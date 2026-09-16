Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Τουλάχιστον 82 νεκροί από την κατάρρευση χρυσωρυχείου στο Σουδάν
Τουλάχιστον 82 νεκροί από την κατάρρευση χρυσωρυχείου στο Σουδάν
Το μεγαλύτερο μέρος του χρυσού που εξορύσσεται προέρχεται από μικρής κλίμακας παράνομα ορυχεία
Τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 άλλοι τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση ενός χρυσωρυχείου σε απομακρυσμένη περιοχή βόρεια της πόλης αλ-Νουχούντ στο Δυτικό Κορντοφάν του Σουδάν, δήλωσε μια πηγή εντός των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) που ελέγχουν την περιοχή, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό του δυστυχήματος.
«Ένας απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων παραμένει παγιδευμένος κάτω από ερείπια και οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται με υποτυπώδη μέσα», δήλωσε η πηγή, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.
Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) τον Απρίλιο του 2023, και οι δύο πλευρές έχουν χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της μεταλλευτικής βιομηχανίας, εκτός από την υποστήριξη από ξένες χώρες.
Ο πόλεμος έχει καταστρέψει την ήδη εύθραυστη οικονομία του Σουδάν, όπου σχεδόν 20 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΗΕ.
«Ένας απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων παραμένει παγιδευμένος κάτω από ερείπια και οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται με υποτυπώδη μέσα», δήλωσε η πηγή, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.
Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) τον Απρίλιο του 2023, και οι δύο πλευρές έχουν χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της μεταλλευτικής βιομηχανίας, εκτός από την υποστήριξη από ξένες χώρες.
Ο πόλεμος έχει καταστρέψει την ήδη εύθραυστη οικονομία του Σουδάν, όπου σχεδόν 20 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΗΕ.
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