Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Φρικτό τροχαίο με δύο νεκρές Bρετανίδες στη Ρουμανία: Το όχημα τους συνεθλίβη από δύο φορτηγά, δείτε βίντεο
Φρικτό τροχαίο με δύο νεκρές Bρετανίδες στη Ρουμανία: Το όχημα τους συνεθλίβη από δύο φορτηγά, δείτε βίντεο
Το βαν που οδηγούσαν πέρασε στο αντίθετο ρεύμα συγκρούστηκε με φορτηγό επέστρεψε στο δικό του και στη συνέχεια χτυπήθηκε από δεύτερο φορτηγό
Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο γυναίκες από τη Μεγάλη Βρετανία σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην εθνική οδό DN6, έξω από την περιοχή Vălișoara, στην κομητεία Caraș-Severin της Ρουμανίας.
Όπως αναφέρουν τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης το βαν στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες βρέθηκε ανάμεσα σε δύο φορτηγά, με αποτέλεσμα να συνθλιβεί από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με τις πληροφορίες εγκλωβίστηκαν στο διαλυμένο όχημα και οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό τους επί τόπου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι Αρχές, η οδηγός του βαν φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που κινούνταν κανονικά.
Από τη σύγκρουση το μικρό λεωφορείο επέστρεψε στο δικό του ρεύμα, όπου στη συνέχεια χτυπήθηκε από δεύτερο φορτηγό καθώς και από ένα φορτηγάκι. Το αποτέλεσμα ήταν το όχημα να παγιδευτεί ανάμεσα στα δύο φορτηγά, με τις δύο γυναίκες να βρίσκουν ακαριαίο θάνατο.
Οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, καθώς το βαν υπέστη εκτεταμένες ζημιές και βρέθηκε κυριολεκτικά παγιδευμένο ανάμεσα στα οχήματα.
Οι οδηγοί που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα εξετάστηκαν από διασώστες στο σημείο. Σύμφωνα με το ρουμανικό δημοσίευμα, δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, καθώς αρνήθηκαν τη διακομιδή.
Όπως αναφέρουν τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης το βαν στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες βρέθηκε ανάμεσα σε δύο φορτηγά, με αποτέλεσμα να συνθλιβεί από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με τις πληροφορίες εγκλωβίστηκαν στο διαλυμένο όχημα και οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό τους επί τόπου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι Αρχές, η οδηγός του βαν φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που κινούνταν κανονικά.
Από τη σύγκρουση το μικρό λεωφορείο επέστρεψε στο δικό του ρεύμα, όπου στη συνέχεια χτυπήθηκε από δεύτερο φορτηγό καθώς και από ένα φορτηγάκι. Το αποτέλεσμα ήταν το όχημα να παγιδευτεί ανάμεσα στα δύο φορτηγά, με τις δύο γυναίκες να βρίσκουν ακαριαίο θάνατο.
Οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, καθώς το βαν υπέστη εκτεταμένες ζημιές και βρέθηκε κυριολεκτικά παγιδευμένο ανάμεσα στα οχήματα.
Οι οδηγοί που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα εξετάστηκαν από διασώστες στο σημείο. Σύμφωνα με το ρουμανικό δημοσίευμα, δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, καθώς αρνήθηκαν τη διακομιδή.
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