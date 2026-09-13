Επιχείρηση της αστυνομίας σε μπαρ και σπίτια ακτιβιστών ΛΟΑΤΚΙ+ στην Τουρκία, στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία ΛΟΑΤΚΙ+ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Επιχείρηση της αστυνομίας σε μπαρ και σπίτια ακτιβιστών ΛΟΑΤΚΙ+ στην Τουρκία, στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας

Ασκήθηκαν δικαστικές διώξεις σε βάρος 162 υπόπτων, 9 ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε συνολικά 15 επαρχίες

Επιχείρηση της αστυνομίας σε μπαρ και σπίτια ακτιβιστών ΛΟΑΤΚΙ+ στην Τουρκία, στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας
15 ΣΧΟΛΙΑ
Η τουρκική αστυνομία προχώρησε νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας, ανακοίνωσαν οι αρχές και μία από τις ενώσεις που στοχοθετήθηκαν.

«Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων 'Η οικογένειά μου είναι ασφαλής' (...) που διεξάγονται σε συνεργασία με τις δυνάμεις της αστυνομίας μας και της χωροφυλακής μας, ασκήθηκαν δικαστικές διώξεις σε βάρος 162 υπόπτων, 9 ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε (...) συνολικά 15 επαρχίες», μεταξύ των οποίων εκείνες της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, έγραψε στο X ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ.

Ο υπουργός δεν διευκρίνισε πόσοι έχουν συλληφθεί, αλλά υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της «Δεκαετίας της Οικογένειας», που κηρύχθηκε από τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να «προστατευθούν τα παιδιά μας, ο θεσμός της οικογένειας και η κοινωνική τάξη».



Στην Κωνσταντινούπολη, αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε γκέι μπαρ και σε ένα νυκτερινό κέντρο που θεωρείται καταφύγιο της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Στοχοθετήθηκε επίσης ένα ανδρικό χαμάμ, γνωστό ως χώρος πορνείας.

Η ένωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ Kaos GL εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως «περισσότερα από δέκα» μέλη της «συνελήφθησαν έπειτα από αστυνομικές έρευνες στα σπίτια τους».

Κλείσιμο
«Η αστυνομία ερεύνησε επίσης τα γραφεία της ένωσης», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι στοχοθετείται κυρίως με την κατηγορία της «προσβολής της δημοσίας αιδούς».

Ο λογαριασμος της Kaos GL στο X, καθώς και αυτοί μιας δεκαπενταριάς άλλων οργανώσεων και ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ είχαν ήδη μπλοκαριστεί χθες, Σάββατο, στην Τουρκία κατόπιν αιτήματος των αρχών.


Η ομοφυλοφιλία δεν τιμωρείται ποινικά στην Τουρκία, όμως η ομοφοβία είναι ευρέως διαδεδομένη μέχρι και στην κορυφή του κράτους, καθώς ο πρόεδρος Ερντογάν χαρακτηρίζει τακτικά «διεστραμμένους» τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και τα κατηγορεί ότι ευθύνονται για τη μείωση των γεννήσεων.



«Η ύπαρξη δεν μπορεί να απαγορευθεί ούτε να εμποδισθεί. Τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ είναι ανθρώπινα δικαιώματα!», αντέδρασε μέσω του X η βουλευτής Κωνσταντινούπολης του αριστερού φιλοκουρδικού κόμματος DEM Οζγκιούλ Σακί.
15 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης