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Το Ελ Νίνιο μεταμορφώνει την έρημο Ατακάμα, εκτάσεις καλύφθηκαν με λουλούδια: Δείτε βίντεο
Το νερό έχει διεισδύσει στην άμμο σε μεγαλύτερο βάθος από το συνηθισμένο, ευνοώντας την εμφάνιση βλάστησης στη φυσική προστατευόμενη περιοχή που βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια του Σαντιάγο της Χιλής
Κάτω από το έδαφος της Ατακάμα παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σπόροι και βολβοί περίπου 200 διαφορετικών ειδών, περιμένοντας να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να βλαστήσουν. Οι βροχοπτώσεις που συνδέονται με το Ελ Νίνιο έχουν επιτρέψει σε πολλά από αυτά να ανθίσουν. Το αποτέλεσμα έχει μεταμορφώσει τμήματα του ερημικού τοπίου.
Οι βροχοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα άφθονες αυτή τη σεζόν. Σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασαν τα 180 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που «δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά», όπως εξήγησε στο AFP ο Σέσαρ Πισάρρο, υπεύθυνος βιοποικιλότητας της Ατακάμα στην Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf).
🇨🇱 💮 Chile's Atacama Desert blossoms with life after El Nino rains— AFP News Agency (@AFP) September 24, 2026
A resplendent display of flowers has bloomed across Chile's Atacama Desert, one of the driest places on earth, after the El Nino climate phenomenon brought heavy rain to the region pic.twitter.com/0gY80RQ6bd
Το νερό έχει διεισδύσει στην άμμο σε μεγαλύτερο βάθος από το συνηθισμένο, ευνοώντας την εμφάνιση βλάστησης στη φυσική προστατευόμενη περιοχή που βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια του Σαντιάγο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Conaf, το φαινόμενο θα φτάσει στο αποκορύφωμά του τον Οκτώβριο.
'The flowering desert': El Nino phenomenon causes unique bloom in Chile's Atacama desert.— AFP News Agency (@AFP) September 21, 2026
The bloom has drawn visitors to the region to document the transformation. "While there are several deserts that bloom when it rains, the geographical scope and diversity of species found… pic.twitter.com/fAkB8x2llr
🔵Vaste aree del deserto di #Atacama, nel #Cile del nord, si sono ricoperte di fiori dopo le abbondanti piogge legate a El Niño. Questo fenomeno non si verifica ogni anno e dipende dalla presenza di precipitazioni sufficienti oltre che da livelli adeguati di umidità e temperatura pic.twitter.com/GvhoYIgaeg— Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 24, 2026
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