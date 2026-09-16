Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη, Βιταντόνιο Λοβάλο
Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη, Βιταντόνιο Λοβάλο
Ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη είναι πλέον ο Ζοακίμ Βαρέλα από την Πορτογαλία, ο οποίος γιόρτασε τον Ιούνιο τα 111α γενέθλιά του
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιταντόνιο Λοβάλο, ο οποίος κατείχε τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στην Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος του Αβιλιάνο στην περιφέρεια Μπασιλικάτα της νότιας Ιταλίας.
Ο Βιταντόνιο Λοβάλο, γνωστός με το προσωνύμιο «Τζιτόν», γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου 1914, λίγους μήνες προτού ξεσπάσει ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ακόμη και μετά τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής, εξακολουθούσε να φροντίζει ο ίδιος το αμπέλι του.
«Το Αβιλιάνο έχασε ένα κομμάτι της ιστορίας του», έγραψε ο δήμαρχος Τζουζέπε Μέκα στο Facebook. «Ο Τζιτόν ήταν ένας από εμάς», υπογράμμισε σε ανάρτησή του.
Ο Λοβάλο παντρεύτηκε το 1936 και απέκτησε τέσσερα παιδιά με τη σύντροφο της ζωής του, η οποία απεβίωσε το 2015 σε ηλικία 98 ετών.
Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αιχμαλωτίστηκε από τους Ναζί και κρατήθηκε σε στρατόπεδο από το 1943 μέχρι το 1945.
Σύμφωνα με στοιχεία του Gerontology Research Group (GRG), ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη είναι πλέον ο Ζοακίμ Βαρέλα από την Πορτογαλία, ο οποίος γιόρτασε τον Ιούνιο τα 111α γενέθλιά του. Στη λίστα με τους γηραιότερους ανθρώπους στην Ευρώπη κατατάσσεται πάντως στην 32η θέση, πίσω από 31 γυναίκες.
Σύμφωνα με την GRG, ο γηραιότερος άνθρωπος στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο είναι η Έθελ Κέιτεραμ από τη Βρετανία, γεννημένη στις 21 Αυγούστου 1909 (117 ετών).
Ο Βιταντόνιο Λοβάλο, γνωστός με το προσωνύμιο «Τζιτόν», γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου 1914, λίγους μήνες προτού ξεσπάσει ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ακόμη και μετά τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής, εξακολουθούσε να φροντίζει ο ίδιος το αμπέλι του.
«Το Αβιλιάνο έχασε ένα κομμάτι της ιστορίας του», έγραψε ο δήμαρχος Τζουζέπε Μέκα στο Facebook. «Ο Τζιτόν ήταν ένας από εμάς», υπογράμμισε σε ανάρτησή του.
Ο Λοβάλο παντρεύτηκε το 1936 και απέκτησε τέσσερα παιδιά με τη σύντροφο της ζωής του, η οποία απεβίωσε το 2015 σε ηλικία 98 ετών.
Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αιχμαλωτίστηκε από τους Ναζί και κρατήθηκε σε στρατόπεδο από το 1943 μέχρι το 1945.
Σύμφωνα με στοιχεία του Gerontology Research Group (GRG), ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη είναι πλέον ο Ζοακίμ Βαρέλα από την Πορτογαλία, ο οποίος γιόρτασε τον Ιούνιο τα 111α γενέθλιά του. Στη λίστα με τους γηραιότερους ανθρώπους στην Ευρώπη κατατάσσεται πάντως στην 32η θέση, πίσω από 31 γυναίκες.
Σύμφωνα με την GRG, ο γηραιότερος άνθρωπος στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο είναι η Έθελ Κέιτεραμ από τη Βρετανία, γεννημένη στις 21 Αυγούστου 1909 (117 ετών).
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