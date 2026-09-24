Το Ελ Νίνιο μεταμορφώνει την έρημο Ατακάμα, εκτάσεις καλύφθηκαν με λουλούδια: Δείτε βίντεο

Το νερό έχει διεισδύσει στην άμμο σε μεγαλύτερο βάθος από το συνηθισμένο, ευνοώντας την εμφάνιση βλάστησης στη φυσική προστατευόμενη περιοχή που βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια του Σαντιάγο της Χιλής