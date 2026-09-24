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Συγκινεί 81χρονος στις ΗΠΑ που κουβαλάει βαλίτσες για να στηρίξει οικονομικά την καρκινοπαθή σύζυγό του, έγινε έρανος για να τον βοηθήσουν, βίντεο
Συγκινεί 81χρονος στις ΗΠΑ που κουβαλάει βαλίτσες για να στηρίξει οικονομικά την καρκινοπαθή σύζυγό του, έγινε έρανος για να τον βοηθήσουν, βίντεο
Ο Ντόναλντ, παντρεμένος εδώ και 57 χρόνια, εργάζεται στην επιστροφή χαμένων αποσκευών, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήματα για τα αυξανόμενα ιατρικά έξοδα της συζύγου του
Μια συγκινητική ιστορία αφοσίωσης και αγάπης έχει γίνει viral στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πρωταγωνιστή έναν 81χρονο άνδρα που συνεχίζει να εργάζεται πολλές ώρες καθημερινά για να μπορέσει να στηρίξει τη σύζυγό του, η οποία δίνει μάχη με τον καρκίνο. Χάρη στην ευαισθησία μιας γυναίκας, έγινε έρανος μέσω του GoFundMe, με σύνθημα «βοήθησε τον Ντόναλντ να συνταξιοδοτηθεί» για να τον στηρίξουν οικονομικά και συγκεντρώθηκαν 70.000 δολάρια, όπως αναφέρει το FOX 4.
Ο Ντόναλντ, παντρεμένος εδώ και 57 χρόνια, εργάζεται στην επιστροφή χαμένων αποσκευών, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήματα για τα αυξανόμενα ιατρικά έξοδα της συζύγου του.
Η εικόνα του ηλικιωμένου άνδρα να κουβαλά με δυσκολία τα αντικείμενα και τις αποσκευές που πρέπει να παραδώσει συγκίνησε μια γυναίκα, η οποία αποφάσισε να αναλάβει δράση.
Δείτε βίντεο
Η γυναίκα δημιούργησε μια σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων στην πλατφόρμα GoFundMe, με στόχο να βοηθήσει τον Ντόναλντ να μειώσει τις ώρες εργασίας του και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη σύζυγό του.
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη, καθώς η καμπάνια συγκέντρωσε περίπου 70.000 δολάρια, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική ανάσα στο ζευγάρι.
Όπως ανέφερε η γυναίκα που ξεκίνησε την πρωτοβουλία, η εικόνα του 81χρονου να προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς, ενώ παράλληλα φροντίζει τη σύζυγό του, την έκανε να θέλει να τον βοηθήσει.
Ο Ντόναλντ και η σύζυγός του έχουν μοιραστεί 57 χρόνια κοινής ζωής και σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη δοκιμασία, καθώς ο καρκίνος έχει επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητά τους.
Η ιστορία τους αναδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης αλληλεγγύης, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να προσφέρουν βοήθεια ώστε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες χωρίς το βάρος των οικονομικών πιέσεων.
Ο Ντόναλντ, παντρεμένος εδώ και 57 χρόνια, εργάζεται στην επιστροφή χαμένων αποσκευών, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήματα για τα αυξανόμενα ιατρικά έξοδα της συζύγου του.
Η εικόνα του ηλικιωμένου άνδρα να κουβαλά με δυσκολία τα αντικείμενα και τις αποσκευές που πρέπει να παραδώσει συγκίνησε μια γυναίκα, η οποία αποφάσισε να αναλάβει δράση.
Δείτε βίντεο
❤️ 81-year-old Donald went viral for working long hours returning lost luggage to support his wife of 57 years, who is battling cancer and struggling with medical bills.— TMZ (@TMZ) September 24, 2026
After seeing him struggle to carry her belongings, a woman started a GoFundMe that has raised $70,000, hoping… pic.twitter.com/7qWaZrBYTq
Η γυναίκα δημιούργησε μια σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων στην πλατφόρμα GoFundMe, με στόχο να βοηθήσει τον Ντόναλντ να μειώσει τις ώρες εργασίας του και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη σύζυγό του.
Η έκκληση που συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη, καθώς η καμπάνια συγκέντρωσε περίπου 70.000 δολάρια, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική ανάσα στο ζευγάρι.
Όπως ανέφερε η γυναίκα που ξεκίνησε την πρωτοβουλία, η εικόνα του 81χρονου να προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς, ενώ παράλληλα φροντίζει τη σύζυγό του, την έκανε να θέλει να τον βοηθήσει.
Ο Ντόναλντ και η σύζυγός του έχουν μοιραστεί 57 χρόνια κοινής ζωής και σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη δοκιμασία, καθώς ο καρκίνος έχει επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητά τους.
Μια ζωή μαζί στη σκιά της ασθένειας
Η ιστορία τους αναδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης αλληλεγγύης, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να προσφέρουν βοήθεια ώστε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες χωρίς το βάρος των οικονομικών πιέσεων.
Η συγκινητική αυτή περίπτωση έγινε σύμβολο αγάπης και αφοσίωσης, δείχνοντας πως ακόμη και μια μικρή πράξη καλοσύνης μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου.
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