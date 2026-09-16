Στη φυλακή 62 άτομα στην Τουρκία, επιχείρηση κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
Στη φυλακή 62 άτομα στην Τουρκία, επιχείρηση κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
Η μαζική καταστολή που έχει προκαλέσει διεθνή καταδίκη, αποτελεί μέρος της εκστρατείας «Δεκαετία της Οικογένειας» που διακήρυξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με στόχο την «προστασία των παιδιών μας, του θεσμού της οικογένειας και της κοινωνικής τάξης»
Εξήντα δύο άτομα έχουν προφυλακιστεί από τη Δευτέρα στην Τουρκία, εν μέσω ενός μαζικού κύματος συλλήψεων μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ άλλα 29 άτομα αναμένεται να εμφανιστούν σήμερα στο δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη.
Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων MLSA, 13 άνθρωποι προφυλακίστηκαν χθες Τρίτη το βράδυ στην Άγκυρα, συμπεριλαμβανομένων επτά μελών της Kaos GL, μιας από τις μεγαλύτερες οργανώσεις για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Τουρκία, καθώς και πέντε διεμφυλικών ατόμων και μίας δημοσιογράφου.
Δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση του Reuters δείχνουν ότι οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν τους υπόπτους για διευκόλυνση δημοσίευσης άσεμνου υλικού, συμπεριλαμβανομένου υλικού προσβάσιμου σε παιδιά. Στο δικαστικό έγγραφο αναφέρεται ότι ο ρόλος των υπόπτων στην οργάνωση, οι αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την αστυνομική έρευνα δημιουργούν ισχυρές ενδείξεις αξιόποινης συμπεριφοράς, ενώ κρίθηκε αναγκαία η προφυλάκιση λόγω κινδύνου διαφυγής και αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων.
Η Kaos GL, μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Τουρκία, δήλωσε ότι οι συλλήψεις και οι προφυλακίσεις δεν είναι μία «νόμιμη διαδικασία», αλλά «μια απροκάλυπτη πολιτική επιχείρηση που έχει στόχο θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες». «Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των φίλων μας, οι οποίοι φυλακίστηκαν άδικα και παράνομα αφού στοχοποιήθηκαν με ψευδείς κατηγορίες και υπέστησαν μια έντονη εκστρατεία δυσφήμισης», υπογράμμισε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.
Μετά τη σύλληψή τους την Κυριακή, άλλα 28 άτομα προφυλακίστηκαν χθες με εντολή δικαστηρίου στη Μερσίνα, τόνισε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, επικαλούμενο την τοπική εισαγγελία.
Τη Δευτέρα, 21 άλλα άτομα είχαν ήδη φυλακιστεί στη Σμύρνη και στο Αϊδίνιο, τα περισσότερα από τα οποία κατηγορήθηκαν για προσβολή δημόσιας αιδούς και υποβοήθηση και συνέργεια σε πορνογραφία, σύμφωνα με εισαγγελείς.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε την Κυριακή την έναρξη νομικών διαδικασιών «εναντίον 162 υπόπτων, εννέα ενώσεων και 13 επιχειρήσεων» σε 15 τουρκικές επαρχίες, έπειτα από μεγάλης κλίμακας επιχείρηση που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας σε γκέι μπαρ και σε σπίτια ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστών.
Σύμφωνα με την Ένωση Τούρκων Δικηγόρων για τη Δικαιοσύνη (AIH), σχεδόν 110 άτομα συνελήφθησαν σε όλη την Τουρκία την Κυριακή, συμπεριλαμβανομένων 29 που επρόκειτο να εμφανιστούν στο δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη σήμερα.
Η AIH πρόσθεσε ότι άλλα 106 άτομα συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη χθες Τρίτη επειδή διαμαρτυρήθηκαν για αυτές τις συλλήψεις. Περαιτέρω συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Άγκυρα και τη Σμύρνη, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.
Αυτή η μαζική καταστολή, η οποία έχει προκαλέσει διεθνή καταδίκη, αποτελεί μέρος της εκστρατείας «Δεκαετία της Οικογένειας» που διακήρυξε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με στόχο την «προστασία των παιδιών μας, του θεσμού της οικογένειας και της κοινωνικής τάξης», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης.
Η ομοφυλοφιλία δεν τιμωρείται ποινικά στην Τουρκία, όμως η ομοφοβία είναι ευρέως διαδεδομένη μέχρι και στην κορυφή του κράτους, καθώς ο πρόεδρος Ερντογάν χαρακτηρίζει τακτικά «διεστραμμένα» τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και τα κατηγορεί ότι ευθύνονται για τη μείωση των γεννήσεων.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, «αυτή η εκτεταμένη καταστολή (...) δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την προστασία των οικογενειών και αποσκοπεί αποκλειστικά στο να βλάψει περαιτέρω μια κοινότητα που έχει ήδη πληγεί σοβαρά από δεκαετίες διακρίσεων και εκφοβισμού».
Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων MLSA, 13 άνθρωποι προφυλακίστηκαν χθες Τρίτη το βράδυ στην Άγκυρα, συμπεριλαμβανομένων επτά μελών της Kaos GL, μιας από τις μεγαλύτερες οργανώσεις για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Τουρκία, καθώς και πέντε διεμφυλικών ατόμων και μίας δημοσιογράφου.
Δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση του Reuters δείχνουν ότι οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν τους υπόπτους για διευκόλυνση δημοσίευσης άσεμνου υλικού, συμπεριλαμβανομένου υλικού προσβάσιμου σε παιδιά. Στο δικαστικό έγγραφο αναφέρεται ότι ο ρόλος των υπόπτων στην οργάνωση, οι αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την αστυνομική έρευνα δημιουργούν ισχυρές ενδείξεις αξιόποινης συμπεριφοράς, ενώ κρίθηκε αναγκαία η προφυλάκιση λόγω κινδύνου διαφυγής και αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων.
Η Kaos GL, μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Τουρκία, δήλωσε ότι οι συλλήψεις και οι προφυλακίσεις δεν είναι μία «νόμιμη διαδικασία», αλλά «μια απροκάλυπτη πολιτική επιχείρηση που έχει στόχο θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες». «Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των φίλων μας, οι οποίοι φυλακίστηκαν άδικα και παράνομα αφού στοχοποιήθηκαν με ψευδείς κατηγορίες και υπέστησαν μια έντονη εκστρατεία δυσφήμισης», υπογράμμισε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.
Μετά τη σύλληψή τους την Κυριακή, άλλα 28 άτομα προφυλακίστηκαν χθες με εντολή δικαστηρίου στη Μερσίνα, τόνισε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, επικαλούμενο την τοπική εισαγγελία.
Τη Δευτέρα, 21 άλλα άτομα είχαν ήδη φυλακιστεί στη Σμύρνη και στο Αϊδίνιο, τα περισσότερα από τα οποία κατηγορήθηκαν για προσβολή δημόσιας αιδούς και υποβοήθηση και συνέργεια σε πορνογραφία, σύμφωνα με εισαγγελείς.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε την Κυριακή την έναρξη νομικών διαδικασιών «εναντίον 162 υπόπτων, εννέα ενώσεων και 13 επιχειρήσεων» σε 15 τουρκικές επαρχίες, έπειτα από μεγάλης κλίμακας επιχείρηση που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας σε γκέι μπαρ και σε σπίτια ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστών.
Σύμφωνα με την Ένωση Τούρκων Δικηγόρων για τη Δικαιοσύνη (AIH), σχεδόν 110 άτομα συνελήφθησαν σε όλη την Τουρκία την Κυριακή, συμπεριλαμβανομένων 29 που επρόκειτο να εμφανιστούν στο δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη σήμερα.
Η AIH πρόσθεσε ότι άλλα 106 άτομα συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη χθες Τρίτη επειδή διαμαρτυρήθηκαν για αυτές τις συλλήψεις. Περαιτέρω συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Άγκυρα και τη Σμύρνη, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.
Αυτή η μαζική καταστολή, η οποία έχει προκαλέσει διεθνή καταδίκη, αποτελεί μέρος της εκστρατείας «Δεκαετία της Οικογένειας» που διακήρυξε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με στόχο την «προστασία των παιδιών μας, του θεσμού της οικογένειας και της κοινωνικής τάξης», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης.
Η ομοφυλοφιλία δεν τιμωρείται ποινικά στην Τουρκία, όμως η ομοφοβία είναι ευρέως διαδεδομένη μέχρι και στην κορυφή του κράτους, καθώς ο πρόεδρος Ερντογάν χαρακτηρίζει τακτικά «διεστραμμένα» τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και τα κατηγορεί ότι ευθύνονται για τη μείωση των γεννήσεων.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, «αυτή η εκτεταμένη καταστολή (...) δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την προστασία των οικογενειών και αποσκοπεί αποκλειστικά στο να βλάψει περαιτέρω μια κοινότητα που έχει ήδη πληγεί σοβαρά από δεκαετίες διακρίσεων και εκφοβισμού».
Στην κυβερνητική αυτή καταστολή με στόχο την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αντιδράσει ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει την εκστρατεία της αδιαφορώντας για τις διεθνείς ανησυχίες και καταδίκες.
Ωστόσο η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει την εκστρατεία της αδιαφορώντας για τις διεθνείς ανησυχίες και καταδίκες.
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