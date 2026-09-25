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Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης στη Νίκαια, τα ίχνη της χάθηκαν τον Ιούλιο
Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης στη Νίκαια, τα ίχνη της χάθηκαν τον Ιούλιο
Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο
Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 16χρονης στη Νίκαια. Τα ίχνη της Μαργαρίτας Δ. χάθηκαν στις 15 Ιουλίου και το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα (24/9), προχωρώντας στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.
Η Μαργαρίτα Δ. έχει ύψος 1.60μ, είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ φόρμα, ροζ μπλούζα και μαύρα παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Η Μαργαρίτα Δ. έχει ύψος 1.60μ, είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ φόρμα, ροζ μπλούζα και μαύρα παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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