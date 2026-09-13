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Επιχείρηση της αστυνομίας σε μπαρ και σπίτια ακτιβιστών ΛΟΑΤΚΙ+ στην Τουρκία, στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας
Ασκήθηκαν δικαστικές διώξεις σε βάρος 162 υπόπτων, 9 ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε συνολικά 15 επαρχίες
«Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων 'Η οικογένειά μου είναι ασφαλής' (...) που διεξάγονται σε συνεργασία με τις δυνάμεις της αστυνομίας μας και της χωροφυλακής μας, ασκήθηκαν δικαστικές διώξεις σε βάρος 162 υπόπτων, 9 ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε (...) συνολικά 15 επαρχίες», μεταξύ των οποίων εκείνες της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, έγραψε στο X ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ.
Ο υπουργός δεν διευκρίνισε πόσοι έχουν συλληφθεί, αλλά υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της «Δεκαετίας της Οικογένειας», που κηρύχθηκε από τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να «προστατευθούν τα παιδιά μας, ο θεσμός της οικογένειας και η κοινωνική τάξη».
Turkish police have carried out a series of raids overnight on LGBTI clubs, organisations and homes of activists in what appears to be a widespread crackdown in line with Pres Erdogan’s ‘family vision’. 162 suspects, 9 associations, and 13 businesses across 15 provinces are being… https://t.co/6rDr3E31o2— Alex Crawford (@AlexCrawfordSky) September 13, 2026
Στην Κωνσταντινούπολη, αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε γκέι μπαρ και σε ένα νυκτερινό κέντρο που θεωρείται καταφύγιο της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Στοχοθετήθηκε επίσης ένα ανδρικό χαμάμ, γνωστό ως χώρος πορνείας.
Η ένωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ Kaos GL εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως «περισσότερα από δέκα» μέλη της «συνελήφθησαν έπειτα από αστυνομικές έρευνες στα σπίτια τους».
🔴 LGBTİ+ derneklerine yönelik düzenlenen operasyona ait görüntüler yayınlandı. pic.twitter.com/VSyWYL9HyB— İstikbal Postası Gazetesi (@istikbalpostasi) September 13, 2026
Ο λογαριασμος της Kaos GL στο X, καθώς και αυτοί μιας δεκαπενταριάς άλλων οργανώσεων και ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ είχαν ήδη μπλοκαριστεί χθες, Σάββατο, στην Τουρκία κατόπιν αιτήματος των αρχών.
🚨 “AİLEM GÜVENDE” operasyonu başladı.— Midyat GÜNDEM (@midyatgundem) September 13, 2026
12-13 Eylül’de 6 LGBTİ+ derneği, 10 işletme ve onlarca adrese baskın.
73 hesaba erişim engeli.
KAOS GL dahil yöneticiler gözaltında.
Aile ve çocuk korunacak mı, yoksa propaganda sürecek mi?#AilemGüvende #LGBT pic.twitter.com/zqy15OmvxS
Turkish police carry out widespread raids on LGBTQ bars, activists’ homes https://t.co/YYXVowSChq pic.twitter.com/xegZP0JNM4— Gay Travel & Tourism (@gaytourism) September 13, 2026
«Η ύπαρξη δεν μπορεί να απαγορευθεί ούτε να εμποδισθεί. Τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ είναι ανθρώπινα δικαιώματα!», αντέδρασε μέσω του X η βουλευτής Κωνσταντινούπολης του αριστερού φιλοκουρδικού κόμματος DEM Οζγκιούλ Σακί.
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