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Τέχνη για όλους από τον Μαμντάνι: Χιλιάδες δωρεάν εισιτήρια θα μοιράσει η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης
Τέχνη για όλους από τον Μαμντάνι: Χιλιάδες δωρεάν εισιτήρια θα μοιράσει η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης
Η πρωτοβουλία έχει στόχο να χαρίζει περίπου 70.000 εισιτήρια κάθε σεζόν μέσω λαχειοφόρου αγοράς ανοιχτής σε όλους τους Νεοϋορκέζους
Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, μία από τις κορυφαίες του κόσμου, θα διανείμει δεκάδες χιλιάδες δωρεάν εισιτήρια στους κατοίκους της πόλης, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι.
Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του δημάρχου να κάνει τον πολιτισμό πιο προσβάσιμο.
Η πρωτοβουλία «Όπερα για Όλους» έχει στόχο να χαρίζει περίπου 70.000 εισιτήρια κάθε σεζόν μέσω ενός συστήματος λαχειοφόρου αγοράς που είναι ανοιχτό σε όλους τους Νεοϋορκέζους.
«Η τέχνη δεν πρέπει να προορίζεται για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα», δήλωσε ο αριστερός δήμαρχος της αμερικανικής μητρόπολης.
Το ένα τρίτο των εισιτηρίων συνήθως πωλούνται για λιγότερο από 100 δολάρια, αλλά οι καλύτερες θέσεις έχουν σημαντικά υψηλότερες τιμές.
«Κάθε Νεοϋορκέζος θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να καθίσει σε μία από αυτές τις θέσεις, ανεξάρτητα από τον τραπεζικό του λογαριασμό», πρόσθεσε ο Μαμντάνι.
Ο Δημοκρατικός δήμαρχος είχε ήδη ανακοινώσει παρόμοιες επιχειρήσεις για την πρόσβαση σε παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ και αγώνες τένις στο US Open όπως και αγώνες ποδοσφαίρου που έγιναν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου αυτό το καλοκαίρι.
Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του δημάρχου να κάνει τον πολιτισμό πιο προσβάσιμο.
Η πρωτοβουλία «Όπερα για Όλους» έχει στόχο να χαρίζει περίπου 70.000 εισιτήρια κάθε σεζόν μέσω ενός συστήματος λαχειοφόρου αγοράς που είναι ανοιχτό σε όλους τους Νεοϋορκέζους.
Never been to the opera before?— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 24, 2026
Now’s your chance. We’re giving away 70,000 free tickets to the @MetOpera at the iconic Lincoln Center. Go to https://t.co/LpKzEcL0V5 to enter the lottery. There’s not a bad seat in the house. pic.twitter.com/qdOVnFd3J3
Το ένα τρίτο των εισιτηρίων συνήθως πωλούνται για λιγότερο από 100 δολάρια, αλλά οι καλύτερες θέσεις έχουν σημαντικά υψηλότερες τιμές.
«Κάθε Νεοϋορκέζος θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να καθίσει σε μία από αυτές τις θέσεις, ανεξάρτητα από τον τραπεζικό του λογαριασμό», πρόσθεσε ο Μαμντάνι.
Ο Δημοκρατικός δήμαρχος είχε ήδη ανακοινώσει παρόμοιες επιχειρήσεις για την πρόσβαση σε παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ και αγώνες τένις στο US Open όπως και αγώνες ποδοσφαίρου που έγιναν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου αυτό το καλοκαίρι.
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