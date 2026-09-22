Πρωθυπουργός Λιθουανίας για ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας: Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε, έχουμε καταρτίσει σχέδια εκκένωσης
Πρωθυπουργός Λιθουανίας για ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας: Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε, έχουμε καταρτίσει σχέδια εκκένωσης
Ο Λιθουανός πρωθυπουργός μιλώντας στο «Newsnight» του BBC ανέφερε ότι οι Λιθουανοί αισθάνονται «συνεχώς απειλούμενοι» από τη Ρωσία, εν μέρει λόγω της εισόδου drones στον εναέριο χώρο της χώρας
Ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Μιντάουγκας Σινκεβίτσους, τόνισε πως σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί, η χώρα του δε θα παραδοθεί και δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, ενώ σημείωσε πως ήδη έχει προετοιμάσει σχέδια εκκένωσης.
Μιλώντας στο «Newsnight» του BBC ο Λιθουανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι Λιθουανοί αισθάνονται «συνεχώς απειλούμενοι» από τη Ρωσία, εν μέρει λόγω της εισόδου drones στον εναέριο χώρο της χώρας. Διευκρίνισε, όμως, ότι ήδη υπάρχουν σχέδια για «ποικίλα σενάρια» και ανέφερε ως παράδειγμα την «ομαλή» απομάκρυνση των ηλικιωμένων πολιτών από τις πόλεις και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Ο Σινκεβίτσους ανέφερε, ακόμη, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται μια «αλλαγή νοοτροπίας» όσον αφορά την προσέγγισή του στην άμυνα, αλλά σημείωσε ότι η Λιθουανία βρίσκεται «πιο κοντά στα σύνορα και πιο κοντά στην απειλή».
Τον τελευταίο χρόνο η Λιθουανία έχει βιώσει πολυάριθμα περιστατικά, τα οποία χαρακτηρίζει ως «υβριδικές επιθέσεις» και αποδίδει την ευθύνη στη γειτονική Λευκορωσία, που είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας.
Η Λιθουανία, η Εσθονία και η Λετονία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ το 2004 και σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 5 «μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών».
Οι εισβολές στρατιωτικών drone παρατηρούνται όλο και πιο συχνά σε όλη την Ευρώπη από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τον Μάιο οι κάτοικοι του Βίλνιους αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε καταφύγια μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για drone, με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι πτήσεις και οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις.
Φέτος μαχητικά του ΝΑΤΟ έχουν απογειωθεί αρκετές φορές για να καταρρίψουν περιπλανώμενα ουκρανικά drone που έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο άλλων χώρες της Βαλτικής, την Εσθονία και τη Λετονία. Η Ουκρανία έχει αποδώσει την ευθύνη για τα περιπλανώμενα drone στον ρωσικό ηλεκτρονικό πόλεμο, μια τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να αλλάζει τις διαδρομές πτήσης των ουκρανικών drone.
Αργά το βράδυ της Δευτέρας (21/9), οι πτήσεις διακόπηκαν στο κύριο αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας, Βίλνιους, λόγω μιας «υβριδικής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε από τη Λευκορωσία», στην οποία εμπλέκονταν αντικείμενα που έμοιαζαν με μπαλόνια. Ο επικεφαλής σύμβουλος του προέδρου, Ντεϊβίντας Ματουλιόνις, δήλωσε την Τρίτη (22/9) ότι δεν είναι σαφές αν τα αντικείμενα ήταν μπαλόνια.
Μιλώντας στο «Newsnight» του BBC ο Λιθουανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι Λιθουανοί αισθάνονται «συνεχώς απειλούμενοι» από τη Ρωσία, εν μέρει λόγω της εισόδου drones στον εναέριο χώρο της χώρας. Διευκρίνισε, όμως, ότι ήδη υπάρχουν σχέδια για «ποικίλα σενάρια» και ανέφερε ως παράδειγμα την «ομαλή» απομάκρυνση των ηλικιωμένων πολιτών από τις πόλεις και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Η Λιθουανία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ και συνορεύει χερσαία με τη ρωσική εξκλάβεια του Καλίνινγκραντ. «Σκεφτόμαστε διάφορα σενάρια, αλλά δεν συζητιούνται όλα ευρέως δημόσια», είπε ο Σινκεβίτσιους προσθέτοντας ότι «αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένες απειλές, όχι σε καθημερινή βάση, αλλά τις βιώνουμε και αποτελούν πραγματικότητα για εμάς».
Lithuania ready to 'fight back' but has evacuation plans in face of Russia threats, PM tells BBC https://t.co/BAv1sAI64g— BBC News (World) (@BBCWorld) September 22, 2026
Ο Σινκεβίτσους ανέφερε, ακόμη, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται μια «αλλαγή νοοτροπίας» όσον αφορά την προσέγγισή του στην άμυνα, αλλά σημείωσε ότι η Λιθουανία βρίσκεται «πιο κοντά στα σύνορα και πιο κοντά στην απειλή».
Μαχητικό του NATO κατέρριψε drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της ΛιθουανίαςΤην περασμένη εβδομάδα πιλότοι μαχητικών του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ένα drone που εισέβαλε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Το drone, που θεωρείται πως πιθανότατα εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας, καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάι, στο νότιο τμήμα της Λιθουανίας, όχι μακριά από την Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας της Βαλτικής, διευκρίνισε το κέντρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η προέλευση του drone, ωστόσο ο υπουργός Άμυνας Robertas Kaunas ανέφερε ότι προήλθε από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, δήλωσε: «Χάρη στις άμεσες και επαγγελματικές ενέργειες των λιθουανικών και ιταλικών δυνάμεων, το ΝΑΤΟ απέδειξε για άλλη μια φορά την ετοιμότητά μας να προστατεύσουμε τον εναέριο χώρο μας. Στεκόμαστε ενωμένοι, όλο το 24ωρο, για την υπεράσπιση κάθε ίντσας του εδάφους του ΝΑΤΟ».
Τον τελευταίο χρόνο η Λιθουανία έχει βιώσει πολυάριθμα περιστατικά, τα οποία χαρακτηρίζει ως «υβριδικές επιθέσεις» και αποδίδει την ευθύνη στη γειτονική Λευκορωσία, που είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας.
Η Λιθουανία, η Εσθονία και η Λετονία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ το 2004 και σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 5 «μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών».
Οι εισβολές στρατιωτικών drone παρατηρούνται όλο και πιο συχνά σε όλη την Ευρώπη από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τον Μάιο οι κάτοικοι του Βίλνιους αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε καταφύγια μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για drone, με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι πτήσεις και οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις.
Φέτος μαχητικά του ΝΑΤΟ έχουν απογειωθεί αρκετές φορές για να καταρρίψουν περιπλανώμενα ουκρανικά drone που έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο άλλων χώρες της Βαλτικής, την Εσθονία και τη Λετονία. Η Ουκρανία έχει αποδώσει την ευθύνη για τα περιπλανώμενα drone στον ρωσικό ηλεκτρονικό πόλεμο, μια τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να αλλάζει τις διαδρομές πτήσης των ουκρανικών drone.
Αργά το βράδυ της Δευτέρας (21/9), οι πτήσεις διακόπηκαν στο κύριο αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας, Βίλνιους, λόγω μιας «υβριδικής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε από τη Λευκορωσία», στην οποία εμπλέκονταν αντικείμενα που έμοιαζαν με μπαλόνια. Ο επικεφαλής σύμβουλος του προέδρου, Ντεϊβίντας Ματουλιόνις, δήλωσε την Τρίτη (22/9) ότι δεν είναι σαφές αν τα αντικείμενα ήταν μπαλόνια.
Στρατιωτική βοήθεια από τη ΓερμανίαΗ Γερμανία δεσμεύτηκε να σταθμεύσει μόνιμα μια ταξιαρχία έτοιμη για μάχη στη Λιθουανία το 2023, ως απάντηση στην μεταβαλλόμενη κατάσταση ασφάλειας στην Ευρώπη. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2027 και να αριθμεί περίπου 5.000 στρατιώτες και πολιτικούς υπαλλήλους, αν και δεν κατάφερε να στρατολογήσει αρκετό προσωπικό εθελοντικά και τώρα καταφεύγει σε υποχρεωτικές τοποθετήσεις για να καλύψει ορισμένες θέσεις. Η πλειοψηφία των στρατευμάτων θα εδρεύει στο Ρούντνινκαϊ, κοντά στο Στενό του Σουβάλκι – μια γραμμή που οριοθετεί τη Λιθουανία και την Πολωνία και συνδέει επίσης τη Λευκορωσία με το Καλίνινγκραντ της Ρωσίας.
Τον Δεκέμβριο του 2025 το ΝΑΤΟ είχε περισσότερα από 5.000 στρατιώτες σταθμευμένους στη Λιθουανία.
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