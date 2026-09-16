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Ασθενής επιτέθηκε άγρια σε νοσηλεύτρια σε νοσοκομείο του Μαϊάμι: Τη χτύπησε στο κεφάλι, σκληρό βίντεο
Ασθενής επιτέθηκε άγρια σε νοσηλεύτρια σε νοσοκομείο του Μαϊάμι: Τη χτύπησε στο κεφάλι, σκληρό βίντεο
Πήγε να προστατεύσει μία συνάδελφό της - Το θύμα, Γιανίρα Εγκιλεόρ, μήνυσε το νοσοκομείο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας
Σοκαριστικές εικόνες από την επίθεση ασθενούς σε νοσηλεύτρια μέσα στα επείγοντα του Jackson Memorial Hospital στο Μαϊάμι ήρθαν στο φως, μήνες μετά το περιστατικό και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαμάχη για τα μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο.
Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει από δύο διαφορετικές γωνίες την επίθεση που σημειώθηκε στις 30 Μαΐου, με θύμα τη νοσηλεύτρια Γιανίρα Εγκιλεόρ και συναδέλφους της.
Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Γουενγιού Ρούμπιν, τη χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι και την έριξε στο έδαφος. «Με χτύπησε συνολικά τρεις φορές στο κεφάλι και με πέταξε στο πάτωμα. Κάλυψα το πρόσωπό μου με τα χέρια μου», δήλωσε η Εγκιλεόρ.
Δείτε το βίντεο
Η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι ο άνδρας στράφηκε εναντίον της όταν εκείνη προσπάθησε να προστατεύσει μια συνάδελφό της που δεχόταν επίθεση.
«Άκουσα μια δυνατή κραυγή από μία εργαζόμενη. Γύρισα και είδα αυτόν τον άνδρα να τρέχει πίσω της προς τον σταθμό των νοσηλευτών. Πήγα προς το μέρος τους και ήταν έτοιμος να τη χτυπήσει. Του είπα “όχι, μην τη χτυπήσεις”. Γύρισε και με γρονθοκόπησε», περιέγραψε.
Στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται προσωπικό του νοσοκομείου να σπεύδει να βοηθήσει τη νοσηλεύτρια και να ακινητοποιεί τελικά τον άνδρα στο πάτωμα.
Η Εγκιλεόρ μεταφέρθηκε αμέσως σε αίθουσα του νοσοκομείου ως ασθενής και υποβλήθηκε σε εξετάσεις και απεικονιστικούς ελέγχους για να διαπιστωθεί η έκταση των τραυματισμών της.
Λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση, η νοσηλεύτρια ανακοίνωσε ότι προσέφυγε νομικά κατά του Jackson Memorial Hospital, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού.
Ο δικηγόρος της, Μάικλ Πίτσι, υποστήριξε ότι το περιστατικό θα μπορούσε να έχει καταλήξει πολύ χειρότερα.
«Μιλάμε για νοσηλευτές που θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί. Είναι τόσο φρικτό που δύσκολα το παρακολουθεί κανείς», δήλωσε.
Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει από δύο διαφορετικές γωνίες την επίθεση που σημειώθηκε στις 30 Μαΐου, με θύμα τη νοσηλεύτρια Γιανίρα Εγκιλεόρ και συναδέλφους της.
Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Γουενγιού Ρούμπιν, τη χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι και την έριξε στο έδαφος. «Με χτύπησε συνολικά τρεις φορές στο κεφάλι και με πέταξε στο πάτωμα. Κάλυψα το πρόσωπό μου με τα χέρια μου», δήλωσε η Εγκιλεόρ.
Δείτε το βίντεο
WATCH: Chilling surveillance video shows the moment ER nurse Yanira Eguileor is punched in the head three times and thrown to the floor after stepping in to protect a colleague from a violent patient at Jackson Memorial Hospital.— Fox News (@FoxNews) September 16, 2026
Eguileor says the patient turned on her when she… pic.twitter.com/ljZWZJZb8Z
Η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι ο άνδρας στράφηκε εναντίον της όταν εκείνη προσπάθησε να προστατεύσει μια συνάδελφό της που δεχόταν επίθεση.
Το θύμα πήγε να προστατεύσει συνάδελφό της
«Άκουσα μια δυνατή κραυγή από μία εργαζόμενη. Γύρισα και είδα αυτόν τον άνδρα να τρέχει πίσω της προς τον σταθμό των νοσηλευτών. Πήγα προς το μέρος τους και ήταν έτοιμος να τη χτυπήσει. Του είπα “όχι, μην τη χτυπήσεις”. Γύρισε και με γρονθοκόπησε», περιέγραψε.
Στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται προσωπικό του νοσοκομείου να σπεύδει να βοηθήσει τη νοσηλεύτρια και να ακινητοποιεί τελικά τον άνδρα στο πάτωμα.
Η Εγκιλεόρ μεταφέρθηκε αμέσως σε αίθουσα του νοσοκομείου ως ασθενής και υποβλήθηκε σε εξετάσεις και απεικονιστικούς ελέγχους για να διαπιστωθεί η έκταση των τραυματισμών της.
Λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση, η νοσηλεύτρια ανακοίνωσε ότι προσέφυγε νομικά κατά του Jackson Memorial Hospital, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού.
Η μήνυση κατά του νοσοκομείου
Ο δικηγόρος της, Μάικλ Πίτσι, υποστήριξε ότι το περιστατικό θα μπορούσε να έχει καταλήξει πολύ χειρότερα.
«Μιλάμε για νοσηλευτές που θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί. Είναι τόσο φρικτό που δύσκολα το παρακολουθεί κανείς», δήλωσε.
Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι χρειάστηκε να καταθέσει δεύτερη αγωγή προκειμένου το Jackson Health System να παραδώσει το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.
Κατά τον δικηγόρο, αστυνομικοί δεν έφτασαν εγκαίρως στο σημείο, ενώ το προσωπικό ασφαλείας εμφανίστηκε αφού οι εργαζόμενοι είχαν ήδη ακινητοποιήσει τον άνδρα.
«Είναι ντροπή», είπε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, το Jackson Memorial Hospital απορρίπτει την εικόνα ανεπαρκούς φύλαξης.
Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι τέσσερις ειδικοί ασφαλείας βρίσκονται αποκλειστικά στα επείγοντα σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, ενώ δύο εκτός υπηρεσίας αστυνομικοί της κομητείας Miami-Dade βρίσκονται επίσης συνεχώς στους χώρους του νοσοκομείου.
Το Jackson Health System ανέφερε ακόμη ότι ο πρώτος υπεύθυνος ασφαλείας έφτασε στο σημείο μέσα σε δευτερόλεπτα και ότι ακολούθησαν και άλλοι.
Παράλληλα, σημείωσε ότι όλο το προσωπικό των επειγόντων υποχρεούται να παρακολουθεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρόληψη βίας στον χώρο εργασίας και για τη διαχείριση επιθετικών συμπεριφορών.
Το νοσοκομείο τόνισε ότι διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης περιστατικών βίας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση εργαζομένων, μέτρα ασφαλείας, συνεργασία με τις Αρχές και συγκεκριμένα πρωτόκολλα αντίδρασης.
Ο Ρούμπιν είχε ήδη εμπλακεί σε άλλη ποινική υπόθεση από το 2024, όταν είχε κατηγορηθεί για επίθεση σε αστυνομικό.
Μετά την επίθεση στο Jackson Memorial, οι κατηγορίες σε βάρος του είχαν αρχικά αποσυρθεί, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τα θύματα από το προσωπικό του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, όμως, η υπόθεση άνοιξε εκ νέου και του απαγγέλθηκαν ξανά κατηγορίες.
Τόσο η ποινική υπόθεση που αφορά την επίθεση στο νοσοκομείο όσο και η αστική αγωγή της νοσηλεύτριας κατά του Jackson Memorial παραμένουν ανοιχτές.
Παράλληλα, ο δικηγόρος της Εγκιλεόρ έχει καταθέσει και αγωγή για την προστασία της ως whistleblower, ώστε, όπως υποστηρίζει, να αποτραπούν τυχόν αντίποινα εις βάρος της.
Κατά τον δικηγόρο, αστυνομικοί δεν έφτασαν εγκαίρως στο σημείο, ενώ το προσωπικό ασφαλείας εμφανίστηκε αφού οι εργαζόμενοι είχαν ήδη ακινητοποιήσει τον άνδρα.
«Είναι ντροπή», είπε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, το Jackson Memorial Hospital απορρίπτει την εικόνα ανεπαρκούς φύλαξης.
Τι απαντά το νοσοκομείο
Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι τέσσερις ειδικοί ασφαλείας βρίσκονται αποκλειστικά στα επείγοντα σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, ενώ δύο εκτός υπηρεσίας αστυνομικοί της κομητείας Miami-Dade βρίσκονται επίσης συνεχώς στους χώρους του νοσοκομείου.
Το Jackson Health System ανέφερε ακόμη ότι ο πρώτος υπεύθυνος ασφαλείας έφτασε στο σημείο μέσα σε δευτερόλεπτα και ότι ακολούθησαν και άλλοι.
Παράλληλα, σημείωσε ότι όλο το προσωπικό των επειγόντων υποχρεούται να παρακολουθεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρόληψη βίας στον χώρο εργασίας και για τη διαχείριση επιθετικών συμπεριφορών.
Το νοσοκομείο τόνισε ότι διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης περιστατικών βίας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση εργαζομένων, μέτρα ασφαλείας, συνεργασία με τις Αρχές και συγκεκριμένα πρωτόκολλα αντίδρασης.
Ο Ρούμπιν είχε ήδη εμπλακεί σε άλλη ποινική υπόθεση από το 2024, όταν είχε κατηγορηθεί για επίθεση σε αστυνομικό.
Ανοιχτές οι δικαστικές υποθέσεις
Μετά την επίθεση στο Jackson Memorial, οι κατηγορίες σε βάρος του είχαν αρχικά αποσυρθεί, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τα θύματα από το προσωπικό του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, όμως, η υπόθεση άνοιξε εκ νέου και του απαγγέλθηκαν ξανά κατηγορίες.
Τόσο η ποινική υπόθεση που αφορά την επίθεση στο νοσοκομείο όσο και η αστική αγωγή της νοσηλεύτριας κατά του Jackson Memorial παραμένουν ανοιχτές.
Παράλληλα, ο δικηγόρος της Εγκιλεόρ έχει καταθέσει και αγωγή για την προστασία της ως whistleblower, ώστε, όπως υποστηρίζει, να αποτραπούν τυχόν αντίποινα εις βάρος της.
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