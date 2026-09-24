Τέχνη για όλους από τον Μαμντάνι: Χιλιάδες δωρεάν εισιτήρια θα μοιράσει η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης
ΚΟΣΜΟΣ
Ζοχράν Μαμντάνι Μητροπολιτική Όπερα Νέας Υόρκης Εισιτήρια

Τέχνη για όλους από τον Μαμντάνι: Χιλιάδες δωρεάν εισιτήρια θα μοιράσει η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η πρωτοβουλία  έχει στόχο να χαρίζει περίπου 70.000 εισιτήρια κάθε σεζόν μέσω λαχειοφόρου αγοράς ανοιχτής σε όλους τους Νεοϋορκέζους

Τέχνη για όλους από τον Μαμντάνι: Χιλιάδες δωρεάν εισιτήρια θα μοιράσει η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης
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Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, μία από τις κορυφαίες του κόσμου, θα διανείμει δεκάδες χιλιάδες δωρεάν εισιτήρια στους κατοίκους της πόλης, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι.

Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του δημάρχου να κάνει τον πολιτισμό πιο προσβάσιμο.

Η πρωτοβουλία «Όπερα για Όλους» έχει στόχο να χαρίζει περίπου 70.000 εισιτήρια κάθε σεζόν μέσω ενός συστήματος λαχειοφόρου αγοράς που είναι ανοιχτό σε όλους τους Νεοϋορκέζους.

«Η τέχνη δεν πρέπει να προορίζεται για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα», δήλωσε ο αριστερός δήμαρχος της αμερικανικής μητρόπολης.

Το ένα τρίτο των εισιτηρίων συνήθως πωλούνται για λιγότερο από 100 δολάρια, αλλά οι καλύτερες θέσεις έχουν σημαντικά υψηλότερες τιμές.

«Κάθε Νεοϋορκέζος θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να καθίσει σε μία από αυτές τις θέσεις, ανεξάρτητα από τον τραπεζικό του λογαριασμό», πρόσθεσε ο Μαμντάνι.

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος είχε ήδη ανακοινώσει παρόμοιες επιχειρήσεις για την πρόσβαση σε παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ και αγώνες τένις στο US Open όπως και αγώνες ποδοσφαίρου που έγιναν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου αυτό το καλοκαίρι.
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