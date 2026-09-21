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Στις ΗΠΑ την Τετάρτη ο Σι Τζινπίνγκ
Στις ΗΠΑ την Τετάρτη ο Σι Τζινπίνγκ
Δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο έτος
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα επιδιώξει να εργαστεί για τη «στρατηγική σταθερότητα» στη διάρκεια της συνάντησης κορυφής με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.
«Η Κίνα είναι έτοιμη να εργαστεί με τις ΗΠΑ για να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της εποικοδομητικής σχέσης της στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών, να ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία, να διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο τις διαφορές, να βελτιώνει διαρκώς την ευημερία των δύο λαών και να προωθήσει την παγκόσμια ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία», δήλωσε σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν.
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα μεταβεί στις ΗΠΑ για επίσημη επίσκεψη από την Τετάρτη έως την Παρασκευή, όπως επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.
«Έπειτα από πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου», ανέφερε σε ανακοίνωση.
Το ταξίδι αυτό θεωρείτο δεδομένο εδώ και αρκετές εβδομάδες, αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα από την κινεζική πλευρά, όπως είναι η συνήθης πρακτική.
Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026, ύστερα από την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο τον Μάιο, και η τρίτη συνάντηση διά ζώσης από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.
Η επίσκεψη θα είναι το πρώτο ταξίδι του Σι στις ΗΠΑ από το 2023, όταν ταξίδεψε στην Καλιφόρνια για τη σύνοδο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και συνάντησε τον προκάτοχο του Τραμπ, τον Τζο Μπάιντεν.
Τα θέματα της επίσκεψης αναμένεται να περιλαμβάνουν τη δασμολογική και εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών, την ασφάλεια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και τις παγκόσμιες συγκρούσεις, όπως οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Η Κίνα είναι έτοιμη να εργαστεί με τις ΗΠΑ για να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της εποικοδομητικής σχέσης της στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών, να ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία, να διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο τις διαφορές, να βελτιώνει διαρκώς την ευημερία των δύο λαών και να προωθήσει την παγκόσμια ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία», δήλωσε σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν.
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα μεταβεί στις ΗΠΑ για επίσημη επίσκεψη από την Τετάρτη έως την Παρασκευή, όπως επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.
«Έπειτα από πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου», ανέφερε σε ανακοίνωση.
Το ταξίδι αυτό θεωρείτο δεδομένο εδώ και αρκετές εβδομάδες, αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα από την κινεζική πλευρά, όπως είναι η συνήθης πρακτική.
Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026, ύστερα από την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο τον Μάιο, και η τρίτη συνάντηση διά ζώσης από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.
Η επίσκεψη θα είναι το πρώτο ταξίδι του Σι στις ΗΠΑ από το 2023, όταν ταξίδεψε στην Καλιφόρνια για τη σύνοδο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και συνάντησε τον προκάτοχο του Τραμπ, τον Τζο Μπάιντεν.
Τα θέματα της επίσκεψης αναμένεται να περιλαμβάνουν τη δασμολογική και εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών, την ασφάλεια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και τις παγκόσμιες συγκρούσεις, όπως οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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