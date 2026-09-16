Ασθενής επιτέθηκε άγρια σε νοσηλεύτρια σε νοσοκομείο του Μαϊάμι: Τη χτύπησε στο κεφάλι, σκληρό βίντεο



Τι απαντά το νοσοκομείο



Ανοιχτές οι δικαστικές υποθέσεις

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι χρειάστηκε να καταθέσει δεύτερη αγωγή προκειμένου το Jackson Health System να παραδώσει το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.Κατά τον δικηγόρο, αστυνομικοί δεν έφτασαν εγκαίρως στο σημείο, ενώ το προσωπικό ασφαλείας εμφανίστηκε αφού οι εργαζόμενοι είχαν ήδη ακινητοποιήσει τον άνδρα.«Είναι ντροπή», είπε χαρακτηριστικά.Από την πλευρά του, το Jackson Memorial Hospital απορρίπτει την εικόνα ανεπαρκούς φύλαξης.Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι τέσσερις ειδικοί ασφαλείας βρίσκονται αποκλειστικά στα επείγοντα σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, ενώ δύο εκτός υπηρεσίας αστυνομικοί της κομητείας Miami-Dade βρίσκονται επίσης συνεχώς στους χώρους του νοσοκομείου.Το Jackson Health System ανέφερε ακόμη ότι ο πρώτος υπεύθυνος ασφαλείας έφτασε στο σημείο μέσα σε δευτερόλεπτα και ότι ακολούθησαν και άλλοι.Παράλληλα, σημείωσε ότι όλο το προσωπικό των επειγόντων υποχρεούται να παρακολουθεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρόληψη βίας στον χώρο εργασίας και για τη διαχείριση επιθετικών συμπεριφορών.Το νοσοκομείο τόνισε ότι διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης περιστατικών βίας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση εργαζομένων, μέτρα ασφαλείας, συνεργασία με τις Αρχές και συγκεκριμένα πρωτόκολλα αντίδρασης.Ο Ρούμπιν είχε ήδη εμπλακεί σε άλλη ποινική υπόθεση από το 2024, όταν είχε κατηγορηθεί για επίθεση σε αστυνομικό.Μετά την επίθεση στο Jackson Memorial, οι κατηγορίες σε βάρος του είχαν αρχικά αποσυρθεί, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τα θύματα από το προσωπικό του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, όμως, η υπόθεση άνοιξε εκ νέου και του απαγγέλθηκαν ξανά κατηγορίες.Τόσο η ποινική υπόθεση που αφορά την επίθεση στο νοσοκομείο όσο και η αστική αγωγή της νοσηλεύτριας κατά του Jackson Memorial παραμένουν ανοιχτές.Παράλληλα, ο δικηγόρος της Εγκιλεόρ έχει καταθέσει και αγωγή για την προστασία της ως whistleblower, ώστε, όπως υποστηρίζει, να αποτραπούν τυχόν αντίποινα εις βάρος της.