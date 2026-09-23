Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και αναχαιτίστηκε από μαχητικά

Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8
εισήλθε για σύντομο χρονικό διάστημα στον εναέριο χώρο της Πολωνίας
, προερχόμενο από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ
, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ελικόπτερο παρέμεινε στον πολωνικό εναέριο χώρο για 42 δευτερόλεπτα
, ενώ η μέγιστη απόσταση στην οποία εισήλθε εντός της Πολωνίας ήταν περίπου 300 μέτρα
.
Η παραβίαση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με μαχητικά αεροσκάφη
να απογειώνονται, ενώ οι επίγειες δυνάμεις και τα μέσα αεράμυνας
τέθηκαν σε ετοιμότητα.
«Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν, ενώ οι επίγειες δυνάμεις και τα μέσα παρέμειναν σε ετοιμότητα. Η φύση του περιστατικού δείχνει ότι η Ρωσία δοκιμάζει για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα της αεράμυνάς μας», ανέφερε η Επιχειρησιακή Διοίκηση του πολωνικού στρατού σε ανάρτησή της.
Η Πολωνία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για οποιαδήποτε παραβίαση του εναέριου χώρου της που συνδέεται με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Μέχρι στιγμής, η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, καθώς δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για τοποθέτηση.