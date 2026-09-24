Ερντογάν: Είμαι πεπεισμένος ότι θα πάρουμε τα F-35, ο Τραμπ είναι θετικός σε αυτή την προοπτική

Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε μια θετική βούληση σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, δήλωσε ο Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο της επιστροφής του από τη Νέα Υόρκη