους, ενώ οι συνεργοί του, επιτηρούσαν τους αλλοδαπούς και τους απέτρεπαν από το να αποχωρήσουν.
Τέλος, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και κατάστημα, βρέθηκε και κατασχέθηκε, το χρηματικό ποσό των 17.950 ευρώ, ως προερχόμενο από την τέλεση αξιόποινων πράξεων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ναυπλίου.
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