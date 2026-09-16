Οργή και επεισόδια στην Πρίστινα μετά την καταδίκη του Θάτσι και άλλων 3 ηγετών του UCK, «ντροπή» λέει ο Έντι Ράμα
Οργή και επεισόδια στην Πρίστινα μετά την καταδίκη του Θάτσι και άλλων 3 ηγετών του UCK, «ντροπή» λέει ο Έντι Ράμα
«Απαράδεκτη αδικία» λέει ο πρωθυπουργός του Κοσόβου
Έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες έχει προκαλέσει στο Κόσοβο η καταδικαστική απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης για τέσσερις πρώην ηγετικές μορφές του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK), με την Πρίστινα να βρίσκεται στο επίκεντρο διαδηλώσεων και επεισοδίων.
Σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα του Κοσόβου για να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη την ανακοίνωση της ετυμηγορίας. Μετά την ανακοίνωση των ποινών, μέρος του πλήθους κατευθύνθηκε προς την έδρα της EULEX, της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κόσοβο, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του UCK.
Σύμφωνα με αναφορές αλβανόφωνων και σερβικών ΜΜΕ, σημειώθηκαν εντάσεις και επέξω από το κτίριο της EULEX, με διαδηλωτές να πετούν πέτρες και μπουκάλια προς τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν συμπλοκές και συλλήψεις.
Το Ειδικό Δικαστήριο για το Κόσοβο στη Χάγη έκρινε ενόχους τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου Χάσιμ Θάτσι, καθώς και τους πρώην διοικητές του UCK Γιάκουμπ Κρασνίτσι, Κάντρι Βέσελι και Ρετζέπ Σελίμι, για εγκλήματα πολέμου που συνδέονται με τη σύγκρουση του 1998-1999.
Ο Θάτσι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη την ίδια ποινή που επιβλήθηκε και στον Κρασνίτσι. Ο Βέσελι καταδικάστηκε σε 18 χρόνια, ενώ στον Σελίμι επιβλήθηκε ποινή 13 ετών.
Το δικαστήριο έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι φέρουν ποινική ευθύνη για εγκλήματα όπως δολοφονίες, βασανιστήρια, σκληρή μεταχείριση και παράνομες κρατήσεις. Σύμφωνα με την απόφαση, ο Θάτσι είχε ενεργό ρόλο στην ενθάρρυνση και την τέλεση εγκλημάτων, ενώ η υπόθεση αφορούσε μεταξύ άλλων θύματα που θεωρούνταν πολιτικοί αντίπαλοι ή συνεργάτες του «εχθρού».
Σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα του Κοσόβου για να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη την ανακοίνωση της ετυμηγορίας. Μετά την ανακοίνωση των ποινών, μέρος του πλήθους κατευθύνθηκε προς την έδρα της EULEX, της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κόσοβο, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του UCK.
Σύμφωνα με αναφορές αλβανόφωνων και σερβικών ΜΜΕ, σημειώθηκαν εντάσεις και επέξω από το κτίριο της EULEX, με διαδηλωτές να πετούν πέτρες και μπουκάλια προς τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν συμπλοκές και συλλήψεις.
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Το Ειδικό Δικαστήριο για το Κόσοβο στη Χάγη έκρινε ενόχους τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου Χάσιμ Θάτσι, καθώς και τους πρώην διοικητές του UCK Γιάκουμπ Κρασνίτσι, Κάντρι Βέσελι και Ρετζέπ Σελίμι, για εγκλήματα πολέμου που συνδέονται με τη σύγκρουση του 1998-1999.
Ο Θάτσι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη την ίδια ποινή που επιβλήθηκε και στον Κρασνίτσι. Ο Βέσελι καταδικάστηκε σε 18 χρόνια, ενώ στον Σελίμι επιβλήθηκε ποινή 13 ετών.
Το δικαστήριο έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι φέρουν ποινική ευθύνη για εγκλήματα όπως δολοφονίες, βασανιστήρια, σκληρή μεταχείριση και παράνομες κρατήσεις. Σύμφωνα με την απόφαση, ο Θάτσι είχε ενεργό ρόλο στην ενθάρρυνση και την τέλεση εγκλημάτων, ενώ η υπόθεση αφορούσε μεταξύ άλλων θύματα που θεωρούνταν πολιτικοί αντίπαλοι ή συνεργάτες του «εχθρού».
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Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε έξι κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε επαρκώς πως οι συγκεκριμένες πράξεις εντάσσονταν σε ευρείας κλίμακας ή συστηματική επίθεση κατά του άμαχου πληθυσμού.
Η απόφαση προκάλεσε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις στην Πρίστινα. Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι χαρακτήρισε την ετυμηγορία «απαράδεκτη αδικία», υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να ανατραπεί σε δεύτερο βαθμό.
Ανάλογες αντιδράσεις καταγράφηκαν από πολιτικές δυνάμεις του Κοσόβου, ενώ το θέμα αναμένεται να προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας.
Ο Θάτσι και οι συγκατηγορούμενοί του είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου είχε υποστηρίξει ότι αγωνίστηκε για την ελευθερία του Κοσόβου και ότι δεν είχε την εξουσία να διαπράξει ή να αποτρέψει τα εγκλήματα που του αποδίδονταν.
Άμεση ήταν και η αντίδραση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο οποίος σχολίασε την απόφαση με μία μόνο λέξη, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο: «Ντροπή!»
Η καταδίκη των τεσσάρων πρώην ηγετών του UCK έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος για την αλβανική κοινότητα του Κοσόβου, καθώς οι συγκεκριμένες προσωπικότητες συνδέθηκαν μετά τον πόλεμο με την πολιτική πορεία και την ανεξαρτησία του Κοσόβου. Ο Θάτσι υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της χώρας και είχε κεντρικό ρόλο στην πορεία προς τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας το 2008.
Η απόφαση προκάλεσε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις στην Πρίστινα. Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι χαρακτήρισε την ετυμηγορία «απαράδεκτη αδικία», υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να ανατραπεί σε δεύτερο βαθμό.
«Απαράδεκτη αδικία» λέει ο πρωθυπουργός του Κοσόβου
Ανάλογες αντιδράσεις καταγράφηκαν από πολιτικές δυνάμεις του Κοσόβου, ενώ το θέμα αναμένεται να προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας.
Ο Θάτσι και οι συγκατηγορούμενοί του είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου είχε υποστηρίξει ότι αγωνίστηκε για την ελευθερία του Κοσόβου και ότι δεν είχε την εξουσία να διαπράξει ή να αποτρέψει τα εγκλήματα που του αποδίδονταν.
Άμεση ήταν και η αντίδραση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο οποίος σχολίασε την απόφαση με μία μόνο λέξη, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο: «Ντροπή!»
«Ντροπή» από τον Έντι Ράμα
Η καταδίκη των τεσσάρων πρώην ηγετών του UCK έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος για την αλβανική κοινότητα του Κοσόβου, καθώς οι συγκεκριμένες προσωπικότητες συνδέθηκαν μετά τον πόλεμο με την πολιτική πορεία και την ανεξαρτησία του Κοσόβου. Ο Θάτσι υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της χώρας και είχε κεντρικό ρόλο στην πορεία προς τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας το 2008.
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