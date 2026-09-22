Πρωθυπουργός Λιθουανίας για ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας: Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε, έχουμε καταρτίσει σχέδια εκκένωσης

Ο Λιθουανός πρωθυπουργός μιλώντας στο «Newsnight» του BBC ανέφερε ότι οι Λιθουανοί αισθάνονται «συνεχώς απειλούμενοι» από τη Ρωσία, εν μέρει λόγω της εισόδου drones στον εναέριο χώρο της χώρας