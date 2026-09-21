Ουάσινγκτον και Πεκίνο φτιάχνουν το κλίμα πριν τη συνάντηση Τραμπ - Σι: «Πολύ πετυχημένες» οι συζητήσεις στη Νέα Υόρκη
Ουάσινγκτον και Πεκίνο φτιάχνουν το κλίμα πριν τη συνάντηση Τραμπ - Σι: «Πολύ πετυχημένες» οι συζητήσεις στη Νέα Υόρκη
Αξιωματούχοι της Κίνας συναντήθηκαν την Κυριακή με Αμερικανούς ομολόγους τους στη Νέα Υόρκη - Συμφωνία για διάλογο γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς όμως παράταση της εμπορικής εκεχειρίας
Σε θετικό τόνο αποτίμησαν Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι τις συνομιλίες τους για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το εμπόριο και τις επενδύσεις, σηματοδοτώντας την πρόθεση και των δύο πλευρών να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους ενόψει της επικείμενης συνάντησης των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.
Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Κίνας για το εμπόριο, Λι Τσενγκγκάνγκ, δήλωσε την Κυριακή, αποχωρώντας από τα κεντρικά γραφεία της JPMorgan Chase στη Νέα Υόρκη, ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε «καλό κλίμα». Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ χαρακτήρισε τις συζητήσεις «πολύ επιτυχημένες».
Το κινεζικό πρακτορείο Xinhua έκανε λόγο για μια «ειλικρινή, σε βάθος και εποικοδομητική» ανταλλαγή απόψεων.
Λίγες ώρες αργότερα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσημα την επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2015.
Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκουό Τζιακούν τόνισε ότι ο Σι θα έχει «σε βάθος ανταλλαγές αππόψεων» με τον Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι οι επαφές των δύο ηγετών αποτελούν «ορόσημο ιστορικής σημασίας».
Ο Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία ενός «διαλόγου ΗΠΑ-Κίνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη», με στόχο να αναπτύξουν μια κοινή κατανόηση τόσο των οφελών όσο και των κινδύνων της τεχνολογίας.
Η αμερικανική πλευρά πρότεινε επίσης τη δημιουργία μηχανισμού ενημέρωσης για περιστατικά που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και έχουν επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια.
Η πρωτοβουλία φαίνεται, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να αφορά περισσότερο τη διαχείριση των κινδύνων παρά τη θέσπιση δεσμευτικών περιορισμών στην ανάπτυξη της AI.
Ο Μπέσεντ δήλωσε στους Financial Times ότι οι ΗΠΑ θέλουν παράλληλα να αντιμετωπίσουν απειλές από μη κρατικούς παράγοντες, καθώς και τους κινδύνους από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι οι δύο πλευρές πιθανότατα θα συναντηθούν ξανά σε περίπου δύο μήνες.
Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Κίνας για το εμπόριο, Λι Τσενγκγκάνγκ, δήλωσε την Κυριακή, αποχωρώντας από τα κεντρικά γραφεία της JPMorgan Chase στη Νέα Υόρκη, ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε «καλό κλίμα». Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ χαρακτήρισε τις συζητήσεις «πολύ επιτυχημένες».
Το κινεζικό πρακτορείο Xinhua έκανε λόγο για μια «ειλικρινή, σε βάθος και εποικοδομητική» ανταλλαγή απόψεων.
Λίγες ώρες αργότερα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσημα την επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2015.
Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκουό Τζιακούν τόνισε ότι ο Σι θα έχει «σε βάθος ανταλλαγές αππόψεων» με τον Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι οι επαφές των δύο ηγετών αποτελούν «ορόσημο ιστορικής σημασίας».
On a potential AI slowdown, Treasury Sec. Bessent said that the U.S. and China discussed a mechanism called the U.S.-China AI dialogue and have agreed to meet again.— Leo Schwartz (@leomschwartz) September 21, 2026
The U.S. proposed a notification mechanism between the two countries and “we want a shared vision of common goals… pic.twitter.com/z71jo1MX2c
Συμφωνία για διάλογο γύρω από την Τεχνητή ΝοημοσύνηΣτο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πεδία αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.
Ο Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία ενός «διαλόγου ΗΠΑ-Κίνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη», με στόχο να αναπτύξουν μια κοινή κατανόηση τόσο των οφελών όσο και των κινδύνων της τεχνολογίας.
Η αμερικανική πλευρά πρότεινε επίσης τη δημιουργία μηχανισμού ενημέρωσης για περιστατικά που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και έχουν επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια.
Η πρωτοβουλία φαίνεται, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να αφορά περισσότερο τη διαχείριση των κινδύνων παρά τη θέσπιση δεσμευτικών περιορισμών στην ανάπτυξη της AI.
Ο Μπέσεντ δήλωσε στους Financial Times ότι οι ΗΠΑ θέλουν παράλληλα να αντιμετωπίσουν απειλές από μη κρατικούς παράγοντες, καθώς και τους κινδύνους από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι οι δύο πλευρές πιθανότατα θα συναντηθούν ξανά σε περίπου δύο μήνες.
Ωστόσο, ακόμη και η εγκαθίδρυση ενός περιορισμένου μηχανισμού διαλόγου θα πρέπει να ξεπεράσει τη βαθιά δυσπιστία που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, ιδιαίτερα ως προς το ενδεχόμενο οι συζητήσεις για την ασφάλεια να οδηγήσουν σε περιορισμούς της τεχνολογικής ανάπτυξης.
«Θα είναι απρόθυμοι να μπουν σε οτιδήποτε θα μπορούσε να περιορίσει τις κινεζικές ενέργειες. Βασικά δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το θέμα», δήλωσε στο Bloomberg TV, για τη στάση της Κίνας, ο Κερτ Κάμπελ, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι συζητήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχουν ακόμη φτάσει σε σημείο που να επιτρέπουν στις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
Παράλληλα, η ανακοίνωση νέων αμερικανικών δασμών, που συνδέονται με τις κατηγορίες της Ουάσιγκτον ότι εμπορικοί εταίροι διαθέτουν πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, έχει μετατεθεί για μετά τη συνάντηση Τραμπ και Σι, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.
Οι αγορές, πάντως, αντέδρασαν θετικά στις εξελίξεις. Οι τεχνολογικές μετοχές ενίσχυσαν τις ασιατικές αγορές, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προμήνυαν κέρδη και στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι τιμές στα συμβόλαια σιταριού και καλαμποκιού, καθώς οι επενδυτές αναμένουν ότι η Κίνα θα αυξήσει τις αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κίνα ξεπέρασε το μισό του στόχου που είχε συμφωνηθεί για την αγορά τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων τόνων αμερικανικής σόγιας ετησίως έως το 2028. Η δέσμευση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εμπορικής εκεχειρίας που συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής στη Νότια Κορέα τον περασμένο Οκτώβριο.
Ο Αμερικανός εμπορικός εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο «προετοιμάζουν το έδαφος» για μια επιτυχημένη συνάντηση των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Όπως είπε, οι δύο πλευρές έχουν θέσει σε λειτουργία ένα Board of Trade, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πλαίσιο ηθικών κανόνων που θα διέπουν τις συγκεκριμένη σχέση.
Στα λεγόμενα «μη ευαίσθητα» προϊόντα θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται καταναλωτικά αγαθά και προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας από την Κίνα, καθώς και ενεργειακά, αγροτικά και ιατρικά προϊόντα από τις ΗΠΑ. «Υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο ένα σχετικά μικρό υποσύνολο αμερικανικών και κινεζικών προϊόντων μπορεί να διακινείται με ισορροπημένο τρόπο, να μην είναι ευαίσθητο και στο μέλλον, όταν προκύπτουν εμπορικά μέτρα, να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή κατηγορία», δήλωσε ο Γκριρ.
Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, ΗΠΑ και Κίνα εργάζονται επίσης για τη μείωση των δασμών σε αμερικανικά ενεργειακά και αγροτικά προϊόντα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού των εμπορικών φραγμών σε προϊόντα αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων από κάθε πλευρά.
Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπηρεσίες ασφαλείας και τεχνολογικές εταιρείες έχουν κατηγορήσει κινεζικές επιχειρήσεις ότι χρησιμοποιούν συστηματικά τεχνικές «απόσταξης» γνώσης από αμερικανικά μοντέλα προκειμένου να αναπτύξουν δικά τους προϊόντα.
Το Πεκίνο απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες και έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε μέτρα που θα στοχεύουν κινεζικές εταιρείες AI.
Ο Μπέσεντ, ο οποίος πρόσφατα είχε προειδοποιήσει ότι «δεν υπάρχει αύριο» εάν η Κίνα κερδίσει την κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ είναι «ανοιχτές σε συζητήσεις για την αποφυγή κοινών κινδύνων και την αποφυγή διαχωρισμού των δύο συστημάτων».
«Θα είναι απρόθυμοι να μπουν σε οτιδήποτε θα μπορούσε να περιορίσει τις κινεζικές ενέργειες. Βασικά δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το θέμα», δήλωσε στο Bloomberg TV, για τη στάση της Κίνας, ο Κερτ Κάμπελ, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι συζητήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχουν ακόμη φτάσει σε σημείο που να επιτρέπουν στις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
Χωρίς συμφωνία για παράταση της εμπορικής εκεχειρίαςΠαρά τον θετικό τόνο, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε συμφωνία για την παράταση της υφιστάμενης εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με τους Financial Times.
Παράλληλα, η ανακοίνωση νέων αμερικανικών δασμών, που συνδέονται με τις κατηγορίες της Ουάσιγκτον ότι εμπορικοί εταίροι διαθέτουν πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, έχει μετατεθεί για μετά τη συνάντηση Τραμπ και Σι, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.
Οι αγορές, πάντως, αντέδρασαν θετικά στις εξελίξεις. Οι τεχνολογικές μετοχές ενίσχυσαν τις ασιατικές αγορές, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προμήνυαν κέρδη και στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι τιμές στα συμβόλαια σιταριού και καλαμποκιού, καθώς οι επενδυτές αναμένουν ότι η Κίνα θα αυξήσει τις αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων.
Νέες αγορές αμερικανικής σόγιας από την ΚίναΚινεζικές κρατικές επιχειρήσεις αγόρασαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας αμερικανική σόγια, σύμφωνα με εμπόρους που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τουλάχιστον τέσσερα φορτία έχουν ήδη κλειστεί.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κίνα ξεπέρασε το μισό του στόχου που είχε συμφωνηθεί για την αγορά τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων τόνων αμερικανικής σόγιας ετησίως έως το 2028. Η δέσμευση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εμπορικής εκεχειρίας που συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής στη Νότια Κορέα τον περασμένο Οκτώβριο.
Αναζητούν «ασφαλείς» ζώνες για το εμπόριοΠαράλληλα με τις ευαίσθητες διαπραγματεύσεις, οι δύο πλευρές επιχειρούν να εντοπίσουν τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να διευρύνουν τις οικονομικές τους σχέσεις χωρίς να απαιτείται άμεση συνολική συμφωνία.
Ο Αμερικανός εμπορικός εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο «προετοιμάζουν το έδαφος» για μια επιτυχημένη συνάντηση των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Όπως είπε, οι δύο πλευρές έχουν θέσει σε λειτουργία ένα Board of Trade, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πλαίσιο ηθικών κανόνων που θα διέπουν τις συγκεκριμένη σχέση.
Στα λεγόμενα «μη ευαίσθητα» προϊόντα θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται καταναλωτικά αγαθά και προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας από την Κίνα, καθώς και ενεργειακά, αγροτικά και ιατρικά προϊόντα από τις ΗΠΑ. «Υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο ένα σχετικά μικρό υποσύνολο αμερικανικών και κινεζικών προϊόντων μπορεί να διακινείται με ισορροπημένο τρόπο, να μην είναι ευαίσθητο και στο μέλλον, όταν προκύπτουν εμπορικά μέτρα, να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή κατηγορία», δήλωσε ο Γκριρ.
Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, ΗΠΑ και Κίνα εργάζονται επίσης για τη μείωση των δασμών σε αμερικανικά ενεργειακά και αγροτικά προϊόντα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού των εμπορικών φραγμών σε προϊόντα αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων από κάθε πλευρά.
Η AI στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης Τραμπ-ΣιΗ Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αναδειχθεί σε ένα από τα βασικότερα μέτωπα της αμερικανοκινεζικής αντιπαράθεσης έπειτα από την τελευταία συνάντηση Τραμπ και Σι τον Μάιο.
Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπηρεσίες ασφαλείας και τεχνολογικές εταιρείες έχουν κατηγορήσει κινεζικές επιχειρήσεις ότι χρησιμοποιούν συστηματικά τεχνικές «απόσταξης» γνώσης από αμερικανικά μοντέλα προκειμένου να αναπτύξουν δικά τους προϊόντα.
Το Πεκίνο απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες και έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε μέτρα που θα στοχεύουν κινεζικές εταιρείες AI.
Ο Μπέσεντ, ο οποίος πρόσφατα είχε προειδοποιήσει ότι «δεν υπάρχει αύριο» εάν η Κίνα κερδίσει την κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ είναι «ανοιχτές σε συζητήσεις για την αποφυγή κοινών κινδύνων και την αποφυγή διαχωρισμού των δύο συστημάτων».
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