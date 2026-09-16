Στη φυλακή 62 άτομα στην Τουρκία, επιχείρηση κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Η μαζική καταστολή που έχει προκαλέσει διεθνή καταδίκη, αποτελεί μέρος της εκστρατείας «Δεκαετία της Οικογένειας» που διακήρυξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με στόχο την «προστασία των παιδιών μας, του θεσμού της οικογένειας και της κοινωνικής τάξης»