Το Ελ Νίνιο μεταμορφώνει την έρημο Ατακάμα, εκτάσεις καλύφθηκαν με λουλούδια: Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Έρημος Χιλή Ατακάμα Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο μεταμορφώνει την έρημο Ατακάμα, εκτάσεις καλύφθηκαν με λουλούδια: Δείτε βίντεο

Το νερό έχει διεισδύσει στην άμμο σε μεγαλύτερο βάθος από το συνηθισμένο, ευνοώντας την εμφάνιση βλάστησης στη φυσική προστατευόμενη περιοχή που βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια του Σαντιάγο της Χιλής

Το Ελ Νίνιο μεταμορφώνει την έρημο Ατακάμα, εκτάσεις καλύφθηκαν με λουλούδια: Δείτε βίντεο
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Οι βροχές που συνδέονται με το Ελ Νίνιο άλλαξαν την όψη της ερήμου Ατακάμα στη Χιλή. Σε ένα από τα πιο άνυδρα μέρη του πλανήτη, μεγάλες εκτάσεις καλύφθηκαν από άνθη.

Κάτω από το έδαφος της Ατακάμα παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σπόροι και βολβοί περίπου 200 διαφορετικών ειδών, περιμένοντας να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να βλαστήσουν. Οι βροχοπτώσεις που συνδέονται με το Ελ Νίνιο έχουν επιτρέψει σε πολλά από αυτά να ανθίσουν. Το αποτέλεσμα έχει μεταμορφώσει τμήματα του ερημικού τοπίου.

Οι βροχοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα άφθονες αυτή τη σεζόν. Σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασαν τα 180 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που «δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά», όπως εξήγησε στο AFP ο Σέσαρ Πισάρρο, υπεύθυνος βιοποικιλότητας της Ατακάμα στην Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf).

Το νερό έχει διεισδύσει στην άμμο σε μεγαλύτερο βάθος από το συνηθισμένο, ευνοώντας την εμφάνιση βλάστησης στη φυσική προστατευόμενη περιοχή που βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια του Σαντιάγο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Conaf, το φαινόμενο θα φτάσει στο αποκορύφωμά του τον Οκτώβριο.

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