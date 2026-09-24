Συγκινεί 81χρονος στις ΗΠΑ που κουβαλάει βαλίτσες για να στηρίξει οικονομικά την καρκινοπαθή σύζυγό του, έγινε έρανος για να τον βοηθήσουν, βίντεο

Ο Ντόναλντ, παντρεμένος εδώ και 57 χρόνια, εργάζεται στην επιστροφή χαμένων αποσκευών, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήματα για τα αυξανόμενα ιατρικά έξοδα της συζύγου του