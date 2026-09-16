«Ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο» κηρύσσει ένα χωριό 350 κατοίκων λόγω των σχεδίων για δημιουργία καταυλισμού

Το Πίντινγκτον του Οξφορντσάιρ αντέδρασε με συμβολικό δημοψήφισμα στα σχέδια για μετατροπή πρώην στρατιωτικής εγκατάστασης σε κέντρο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο – Μαθήματα αυτοάμυνας, κάμερες ασφαλείας και επιστολή ακόμη και στον Τραμπ

Πίντινγκτον στο Οξφορντσάιρ της νοτιοανατολικής Αγγλίας, το οποίο είναι τόσο μικρό, που δεν έχει ούτε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά καταστήματα της βρετανικής κουλτούρας, τις γνωστές παμπ.



Φέτος το καλοκαίρι, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα σχέδιο που άλλαξε πλήρως την καθημερινότητα των περίπου 350 κατοίκων του: τη φιλοξενία 1.250 αντρών αιτούντων άσυλο σε εγκαταλελειμμένη στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο χωριό και την παραμονή τους εκεί για όσο διάστημα εξετάζονται οι αιτήσεις τους.







Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στην περιοχή, μετατρέποντας αυτή τη μικρή γωνιά της Αγγλίας σε χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυξανόμενης κοινωνικής έντασης γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η Βρετανία διαχειρίζεται τις δεκάδες χιλιάδες αιτούντων άσυλο που φτάνουν στη χώρα.







Οι κάτοικοι έφτασαν, μάλιστα, στο σημείο να οργανώσουν δημοψήφισμα με το ερώτημα εάν το χωριό θα πρέπει συμβολικά να «κηρύξει την ανεξαρτησία του» από το Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια κίνηση χωρίς νομική ισχύ, αλλά με στόχο να τραβήξει την προσοχή της κυβέρνησης.



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν το πρωί της Τετάρτης, συνολικά 285 άτομα (από τα 312 που ψήφισαν) τάχθηκαν υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ 26 ψήφισαν κατά. Ένα ψηφοδέλτιο ήταν άκυρο.



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Μαθήματα αυτοάμυνας και κάμερες ασφαλείας Ορισμένες γυναίκες στο χωριό, δηλώνοντας ότι αισθάνονται ανασφάλεια στην προοπτική να εγκατασταθεί τόσο μεγάλος αριθμός άγνωστων ανδρών δίπλα στην κοινότητά τους, έχουν αρχίσει μαθήματα αυτοάμυνας.



Άλλοι κάτοικοι εξετάζουν την εγκατάσταση ασύρματων καμερών ασφαλείας. Στην είσοδο του χωριού έχει τοποθετηθεί μάλιστα μια νέα πινακίδα που γράφει: «Εγώ είμαι ο Σπάρτακος. Εσύ είσαι ο Σπάρτακος. Είμαστε όλοι Σπάρτακος».



Μια εκκλησία του 14ου αιώνα, μια μικρή κοινοτική αίθουσα, γραφικές στέγες από άχυρο και μονοπάτια που διασχίζουν τους καταπράσινους λόφους της αγγλικής υπαίθρου. Αυτά είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το χωριόστοτης νοτιοανατολικής, το οποίο είναι τόσο μικρό, που δεν έχει ούτε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά καταστήματα της βρετανικής κουλτούρας, τις γνωστές παμπ.Φέτος το καλοκαίρι, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα σχέδιο που άλλαξε πλήρως την καθημερινότητα των περίπου 350 κατοίκων του: τη φιλοξενίααιτούντων άσυλο σε εγκαταλελειμμένη στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο χωριό και την παραμονή τους εκεί για όσο διάστημα εξετάζονται οι αιτήσεις τους.Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει, οι πρόσφυγες θα είναι σχεδόν τετραπλάσιοι από τους κατοίκους του χωριού.Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στην περιοχή, μετατρέποντας αυτή τη μικρή γωνιά της Αγγλίας σε χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυξανόμενης κοινωνικής έντασης γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η Βρετανία διαχειρίζεται τις δεκάδες χιλιάδες αιτούντων άσυλο που φτάνουν στη χώρα.Οι κάτοικοι έφτασαν, μάλιστα, στο σημείο να οργανώσουν δημοψήφισμα με το ερώτημα εάν το χωριό θα πρέπει συμβολικά να «κηρύξει την ανεξαρτησία του» από το Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια κίνηση χωρίς νομική ισχύ, αλλά με στόχο να τραβήξει την προσοχή της κυβέρνησης.Ορισμένες γυναίκες στο χωριό, δηλώνοντας ότι αισθάνονται ανασφάλεια στην προοπτική να εγκατασταθεί τόσο μεγάλος αριθμός άγνωστων ανδρών δίπλα στην κοινότητά τους, έχουν αρχίσει μαθήματα αυτοάμυνας.Άλλοι κάτοικοι εξετάζουν την εγκατάσταση ασύρματων καμερών ασφαλείας. Στην είσοδο του χωριού έχει τοποθετηθεί μάλιστα μια νέα πινακίδα που γράφει:





Στο πλευρό των κατοίκων τάχθηκε μέσω του X και ο Έλον Μασκ, υποστηρίζοντας ότι όσα συμβαίνουν στο Πίντινγκτον αποτελούν προειδοποίηση για το τι θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλα μικρά αγγλικά χωριά αν δεν ελεγχθεί η μετανάστευση.



Ο επικεφαλής του κοινοτικού συμβουλίου, Τιμ ΜακΝάλι, έφτασε ακόμη και στο σημείο να στείλει επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, θεωρώντας ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν ακούει τις ανησυχίες των κατοίκων. «Πρέπει να εξετάσω κάθε μέτρο που μπορώ, κάθε εργαλείο που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να ασκήσω πίεση σε αυτή την κυβέρνηση, ώστε είτε να υποχωρήσει είτε να κάνει επιτέλους αυτό που πρέπει και να ακούσει τις ανησυχίες των ανθρώπων», είπε.



Η βρετανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, δεν αλλάζει στάση, με τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να δηλώνει ότι όλες οι περιοχές της χώρας πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί στη φιλοξενία αιτούντων άσυλο.



Ένας καταυλισμός 15 λεπτά από το χωριό Εφόσον το έργο ολοκληρωθεί, η πρώην στρατιωτική εγκατάσταση, περιφραγμένη με συρματόπλεγμα και σε απόσταση περίπου 15 λεπτών με τα πόδια από το χωριό, θα μετατραπεί σε χώρο φιλοξενίας, με τους αιτούντες άσυλο να μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται ελεύθερα από τις εγκαταστάσεις.



Οι κάτοικοι φοβούνται ότι το χωριό θα δεχθεί δυσανάλογη πίεση, ότι οι τιμές των ακινήτων θα μειωθούν και ότι μπορεί να αυξηθεί η εγκληματικότητα. Ορισμένοι μιλούν ακόμη και για την κατασκευή φραχτών ή τοίχων γύρω από τα σπίτια τους για να αισθάνονται ασφαλέστεροι.







Άλλοι έχουν στραφεί σε μια διαφορετική τακτική: εθελοντές αναζητούν σπάνια είδη νυχτερίδων στα γύρω δάση, ελπίζοντας ότι τυχόν ευρήματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περιβαλλοντικά εμπόδια στην υλοποίηση του έργου.



Περίπου 200.000 αφίξεις με μικρά σκάφη από το 2018 Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των αιτούντων άσυλο που φτάνουν στη Βρετανία έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς τα δίκτυα διακινητών άρχισαν να χρησιμοποιούν μικρά φουσκωτά σκάφη για τη μεταφορά ανθρώπων μέσω της Μάγχης από τη Γαλλία.



Από το 2018, περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν φτάσει στη χώρα μέσω αυτής της διαδρομής. Όσοι ζητούν άσυλο στη Βρετανία μπορεί να περιμένουν μήνες ή ακόμη και χρόνια μέχρι να εξεταστεί η αίτησή τους. Πολλοί δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτοποίησης ή διαβατήριο, γεγονός που δυσκολεύει τις βρετανικές αρχές να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα και τη χώρα προέλευσής τους.



Όσο εξετάζεται η αίτησή τους, δεν επιτρέπεται να εργάζονται και στεγάζονται σε καταλύματα που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο.



Την ίδια ώρα, υποθέσεις εγκληματικότητας στις οποίες εμπλέκονται αιτούντες άσυλο λαμβάνουν συχνά μεγάλη δημοσιότητα στον βρετανικό Τύπο, τροφοδοτώντας περαιτέρω την πολιτική αντιπαράθεση.



Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αιτών άσυλο από το Νότιο Σουδάν καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκιση για τη δολοφονία μιας 27χρονης γυναίκας, ενώ τον Αύγουστο ένας Σύρος αιτών άσυλο καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες.



Το καλοκαίρι, η βρετανική κυβέρνηση άρχισε επίσης να διανέμει ενημερωτικά φυλλάδια σε αιτούντες άσυλο σχετικά με τη σεξουαλική συναίνεση, εξηγώντας ότι στη Βρετανία απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο πλευρών και ότι η σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση συνιστά βιασμό και σοβαρό ποινικό αδίκημα.



Από τα ξενοδοχεία στα παλιά στρατόπεδα Μετά την πανδημία δημιουργήθηκε τεράστια συσσώρευση εκκρεμών αιτήσεων ασύλου. Η κυβέρνηση άρχισε τότε να χρησιμοποιεί ξενοδοχεία για τη στέγαση αιτούντων, προκαλώντας αντιδράσεις εξαιτίας του υψηλού κόστους σε μια περίοδο αυξανόμενων φόρων και μεγάλης πίεσης στις δημόσιες υπηρεσίες.



Πέρυσι, το βρετανικό Δημόσιο δαπάνησε 1,7 δισ. λίρες – περίπου 2,3 δισ. δολάρια – για τη στέγαση αιτούντων άσυλο. Σε μια προσπάθεια να μειώσει το κόστος αλλά και να απαντήσει στην κριτική ότι η φιλοξενία σε ξενοδοχεία είναι υπερβολικά δαπανηρή, η κυβέρνηση αποφάσισε να στραφεί σε παλιές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.



Τρεις τέτοιες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνη κοντά στο Πίντινγκτον, προορίζονται για τη φιλοξενία συνολικά περίπου 4.000 ανθρώπων.



Το υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι η στέγαση σε παλιούς στρατώνες μπορεί αφενός να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο παράτυπης διέλευσης της Μάγχης και αφετέρου να διευκολύνει τις αρχές να γνωρίζουν πού βρίσκονται οι αιτούντες άσυλο.



Αντιδράσεις και σε άλλες περιοχές Τα σχέδια έχουν προκαλέσει αντιπαραθέσεις και αλλού στη Βρετανία.



Πρόταση για τη μετατροπή στρατώνα στο Ινβερνές της Σκωτίας σε χώρο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο εγκαταλείφθηκε νωρίτερα φέτος έπειτα από αντιδράσεις κατοίκων.



Τον Ιανουάριο, εκατοντάδες άνθρωποι κρατώντας αγγλικές σημαίες πραγματοποίησαν πορεία σε μικρή πόλη του Σάσεξ όταν ανακοινώθηκε αντίστοιχο σχέδιο.



Το καλοκαίρι, ακροδεξιοί διαδηλωτές απέκλεισαν προσωρινά την πρόσβαση στο λιμάνι του Ντόβερ, όπου γίνεται η πρώτη διαχείριση όσων φτάνουν μέσω της Μάγχης. Ένας από τους επικεφαλής εκείνης της κινητοποίησης έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα οργανώσει διαδηλώσεις και στο Πίντινγκτον εάν ανοίξει η στρατιωτική εγκατάσταση.



Οι κάτοικοι του Πίντινγκτον, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι δεν θέλουν η δική τους κινητοποίηση να πάρει τέτοια μορφή.



Πολλοί εγκαταστάθηκαν εκεί προερχόμενοι από μεγαλύτερες πόλεις αναζητώντας μια πιο ήσυχη ζωή. Πρόκειται επίσης για περιοχή που ψήφισε υπέρ των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, ενός κόμματος που έχει υιοθετήσει γενικά θετικότερη στάση απέναντι στους πρόσφυγες, ενώ αρκετοί κάτοικοι αυτοπροσδιορίζονται ως φιλελεύθεροι.



Είχαν προσπαθήσει ξανά το 2002 Δεν είναι η πρώτη φορά που το βρετανικό κράτος επιχειρεί να δημιουργήσει κέντρο φιλοξενίας στην περιοχή.



Το 2002 είχε ξεκινήσει σχέδιο για τη στέγαση μεταναστών σε εγκατάσταση του υπουργείου Άμυνας, δαπανώντας 28 εκατ. λίρες για τον σχεδιασμό του έργου. Τρία χρόνια αργότερα το σχέδιο εγκαταλείφθηκε, καθώς οι αιτήσεις ασύλου μειώθηκαν και το κόστος είχε αυξηθεί σημαντικά.



Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πλέον έχει σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση των εκκρεμών αιτήσεων. Τον Ιούνιο του 2026 υπήρχαν 32.400 υποθέσεις που περίμεναν αρχική απόφαση, ενώ περίπου το ένα τέταρτο αυτών εκκρεμούσε για περισσότερο από έναν χρόνο.