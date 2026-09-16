Συνελήφθησαν για μέθη οι πιλότοι του αεροσκάφους Τούρκου δισεκατομμυριούχου στη Λιβύη που πήρε φωτιά κατά την προσγείωση
ΚΟΣΜΟΣ
Λιβύη Αεροσκάφος Κυβερνήτης μεθυσμένοι

Συνελήφθησαν για μέθη οι πιλότοι του αεροσκάφους Τούρκου δισεκατομμυριούχου στη Λιβύη που πήρε φωτιά κατά την προσγείωση

Το αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση  και κάηκε ολοσχερώς, εκτός από το πιλοτήριο, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες  - Δείτε βίντεο

Συνελήφθησαν για μέθη οι πιλότοι του αεροσκάφους Τούρκου δισεκατομμυριούχου στη Λιβύη που πήρε φωτιά κατά την προσγείωση
Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης ενός αεροσκάφους που βρήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και τυλίχθηκε στις φλόγες στη βορειοδυτική Λιβύη τέθηκαν υπό κράτηση, καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένοι, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Οι λιβυκές υπηρεσίες δεν έδωσαν στοιχεία για την ταυτότητα των συλληφθέντων, όμως σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Libya al-Ahrar, στο αεροσκάφος Cessna επέβαινε μόνο «πλήρωμα τριών ατόμων: ο πιλότος, γερμανικής υπηκοότητας και ο συγκυβερνήτης και η αεροσυνοδός, και οι δύο τουρκικής υπηκοότητας».

Τη Δευτέρα, αυτό το μικρό, ιδιωτικό τουρκικό αεροπλάνο, βγήκε από τον διάδρομο ενώ επιχειρούσε να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Μιζουράτα και έπιασε φωτιά. Κανείς δεν τραυματίστηκε. Τα πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση δείχνουν ότι το αεροσκάφος κάηκε ολοσχερώς, εκτός από το πιλοτήριο.



Η εισαγγελία ανέφερε ότι εξέτασε το αεροσκάφος και συνέλεξε δεδομένα από τον πύργο ελέγχου, καθώς και από τεχνικούς.

«Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης κατηγορούνται ότι πιλοτάριζαν το αεροσκάφος σε κατάσταση μέθης», τόνισε, σημειώνοντας ότι επέδειξαν αμέλεια και έθεσαν σε κίνδυνο το αεροπλάνο, το αεροδρόμιο και τους επιβάτες του.

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