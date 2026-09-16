Οργή και επεισόδια στην Πρίστινα μετά την καταδίκη του Θάτσι και άλλων 3 ηγετών του UCK, «ντροπή» λέει ο Έντι Ράμα



«Απαράδεκτη αδικία» λέει ο πρωθυπουργός του Κοσόβου



«Ντροπή» από τον Έντι Ράμα



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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klan Kosova (@klankosovaofficial)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klan Kosova (@klankosovaofficial)





Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε έξι κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε επαρκώς πως οι συγκεκριμένες πράξεις εντάσσονταν σε ευρείας κλίμακας ή συστηματική επίθεση κατά του άμαχου πληθυσμού.Η απόφαση προκάλεσε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις στην Πρίστινα. Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι χαρακτήρισε την ετυμηγορία «απαράδεκτη αδικία», υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να ανατραπεί σε δεύτερο βαθμό.Ανάλογες αντιδράσεις καταγράφηκαν από πολιτικές δυνάμεις του Κοσόβου, ενώ το θέμα αναμένεται να προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας.Ο Θάτσι και οι συγκατηγορούμενοί του είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου είχε υποστηρίξει ότι αγωνίστηκε για την ελευθερία του Κοσόβου και ότι δεν είχε την εξουσία να διαπράξει ή να αποτρέψει τα εγκλήματα που του αποδίδονταν.Άμεση ήταν και η αντίδραση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο οποίος σχολίασε την απόφαση με μία μόνο λέξη, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο: «Ντροπή!»Η καταδίκη των τεσσάρων πρώην ηγετών του UCK έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος για την αλβανική κοινότητα του Κοσόβου, καθώς οι συγκεκριμένες προσωπικότητες συνδέθηκαν μετά τον πόλεμο με την πολιτική πορεία και την ανεξαρτησία του Κοσόβου. Ο Θάτσι υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της χώρας και είχε κεντρικό ρόλο στην πορεία προς τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας το 2008.